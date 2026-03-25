液體胭脂2026｜5大正確用法＋必備推薦：Benefit、ARMANI 多功效

【液體胭脂｜膏狀胭脂】今年的春夏季彩妝趨勢之一是修容式胭脂，重點在於將胭脂與修容結合，既能提升氣色又達到瘦臉效果。同時要配合妝容自然清透的大趨勢，相比粉狀胭脂，更建議選擇液體或膏狀胭脂，可與肌膚更緊密貼合。這次「01女生」精選了多款液體胭脂及膏狀胭脂，包括Benefit、ARMANI beauty 、Bobbi Brown等，都是適合打造清透日常妝容。



液體胭脂、膏狀胭脂正確用法

1. 避免直接塗上臉：可先將液體或膏狀胭脂點在手背，再以指腹、化妝掃或氣墊粉撲沾取適量，在臉上輕拍推開，避免產生色塊或不均勻。

2. 少量多次：每次沾取少量，再以輕拍的方式，從蘋果肌中心向後暈染至太陽穴方向，避免用力推抹，以影響底妝。

3. 上妝順序：應以「先液體、後粉底」及「蜜粉定妝前」使用，以防乾粉導致胭脂卡粉或不均勻。

4. 液體胭脂小貼士：假如液體胭脂在使用前先輕輕搖晃瓶身，可使色彩更均勻。

5. 膏狀胭脂小貼士：可用指腹輕搓，利用指腹溫度使其更貼服。

液體胭脂推薦2026

液體胭脂推薦1. Benefit Cosmetics 棉花糖胭脂（共5色） HK$310

Benefit Cosmetics所推出的棉花糖胭脂，質地如空氣般輕盈細膩，觸感就像棉花糖輕吻在雙頰上。其絲絨液態觸臉即轉化為粉末融入肌膚，創造自然持久、不黏膩的柔霧感妝效。配方融入微珠粉末，將光線柔柔散射，締造輕盈細緻的柔焦效果。配合圓型精細掃頭，輕易調節胭脂的份量﹐隨意暈染及疊加﹐為雙頰注入好氣息。

液體胭脂推薦1. Benefit Cosmetics 棉花糖胭脂（共5色） HK$310（品牌提供）

液體胭脂推薦2. ARMANI beauty 水潤絲光高光胭脂液（共4色） HK$455

ARMANI beauty 水潤絲光高光胭脂液，以革新水漾轉化科技，使質地輕透的高光胭脂液瞬間融入肌膚，輕盈無重的舒適感，長時間持久綻放自然粉嫩光彩。胭脂液具高延展性，水潤輕薄，且高貼服度，輕鬆配合任何妝容需要。

液體胭脂推薦2. ARMANI beauty 水潤絲光高光胭脂液（共4色） HK$455（品牌提供）

液體胭脂推薦3. Bobbi Brown 絲絨霧光胭脂唇膏（共11色）HK$320

Bobbi Brown 推出的絲絨霧光胭脂唇膏，具獨特質地可由霜轉霧，一抹能完美融合肌膚，且可唇頰兩用。這款產品質地輕盈順滑，有效修飾毛孔，呈現均勻貼服的柔焦效果，輕輕一拍便能打造自然的絲絨柔霧妝容。共11款色調，從自然粉色系，到知性裸橘色系，到個性氣場紅棕色調，可按照個人風格挑選。

液體胭脂推薦3. Bobbi Brown 絲絨霧光胭脂唇膏（共11色）HK$320（品牌提供）

液體胭脂推薦4. Glint 亮澤唇頰霜（共6色） HK$90

Glint 的亮澤唇頰霜能一次過完成胭脂及唇部妝容，質感輕盈貼膚，不帶黏膩感，單層塗抹即可打造清透自然的唇色效果，疊加塗抹更顯亮澤。唇頰霜內置獨家矽膠刷頭，方便外出補妝使用；匙形刷頭更以指尖形態作為設計概念，能準塗抹唇頰霜於顴骨、鼻樑、鼻尖、下巴及唇部等狹窄位置，打造3D立體豐盈效果。

液體胭脂推薦4. Glint 亮澤唇頰霜（共6色） HK$90（品牌提供）

液體胭脂推薦5. Huda Beauty Blush Filter 液體胭脂（共11色） HK$210

Huda Beauty 的Blush Filter系列液體胭脂，質地輕盈無重，可打造自然散發的好氣色。液體胭脂蘊含極幼細的珍珠粉末，自然亮澤肌膚，能夠在肌膚上打造自然，如真實肌膚散發的自然妝感，而且擁有超強持久力，能夠全天候維持自然好氣色。產品內備有創新的花生型掃頭能夠精準定點在面上的輪廓位置，輕易勾勒出輪廓感，即使是新手或沒有專業技巧都能夠輕鬆打造出完美胭脂。