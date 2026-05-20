5月美妝快訊｜Karina 成 CHANEL 潔膚系列形象大使、對抗夏日溶妝

5月美妝快訊2026｜來到5月的美妝焦點，定必是「防曬」、「初夏持妝」、「清透妝容」等，有不少品牌都推出全新產品或是新升級版本，為女生們帶來了洋溢夏日的活力妝容。此外，還有不少推出夏日療癒新品，像是Dyson推出小巧精緻的便攜式風扇、肌研與人氣品牌wigglewiggle推出聯乘產品等等，讓炎夏悶熱心情緻好！



5月美妝快訊2026｜1. Karina 成為CHANEL Beauty最新潔膚系列形象大使

Aespa 成員Karina繼成為CHANEL Beauty品牌大使後，再度驚喜成為品牌最新潔膚系列的形象大使。今日正式釋出為該系列產品所拍攝的形象照，與過往舞台形象不同，Karina以近乎素顏的樣子拍攝，體現到她清透發光的肌膚，讓大家看到她最純粹真實的姿態。

5月美妝快訊2026｜1. Karina 成為CHANEL Beauty最新潔膚系列形象大使（IG@chanel.beauty）

5月美妝快訊2026｜2. Dyson 於香港推出首款便攜式風扇 HushJet™ Mini Cool HK$$890 5月14日正式推出

炎炎夏日，女生們最怕一離開空調房間，用心準備妝容、髮型及各種穿搭造型，通通受到酷熱天氣帶來汗水有所影響。Dyson推出了首款便攜式風扇 HushJet™ Mini Cool，專為都市快速生活節奏而設，支援配戴、座枱及手持三種使用模式。機身小巧精緻，僅重212克及直徑38毫米，無論任何場合皆能時刻保持清爽舒適。

便攜式風扇提供五檔風速選擇，另設強力模式帶來強勁增壓氣流，大家可根據不同場景自由調節風力，從工作、通勤時的柔和送風，到酷熱環境下的強勁降溫，全方位滿足各種散熱需求。

5月美妝快訊2026｜ Dyson 於香港推出首款便攜式風扇 HushJet™ Mini Cool，柔霧粉色現已率先發售（品牌提供）

5月美妝快訊2026｜Dyson 於香港推出首款便攜式風扇 HushJet™ Mini Cool，紅玉髓及深墨藍色將會稍後公佈發售日期（品牌提供）

5月美妝快訊2026｜3. @cosme HongKong「2026年度@cosme香港美妝大賞 上半年新秀賞」 5月20日發布

香港美妝評價及排行榜平台@cosme HongKong，於今日（20/5）正式發布「2026年度@cosme香港美妝大賞 上半年新秀賞」，當中的不少美容趨勢都很值得留意！包括低摩擦溫和洗卸成新寵、居家醫美躍升護膚核心趨勢、護膚著重「精準修復」等等。

報告提到香港消費者對肌膚屏障的保護意識顯著提升，在追求快節奏生活的同時，「高效能」與「低刺激」兼具的洗卸產品已成為美妝消費者的喜好趨勢。相較於過去需搓揉起泡或化妝棉擦拭的清潔方式，物理摩擦力更低的產品更受青睞。

潔面泡沫對肌膚更友善？4大好處＋10好用推薦：Cetaphil、Bifesta

5月美妝快訊2026｜3. @cosme HongKong「2026年度@cosme香港美妝大賞 上半年新秀賞」 5月20日發布（品牌提供）

5月美妝快訊2026｜4. Benefit Cosmetics 推出全新Dream Sheen 水漾亮澤眉膏 HK$260 5月1日正式發售

人氣眉妝品牌Benefit Cosmetics，過往所推出的逾10款眉部產品，一直都是備受大眾喜愛。近日推出全新Dream Sheen 水漾亮澤眉膏，可為眉毛注入生命力，輕鬆打造時下最流行的「Glazed Brow Look」，讓眉毛煥發前所未有的濕潤光澤，成為臉上閃耀的焦點。

5月美妝快訊2026｜ Benefit Cosmetics 推出全新Dream Sheen 水漾亮澤眉膏 HK$260 5月1日正式發售（品牌提供）

5月美妝快訊2026｜5. Bobbi Brown 推出全新透亮水鑽眼影筆 HK$305 5月15日全線正式發售

Bobbi Brown 全新透亮水鑽眼影筆以精巧筆身設計，為眼妝帶來更輕鬆的上妝體驗。一滑即開的水凝質地，觸感清新冰涼，不卡紋、不積線、不暈染。細緻晶鑽光感能均勻貼合眼妝表面，呈現多層次晶透閃亮感；妝效亦可隨需要調整疊加的層次，由日常的自然亮澤到更顯眼動人的閃耀效果，一支即可完成多種眼妝變化。系列共推出五款閃亮色調。

5月美妝快訊2026｜ Bobbi Brown 推出全新透亮水鑽眼影筆 HK$305 5月15日全線正式發售（品牌提供）

5月美妝快訊2026｜6. MAKE UP FOR EVER 推出全新高清智能衡膚粉底 5月21日正式發售

於夏日不能沒有控油抗汗的彩妝產品，MAKE UP FOR EVER推出了新高清智能衡膚粉底。產品採用防水抗汗配方，兼具長時間持妝及舒適妝感，有效全日保持肌膚平衡，遇油控油、遇乾保濕，讓肌膚從早到晚保持清新、舒適、均勻的完美狀態。粉底液更精心調配出四大色系：暖色、冷色、中性和暖橄欖色，共17款色調，滿足不同女生的膚色需要。

5月美妝快訊2026｜6. MAKE UP FOR EVER 推出全新高清智能衡膚粉底 5月21日正式發售（品牌提供）

5月美妝快訊2026｜7. fresh 紅茶酵素抗氧防曬乳SPF 50 PA++++ 50ml HK$470

fresh 隆重推出全新紅茶酵素抗氧防曬乳SPF 50 PA++++，配方清爽輕盈，有效抵禦UVA與UVB紫外線，為肌膚築起防護屏障，免受室內外環境侵害（如污染與藍光）加速肌膚老化。專為妝前打底或疊塗而設計，能自然融入肌膚，令膚質柔滑透亮，並為後續妝容打下完美基礎，可作妝前底霜使用。

5月美妝快訊2026｜fresh 紅茶酵素抗氧防曬乳SPF 50 PA++++ 50ml HK$470（品牌提供）

5月美妝快訊2026｜8. KATE 全新系列「號泣的淚神」正式登錄香港

KATE 所推出的「號泣的淚神」全新系列正式登陸香港！「淚神系列」其中「淚之劍」眼線液筆和「淚之盾」睫毛膏，為女生對抗現代生活中因疲倦揉眼、汗水皮脂導致的脫妝困擾，注入持久液體配方，即使在流露情感的瞬間，眼妝依舊完整無瑕。此外，還有淚神的一刷即淨卸妝液，利用「瞬間分離技術」與「濃稠服貼液體」，無需反覆摩擦即可輕鬆溶解防水膏體。不殘留於肌膚，更同步注入滋潤養護成分，零負擔的卸妝體驗。

5月美妝快訊2026｜ KATE全新系列「號泣的淚神」正式登錄香港（品牌提供）

5月美妝快訊2026｜9. 肌研Hada Labo與 wigglewiggle跨界聯乘 5月至7月期間限定發售

風靡日韓的肌研Hada Labo，與韓國超人氣設計品牌wigglewiggle驚喜合體，掀起一場保濕界的「多巴胺」療癒配色派對！經典皇牌肌研水穿上wigglewiggle獨特的多巴胺繽紛新裝，還配上了超療癒的限量版髮帶／配飾，只要看到那標誌性的微笑小花、Wiggle Bear、Little Play Bunny與彩虹微笑，讓人心情瞬間變好！

5月美妝快訊2026｜10. LE LABO ON WHEELS 以香港作為首站

Le Labo on Wheels是一項流動企劃，它穿梭於不同城市，並以香港作為首站。Le Labo將品牌精髓打包到特製卡車上，暫駐於西九龍的藝術與城市律動之中，尋得棲居之所。在這裡是城市與大海交匯，傳統與創新交融，邀請大眾一同駐足停留。於此流動實驗室中，為大眾現場打造專屬的Le Labo香氛，喚醒感官體驗。

5月美妝快訊2026｜ LE LABO ON WHEELS以香港作為首站 （品牌提供）

LE LABO ON WHEELS 詳情：

日期：2026年5月5日至2026年5月17日

地點：西九藝術公園，香港尖沙咀



5月美妝快訊2026｜11. 雪花秀 推出全新潤燥再生眼部精華 20ml HK$660

雪花秀的皇牌產品潤燥再生精華，自推出以來一直不少女生不斷回購的抗老護膚品，可從根源預防並改善五大重點老化痕跡，讓肌膚明顯可見更年輕健康。近日品牌推出全新的潤燥再生眼部精華，可將煥活滲養力延伸至眼周，一抹導入淡化黑眼圈、抑制色素、擺脫浮腫眼袋及提拉緊緻眼周肌膚，讓雙眸不再顯年齡。