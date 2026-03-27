美白淡斑精華推薦2026｜20大高效精華：OLAY淡印、Caudalie抗氧化

美白淡斑精華推薦2026｜臉色暗黃和色斑問題一直是不少女生苦惱的事，即使踏入秋冬季，亦都需要注重防曬，預防色斑繼續形成及擊退黑色素。要解決這些問題除了做激光去斑，也可以在日常護膚中加入美白淡斑產品，預防色斑出現。「01女生」為大家集合了20款好用及以過往好評不斷的美白精華，不少都是有效為肌膚去黃提亮、淡化色斑、瑕疵、暗瘡印等問題！



美白精華怎樣選？

美白精華有著5大功效，分別是抑制黑色素與預防斑點、淡化頑固斑點與暗瘡印、提亮膚色與改善蠟黃、抗氧化，以及提升新陳代謝，大家可根據自身膚況選擇，或是直接選擇更全面功效的產品。

1. 抑制黑色素與預防斑點：以維他命C衍生物、熊果素、傳明酸等，從源頭抑制黑色素生成，預防紫外線導致的黑斑、雀斑。

2. 淡化頑固斑點與暗瘡印：像是維他命C（及其衍生物）、菸鹼醯胺（B3）、A醇（Retinol/Retinoids）等，針對已形成的色斑、老年斑、痘印（黑色素沉澱）進行淡化。

3. 提亮膚色與改善蠟黃：選擇含有維他命C、煙醯胺、傳明酸或特殊抗糖化成分的產品，以改善由熬夜或環境因素引起的肌膚暗沉、臘黃。

4. 抗氧化：含有高濃度維他命C、煙醯胺(B3)、白藜蘆醇及A醇等成分的美白精華，能有效中和自由基、促進膠原蛋白增生、抑制黑色素並淡化斑點，預防黑色素沉澱所帶來的粗糙老化。

5. 提升新陳代謝：含有A醇、維他命B3、PHA或維他命C等成分，能促進角質更新、加速黑色素代謝，提升明亮感。

美白精華推薦

美白淡斑精華推薦2026｜1. Caudalie 葡萄蔓極緻淡斑亮白精華 30ml HK$510

Caudalie 的葡萄蔓極緻淡斑亮白精華，配方注入最高濃度1000ppm Viniferine™葡萄蔓萃取液，能360度全方位從源頭抑制黑色素形成，同時阻截黑色素向表皮層擴散，並有效抑制紫外線所造成的黑色素積聚，更能顯著提升肌膚抗氧化力。同時配合高達 98%天然純素配方，全方位抑制、淡化及預防色斑，瓦解暗沉膚色與黃氣，並有效舒緩泛紅，是一款適合亞洲女性的美白精華。

美白精華推薦1. Caudalie 葡萄蔓極緻淡斑亮白精華 30ml HK$510（品牌提供）

美白淡斑精華推薦2026｜2. Clé de Peau Beauté BRIGHTENING SERUM SUPREME II​高效煥采亮白精華 HK$2,600

Clé de Peau Beauté所推出的昇級版高效煥采亮白精華，是將美白與抗衰老結合。產品蘊含萃取自珍稀發光海藻的七色海藻煥亮精華，精準針對並淡褪色斑，並結合深海煥白酵母，高效改善暗沉。配方更注入比以往高3倍的品牌最高濃度專利成分4MSK，並以F.A.S.T.迅速傳導科技提升滲透力，能極速滲透至肌膚底層，改善色斑能力更加超卓。

同時能精準針對「色斑基因」，從根源阻截黑色素，不僅能預防未來色斑的形成，更能徹底改善現有的頑固色斑與膚色不均問題。

美白淡斑精華推薦2026｜2. Clé de Peau Beauté BRIGHTENING SERUM SUPREME II​高效煥采亮白精華 HK$2,600（品牌提供）

美白淡斑精華推薦2026｜3. THREE Cosmetics 平衡循環煥白精華 30ml HK$780

THREE Cosmetics 的平衡循環煥白精華，是以精油科學與植物活性能量為核心，促進肌膚更新、調理膚況，從根本預防斑點與雀斑，讓肌膚重現澄澈透亮。精華蘊含醫藥部外品級有效成分「泛醇BB」，具備美白與改善肌理粗糙的功效，協助肌膚排走雜質、維持清透狀態，從而抑制黑色素沉積，提升亮白感。精華的草本木質調香氣融合品牌獨家天然咖啡精油，通透與深邃感並存，為肌膚與心緒帶來由內而外的平衡循環。

美白淡斑精華推薦2026｜3. THREE Cosmetics 平衡循環煥白精華 30ml HK$780（品牌提供）

美白淡斑精華推薦2026｜4. La Prairie 純白魚子皙光珍珠精華

La Prairie 純白魚子皙光珍珠精華，能有效改善多種膚色暗沉問題，同時使肌膚回復緊緻飽滿。配方融合La Prairie獨家細胞複合物、珍稀魚子精華與煥亮分子，直擊色斑成因根源，有效抑制色素過度沉澱並重塑年輕肌膚結構。其中關鍵活性成分能抑制黑色素生成關鍵酶—酪胺酸酶，於細胞層面調節黑色素過量生成，全面改善各類暗沉不勻。

美白精華推薦4. La Prairie 純白魚子皙光珍珠精華（品牌提供）

美白淡斑精華推薦2026｜5. SK-II 極緻光蘊煥亮精華 30mL HK$1,250

SK-II極緻光蘊煥亮精華蘊含SK-II經典傳奇成分PITERA™，以及獨有恒璨光蕴複合精粹，包括專研紅沒藥醇Pro、SDL+、煙醯胺及稀奢蓮花提取精粹，具備全方位的雙重亮白機制，可顯著改善膚色膚質。當中的促生模式，可為肌膚促生光蛋白，達致修護效果；而抑制模式﹐可全方位抑制黑色素生成，減少泛黃及改善泛紅，並針對隱性斑、顯性斑、色斑及曬斑等肌膚問題，為肌膚進行全面調理。

美白淡斑精華推薦2026｜SK-II 極緻光蘊煥亮精華 30mL （品牌提供）

美白淡斑精華推薦2026｜6. Artistry 璀璨鑽白煥采精華及璀璨鑽白淡斑精華 組合價HK$1,650

Artistry所推出的璀璨鑽白煥采精華及璀璨鑽白淡斑精華，均採用與耶魯大學合作研發的突破性科學成分，可直接將高濃度的配方傳遞至色斑源頭，約4星期即極速淡斑，整體色素沉澱問題有改善，實現鑽白光采肌。

其中璀璨鑽白煥采精華結合多種植物營養素，可立即提亮膚色，可為肌膚表面做好準備，後續更有效、更深層地吸收後續精華。而璀璨鑽白淡斑精華可直接將主要高效成分精準傳送至斑點處，從根源擊退色素。

美白淡斑精華推介｜Artistry 璀璨鑽白煥采精華及璀璨鑽白淡斑精華（品牌提供）

美白淡斑精華推薦2026｜7. 肌研H.A. Supreme 光曜淡紋精華液 30ml HK$269

肌研所推出的H.A. Supreme 光曜淡紋精華液，集結3大醫美級明星成分，包括H.A. 複合配方、明星亮白成分SEPIWHITE MSH以及Pro Rejuva 複合煥膚因子，可為肌膚建立鎖水屏障，並有效抑制黑色素源頭，同時注入膠原、平滑乾紋幼紋和提升肌膚彈性。

美白淡斑精華推介｜肌研H.A. Supreme 光曜淡紋精華液 30ml HK$269（品牌提供）

美白淡斑精華推薦2026｜8. Cetaphil 透亮抗敏全效淨斑精華 30ml HK$300

Cetaphil的透亮抗敏全效淨斑精華，採用溫和透亮專利技術、高穩定性的抗氧化維他命C和微分子胜肽，有效和精準地擊退和抑制黑色素細胞和各種頑固色斑瑕疵、均勻和提亮膚色、改善暗沉黃氣，並發揮強大的保濕鎖水和抗氧功效，從而有效地調節肌膚狀態擊退倦容、緊緻肌膚和撫平細紋，亮白與抗皺一步到位。這款全效淨斑精華，是暗啞、膚色不均及敏感性肌膚都適用。

美白淡斑精華推介2025｜Cetaphil 透亮抗敏全效淨斑精華 30ml HK$300（品牌提供）

美白淡斑精華推薦2026｜9. CLINIQUE 勻淨科研全效亮白淡斑精華 30ml HK$560

CLINIQUE的人氣勻淨科研全效亮白淡斑精華，今年再度升級！強效美白配方針對色素沉澱問題，質地更輕盈，滲透速度提升8倍直達肌底，一瓶改善6大美白困擾：暗斑、痘印、膚色不均、蠟黃、暗沉及毛孔。醫學級配方極致溫和，通過皮膚科醫生及過敏性測試，適合醫美療程後安全使用，有效預防術後「反黑」。

美白精華推薦5. CLINIQUE 勻淨科研全效亮白淡斑精華 30ml HK$560（品牌提供）

美白淡斑精華推介2026｜10. Kiehl’s 醫學維C淡斑精華 30ml HK$585

Kiehl’s醫學維C淡斑精華，由活性維他命C和專利成份玻色因結合而成，發揮協同作用。高效去黃暗沉、淡斑去印及提亮淨白、柔滑膚質、促進老化角質代謝和膠原蛋白新生,同時抑制黑色素沉澱。使膚色變得均勻通透，膚質更細緻亮白，打造出彈滑飽滿、水潤亮澤的玻璃肌。

美白淡斑精華推介2026｜Kiehl’s 醫學維C淡斑精華 30ml （圖片來源：Kiehl’s官網）

美白淡斑精華推薦2026｜11. SkinCeuticals 高效亮肌袪斑精華 30ml HK$1,070

SkinCeuticals全新推出的高效亮肌袪斑精華，蘊含高效醫學活性成分，有效改善頑固色斑、有效均匀整體膚色及提升及皮膚光澤度。而且經臨床測試證實，能有助減退各種常見的色素沉著，包括頑固棕斑及暗瘡印痕，最快兩星期見效。而且聲稱可在接受激光打斑療程後使用，可減低因激光引起的發炎而產生的黑色素，令淡斑提亮效果更顯著。

美白淡斑精華推薦2026｜SkinCeuticals 高效亮肌袪斑精華 30ml （品牌提供）

美白淡斑精華推介2026｜12. Farmacy 10% Waterless Vitamin C Serum 30ml $469

Farmacy首創的無水維生素C精華液，能顯著提亮膚色，針對黑斑並減少色素沉著。產品蘊含阿魏酸、10% L-抗壞血酸（維他命C）及再生橘皮及甜菜（甜菜鹼），可針對黑斑及減少色素沉著，顯著提亮膚色、均勻膚色、緊致及改善肌膚彈性，同時保濕並增強皮膚的保濕屏障，令膚色更加光彩照人。精華質地絲滑、無油，可迅速滲透肌膚，且不會感到黏膩或刺激。

美白淡斑精華推介2026｜Farmacy 10% Waterless Vitamin C Serum 30ml $469（品牌提供）

美白淡斑精華推介2026｜13. OLAY PROX防斑淡印精華 40ml HK$429

OLAY新升級防斑淡印精華蘊含專利淡斑配方，添加高效成分TXA傳明酸，配合高滲透科技可直達肌底，可從源頭防止黑色素反覆出現，從根源穩定黑色素母體，達到淡斑同時防止斑點出現。此外精華質感輕透易吸收，即使潮濕天氣都不怕黏笠，配方更是無酒精、無香料、無Paraben防腐劑，可安心使用！

美白淡斑精華推介2026｜ OLAY PROX防班淡印精華 40ml HK$429（圖片來源：OLAY官網）

美白淡斑精華推介2026｜ 14. CHANEL SUBLIMAGE L’ESSENCE LUMIÈRE 全效再生亮白精華液 40ml HK$4,300

CHANEL全效再生亮白精華液蘊含絨毛花萃取的活性成分，能完美均勻的膚色，再配合香莢蘭水分精華的抗氧化功效，抵禦環境對肌膚造成的傷害。全效再生亮白精華液質感輕盈，不帶油膩感，可迅速滲透肌膚，即時感受到肌膚回復細緻嫩滑。而且它能顯著均勻膚色及細緻膚質，並逐步減淡色斑，長期使用此精華，肌膚能更均勻淨透，展現原生肌般光澤。

美白淡斑精華推薦2026｜CHANEL SUBLIMAGE L’ESSENCE LUMIÈRE 全效再生亮白精華液 40ml（圖片來源：CHANEL官網）

美白淡斑精華推薦2026｜15. DIOR雪凝亮白光肌精華素（升級版）50ml HK$1,470

DIOR的全新升級版雪凝亮白光肌精華素，蘊含88%天然成分，再以革命性D-NA重啟自生光科技，揉合瑞士山脈雪絨花與酵母萃取的精華素配方，在肌膚上發揮四重亮白、柔滑、舒緩及啞緻效果，讓肌膚重拾原生淨白光采。配方中的雪絨花複合物2.0則有效擊退膚色不均；而成分鋅有助抑制肌膚的多餘油脂，讓肌膚提升剔透度。

美白淡斑精華推薦2026｜ DIOR雪凝亮白光肌精華素（升級版）50ml HK$1,470（圖片來源：DIOR官網）

美白淡斑精華推薦2026｜16. NATURA BISSÉ 鑽石亮肌逆齡雙效精華 40ml HK$2,580

NATURA BISSÉ今年全新推出的鑽石亮肌系列，主打減少色斑及對抗衰老的徵兆，其中這款鑽石亮肌逆齡雙效精華採用了多個提亮、逆齡、亮澤及修護肌膚成分，從多個角度對抗現有色斑並防止新色斑形成。而且無論是黃褐斑還是UV引起的色素沉澱，都能一一減淡色斑。

美白淡斑精華推薦2026｜NATURA BISSÉ 鑽石亮肌逆齡雙效精華 40ml HK$2,580（品牌提供）

美白淡斑精華推薦2026｜17. NeoStrata 醫學維C抗氧亮肌精華15ml HK$480

NeoStrata皇牌產品之一，配方由皮膚科醫生研創，有別於一般美白精華。當中含有四種抗氧化劑，包括15%純維他命C，有助高效亮白淡斑、改善膚色不均、暗沉蠟黃；特別加入有最溫和果酸之稱的葡萄糖酸(PHA)，加速代謝老廢角質，令維他命C進一步的深入皮表層，更高效釋放養分，令皮膚光滑嫩白；洋甘菊成分可增強皮膚的天然抗氧化能力；另有綠茶萃取物可增強維他命 C 的抗氧化能力。

美白淡斑精華推薦2026｜ NeoStrata 醫學維C抗氧亮肌精華15ml (品牌提供)

美白淡斑精華推薦2026｜18. Shiseido 高效亮肌淡斑精華 50ml HK$1,280

Shiseido 的高效亮肌淡斑精華，配方蘊含高濃度亮肌成分4MSK，以革命性技術Fluid Absorption F.A.S.T Technology為肌膚回復亮白，並針對雙重黑色素區域，內外層層抑制黑色素沉澱。配合專利技術ReNeuraRED技術及櫻花亮肌精萃，提升肌膚修復能力，提升亮肌效果，改善膚色不勻及暗啞，同時高效截擊及淡化色斑，提升肌膚透明感。

美白淡斑精華推薦2026｜18. Shiseido 高效亮肌淡斑精華 50ml HK$1,280（品牌提供）

美白淡斑精華推薦2026｜19. CLARINS 透亮光感淡斑精華 50ml HK$1,020

CLARINS 的透亮光感淡斑精華，以桃金孃萃取增強含氧力，再透過西印度櫻桃籽萃取激活細胞呼吸，雙重注氧，提升健康活力；擊退污染毒素，強效對抗污染帶來的肌膚暗啞、膚色不均等問題。配合升級維C植萃複合物，從根源減少黑色素，同時舒綴炎症，有效淡斑去印。

美白淡斑精華推薦2026｜19. CLARINS 透亮光感淡斑精華 50ml HK$1,020（品牌提供）

美白淡斑精華推薦2026｜20. CeraVe抗氧化透明質酸亮白精華 30ml HK$280

CeraVe抗氧化透明質酸亮白精華，結合10%純維他命C（L-抗壞血酸）與神經醯胺的精華，能強效抗氧化、均勻膚色及提亮，並修護肌膚屏障，讓肌膚煥發健康光采。更添加了透明質酸保濕，在提亮的同時保持肌膚水潤。