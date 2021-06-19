護膚｜宋慧喬新劇《現在分手中》劇照曝光！ 凍齡牛奶肌秘方公開

撰文： 葉旭詩 最後更新日期： 2021-06-19 18:00

宋慧喬離婚後首部回歸之作《現在分手中》劇照曝光！39歲宋慧喬依然狀態大勇，淡妝下盡顯水嫩透白肌膚，凍齡感十足。宋慧喬初出道時，膚色暗黃黝黑，一度被取笑「黑豬妹」，逆轉成令人羨慕的牛奶肌，宋慧喬的美白秘訣，原來簡單又低成本，立即為大家公開！

宋慧喬最新劇《現正分手中》劇照曝光；39歲的宋慧喬，水嫩透白肌膚超凍齡。（劇照）

宋慧喬與張基龍主演的新劇《現正分手中》暫定今年下半年開播，二人會於劇中出演相差11歲的唯美姐弟戀，宋慧喬劇中是位聰明冷靜的職場女性。劇照可見，宋慧喬保養得宜，牛奶肌白得讓人羨慕。

▼▼▼按圖看：宋慧喬與張基龍《現正分手中》最新劇照▼▼▼

其實宋慧喬早前於街頭拍攝劇集時，曾被網民拍下未經修圖的現場照，網上瘋傳，網民紛紛大讚宋慧喬真人皮膚白滑，顏值經得起考驗。

▼▼▼宋慧喬拍攝新劇時被網民拍下未經修圖的現場照，按圖看更多▼▼▼

回望過去，宋慧喬也曾有過「黑歷史」，初出道時她膚色暗黃黝黑，加上微肥身型，一度被取笑「黑豬妹」，與現時的冷白皮有很大差別。

初出道的宋慧喬只有20多歲，儘管五官面容姣好，但暗黃膚色卻增添了不少「大媽味」。（kyo1122@IG）

▼▼▼按圖看宋慧喬初出道微胖黑歷史▼▼▼

成功美白後，宋慧喬散發的氣質也截然不用，甩掉「大媽味」，皮膚透亮白滑，素顏示人也看出肌膚自然有光澤。

現時肌膚是真正的「白到發光」，令人羨慕。（kyo1122@IG）

▼▼▼39歲的宋慧喬常以淡妝或素顏示人，水嫩透亮的膚質絕對是美肌女神，按圖看更多▼▼▼

由天生黑黃皮變成透光亮白的牛奶肌，宋慧喬全靠4大「內服外敷」美白秘訣，方法簡單低成本，立即為大家公開。

宋慧喬美白色秘訣：牛奶潔面

宋慧喬日常會直接使用牛奶潔面，或者用牛奶自製面膜為皮膚進行美白保養，從而達到溫和去角質、舒緩皮膚的效用。

另外，宋慧喬也會自製蜂蜜雞蛋面膜，一週敷面兩次，可以令肌膚變得白皙紅潤，同時增加彈性。

肌膚美白：防曬是關鍵

令肌膚保持美白，防曬是關鍵，宋慧喬表示自己會每天塗上防曬，不論四季早晚，十分注重養身之道的她，也會多喝檸檬水及人蔘茶，務求抗老化、幫助預防皺紋生成及補氣健脾，日常更會戒掉可樂、紅茶、咖啡等刺激性飲品。

▼▼▼宋慧喬4招簡易美白偏方，輕鬆變出水嫩冷白皮，按圖即看▼▼▼

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