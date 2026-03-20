Natalie Portman 44歲似凍齡十年！私下5護膚法：戒咖啡反更精神

曾奪下第83屆奧斯卡影后的Natalie Portman，成為Tiffany & Co.品牌大使，並於最新平面廣告中亮相。現年44歲的她，從童年開始出道，在攝影鏡頭下成長，除了個性更顯成熟，外貌與肌膚幾乎不太有轉變，彷如凍齡至少十年，到底她有甚麼保養方式呢？



雖然Natalie Portman外表強勢型格，不過身高只得嬌小的158厘米。她曾飾演身材窈窕的「黑天鵝」；轉眼變成手臂肌肉結實的「女雷神」，加上哈佛大學心理學系畢業、曾自編自導自演電影《耶路撒冷的女兒》， 在智慧和身材管理方面都非常出色，「比起電影明星，我更喜歡當智者。」

她優雅而勇敢，完美詮釋了當代Tiffany女性的風采。 Tiffany & Co.

Natalie Portman成為Tiffany & Co.品牌大使。(品牌提供)

Natalie Portman護膚保養1. 素食主義

在出道時期已是純食主義者，Natalie Portman在2011年更開始純素人生，除了飲食上，她亦拒穿皮革及以動物皮毛製成的服裝。而喜愛下廚的她，更會挑選當季新鮮食材，讓全家人吃得健康，亦戒掉蛋奶類食物多年，包括蛋、牛奶和芝士等，在遵從純素主義的同時，亦能避免因蛋奶類而引致的油脂分泌過盛和暗瘡，以保持肌膚健康狀態。

Natalie Portman護膚保養：素食主義 (Getty Images)

Natalie Portman護膚保養2. 補水排毒

肌膚水分會隨時間流失，因此Natalie Portman注重保濕，曾在訪問中認為是致美關鍵。她每日都會攜帶水樽，並飲至少2公升水，以補充體內水分。而在工作需要化妝的前一晚，她都會敷面膜，做足肌膚和唇部保濕，以助更佳的化妝效果。

Natalie Portman護膚保養3. 不咖啡不酒

Natalie Portman曾在訪問中提到，4年前開始戒酒和咖啡，讓她身體帶來正向改變，亦更加精神，直至晚上都不感疲累。

Natalie Portman每日都會攜帶水樽，並飲至少2公升水。 (Getty Images)

Natalie Portman護膚保養4. 睡前關手機

睡前玩手機的話，藍光或會影響睡眠質素。Natalie Portman睡前也會與小孩約定「關手機」，讓大腦能夠暫時休息放鬆，不再處理腦內一堆待辦清單，同時享受與家人相處的時光。

Natalie Portman護膚保養5. 每周4天運動

要保持好身材，運動是必要的，同時能夠訓練肌肉協調。Natalie Portman每周都會運動4次，在慢跑的同時收聽廣播或有聲讀物，讓自己接收不同的想法，建立更好的心理質素。此外，她亦喜歡游泳、做重訓和普拉提，以訓練不同部位的肌肉。