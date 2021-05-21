減肥｜50歲鍾麗緹身材回復顛峰？4招減肚腩練呼吸　瘦腿操速消脂

撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-05-21 08:00

【減肥｜減肚腩｜瘦腿】鍾麗緹已為3女之母，年屆50歲一直保養得宜，然而，早前，她在深圳擔任嘉賓模特兒行騷時，以鮮黃色一字肩魚尾連身晚裝亮相，被指身型太胖、臃腫，胃腩、肚腩明顯。近日，鍾麗緹釋出近照，穿上貼身單車褲展現長腿，身形似乎回復理想狀態，獲民網大讚。一直以來，鍾麗緹經常分享減肚腩、瘦腿等保養心得，女生們不妨參考。

近日，鍾麗緹釋出近照，穿上貼身單車褲展現長腿，身形似乎回復理想狀態，獲民網大讚。（鍾麗緹小紅書）

鍾麗緹是90年代的性感女神，身材勻稱有曲線美，即使已為人母，仍散發青春活力。其實女神的豐滿線條也是靠努力經營，鍾麗緹曾在社交平台分享，小時候因臀部大而自卑，上學時常被取笑，造成心理陰影。長大後，她想臂部線條更美，便努力鍛鍊。除了臂部，減腹、修腿等她都甚有心得。

▼▼▼【按圖看】鍾麗緹在深圳擔任嘉賓模特兒行騷時，以鮮黃色一字肩魚尾連身晚裝亮相，被指身形太胖，也有網民指是晚裝剪裁問題。她向來重視保養，身材勻稱有曲線美。▼▼▼

她在深圳擔任嘉賓模特兒行騷後，引來外界指她身形顯胖有肚腩，其後鍾麗緹在社交平台分享了瘦肚子的方法，包括每天吃益生菌保持腸道菌群平衡；還有4個減肚腩的動作，當中有一個是鍛鍊腹部的呼吸法。踏入夏天，女生們總想練成平坦的腹部，鍾麗緹指要調整好心態，在放鬆的狀態下有小肚子也是正常，最重要有自信才是美麗。

▼▼▼【按圖看】鍾麗緹4個減肚腩的動作，原來練習呼吸都可以瘦肚子，建議每天做3至4組。▼▼▼

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在鍾麗緹的近照中，網民都大讚她的修長美腿，女生們都知道，單車褲絕不容易駕馭，多一點贅肉立即顯胖，而鍾麗緹則盡顯完美身段，令人羨慕。她在社交平台曾示範瘦腿操，當中4個動作為1組，需在4分鐘內完成，完成後做一個伸展動作可減低肌肉酸痛，練成修長美腿。

▼▼▼【按圖看】鍾麗緹4個瘦腿動作，建議每天做2至3組。▼▼▼

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