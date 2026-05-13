家用美容儀推薦｜medicube、AMIRO等13款討論高！解構RF射頻原理

家用美容儀推薦｜愈多女生喜歡使用美容儀，不僅一機達致多種功效，而且幫助護膚品吸收，讓肌膚更呈現白嫩潔淨的狀態。美容機常見「RF射頻」的專有名詞，到底是怎樣的原理、會有甚麼功效呢？以下拆解當中謎團，並整理出 13 款JUJY、YA-MAN、medicube、amiro和Panasonic等討論度高的美容儀，大家不妨參考一下。



解構RF射頻原理

隨著美容儀的輕身和便利，不少女生都傾向在家使用，為護膚製造舒適的me time。部分美容儀採用的RF，為「Radio Frequency」的縮寫，透過發射電流，讓肌膚出現電阻效應，同時釋放的熱能，可將真皮層的膠原蛋白收縮，達致彈性緊致和減淡細紋的作用，能夠每星期使用約3至4次。不過，若然體內裝有心臟起搏器、近期曾進行填充物注射、侵入式皮膚管理的人，或皮膚不耐熱的人，則需避免或咨詢醫生意見。

此外，部分美容儀則使用EMS微電流，可以刺激肌肉運動，讓肌膚回復彈性；離子則助增加護膚品滲透，以導入更多精華進肌底，同時導出毛孔內的污垢。而LED光則能配合不同顏色光線，達致不同功效，如紅光改善衰老、藍光祛痘消炎、黃光修復紓緩及綠光美白提亮等。

家用美容儀推薦2026｜款式1. JUJY 膠原雙生光V-Lift微電藍寶石聚能6min全臉逆齡提拉緊彈家用無線美容儀 HK$1,624

討論度極高的美容品牌JUJY，這款特別為25至35歲輕熟肌而設，採用美容院級技術與專利光熱科技，有效促進膠原蛋白生成，幫助肌膚回復彈性與光澤，達致緊致和淡化細紋的功效。

家用美容儀推薦2026｜JUJY 膠原雙生光V-Lift微電藍寶石聚能6min全臉逆齡提拉緊彈家用無線美容儀 (品牌官網)

家用美容儀推薦2026｜款式2. YA-MAN 熬夜閃修儀 HK$4,980

在捱夜過後的早上，美容儀設有多點微電流，配合大面積導頭，有效激活肌底循環，快速淡退水腫和倦容，同時配合紅光修護技術，可以淡紋提亮，改善膚色暗沉和膚質粗糙的問題。

家用美容儀推薦2026｜YA-MAN 熬夜閃修儀 (品牌官網)

家用美容儀推薦2026｜款式3. medicube AGE-R Booster Pro X2 HK$3,000

連韓國女團IVE成員張員瑛都愛用。升級版美容儀增設3種功能，包括面膜專用導入模式、雙效模式和客製化「AI CARE」，讓肌膚能夠得到合適的護理。而LED亦由增設多兩種，幫助更全面護理肌膚。

家用美容儀推薦2026｜medicube AGE-R Booster Pro X2 (IG@medicube_korea)

家用美容儀推薦2026｜款式4. CurrentBody LED Multi Light Therapy Mask HK$4,950

不少女星都愛用的款式，能夠貼合面形，覆蓋大範圍面部和下巴位置，而且不用雙手操作，方便同時進行其他工作。美容儀設有6款經醫學認證的LED波長和模式，達致肌膚提亮、潔淨和抗衰老。

家用美容儀推薦2026｜CurrentBody LED Multi Light Therapy Mask (品牌官網)

家用美容儀推薦2026｜款式5. AMIRO R3 Turbo Facial RF Beauty Tool HK$2,556

集多功能於一身，採用專利扁頭導頭，可以減少肌膚磨擦和受刺激，帶來舒適順滑的觸感，同時方便清洗。美容儀體積輕便，能夠緊致下巴輪廓，減少肌膚暗沉和粗糙，亦可用於眼圍按摩，減少眼部浮腫，讓雙眼明亮照人。

家用美容儀推薦2026｜AMIRO R3 Turbo Facial RF Beauty Tool (品牌官網)

家用美容儀推薦2026｜款式6. Panasonic Beauty VITALIFT RF EX EH-SR86 HK$4,580

體形輕身卻能達致13種煥發美肌功效。美容儀採用多種光療技術，包括超高頻率4MHz RF技術，可以深層溫熱肌膚，刺激膠原蛋白增生，回復彈性膚質；雙動態EMS EX技術亦能訓練面部肌肉，從而緊致輪廓；而630nm Red LED光療則幫助促進肌膚細胞更新，煥發膚色光采；至於ION技術便能深層導入美容成分，同時清除毛孔污垢，兼備清潔與滋養。

家用美容儀推薦2026｜Panasonic Beauty VITALIFT RF EX EH-SR86 (品牌官網)

家用美容儀推薦2026｜款式7. ESTHECLINIC ERA流光煥顏儀 HK$5,800

透過「光生物調節術」，溫和而精準地刺激細胞線粒體，煥發肌膚再生能力。配備186顆高性能LED燈珠（包括面部122顆及頸部64顆），搭載4枚專業晶片，釋放不同的波長，並針對不同膚況，全面呵護肌膚。設有6種專業模式，有效淨化、緊致、補水及抗衰老。

家用美容儀推薦2026｜ESTHECLINIC ERA流光煥顏儀 (品牌提供)

家用美容儀推薦2026｜款式8. Nu Skin ageLOC Boost基礎套裝 約HK$2,821.43

以獨有的「變向脈衝微電流」投術，每兩分鐘帶來約1,000次活膚體驗，幫助溫和地煥活肌膚，展現精神狀態。美容儀體積符合人體工學，輕巧便攜，可以配合光感瞬活精華使用，以提供護膚功效。

家用美容儀推薦2026｜Nu Skin ageLOC Boost基礎套裝 (品牌官網)

家用美容儀推薦2026｜款式9. ReFa BEAUTECH RAISE 射頻美容儀 $3,400

美容儀特別在於獨特的RF-Wpulse模式，使用時帶有溫感，同時有著超聲波及滲透效果的脈衝，達致支撐、循環及守護的護膚理念，打造出彈性健康美肌。

家用美容儀推薦2026｜ReFa BEAUTECH RAISE 射頻美容儀 (ReFa官網)

家用美容儀推薦2026｜款式10. EMAY PLUS 雙用提拉小顏儀 $599

Emay Plus升級雙用提拉小顏儀能透過太赫茲能量滾珠釋放天然頻率的太赫茲波，能加快皮膚新陳代謝，喚醒肌膚，增強細胞再生能力，減淡細紋，有助延緩衰老。配合特有的50°立體尖頭勾位，促進肌底吸收，倍大護膚品功效，更可精準按出完美輪廓，成為零死角美女！

家用美容儀推薦2026｜EMAY PLUS 雙用提拉小顏儀 $599（品牌提供）

家用美容儀推薦2026｜款式11. LG Pra.L Intensive Multicare 5合1射頻嫩膚儀 BLP1 HK$5,490

設有3種客製化護理模式，當中彈性逆轉密集護理模式，可以透過射頻、微電流、超聲波導入及離子導入等技術，提升肌膚彈性及飽滿度；眼部護理模式則可以細緻呵護雙眼，回復炯炯有神的狀態，而冰爽模式則能消除毛孔，特別適合早上醒來時、面部浮腫時用。嫩膚儀採用110°機頭設計，可最大限度地減少手臂疲勞，讓美容時更加舒適。

家用美容儀推薦2026｜LG Pra.L Intensive Multicare 5合1射頻嫩膚儀 BLP1 (品牌官網)

家用美容儀推薦2026｜款式12. Silk'n FaceTite Revive HK$1,588

結合3種抗老技術，有效撫平細紋、強化肌膚和提升飽滿度。其LED光療及紅外線能量在被肌膚吸收後，可以刺激肌底下4厘米的膠原蛋白增生，有效嫩膚和減淡色斑，讓整個人更顯年輕。

家用美容儀推薦2026｜Silk'n FaceTite Revive (品牌官網)

家用美容儀推薦2026｜款式13. Ulike 超光炮美容儀 HK$5,299

採用NIR鉑金牛奶光，有效達致真皮層，促進肌膚白透亮，並激活膠原蛋白和彈性蛋白，達致深層美白，打造白嫩牛奶肌。結合黑DPL超光子，可以針對黑色素沉澱，改善陳年痘印和淡斑祛印。