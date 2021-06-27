日本瘋傳4招高效去除千年黑頭　先用面膜再用鼻貼獲過萬網民讚好

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-06-27 12:00

去黑頭｜黑頭、粉刺在夏天特別難搞，油脂分泌旺盛，毛孔易堵塞，形成「萬年黑頭」。日本女生在Twitter公開一個「1+1強效凌虐毛孔組合」，用家實測不用費時出門做美容針清，只需3週便改善難纏的黑頭問題，就連官方也發文認證？

當黑頭一旦形成，毛孔被撐大，皮膚易積存污垢變得粗糙不平滑，有些女生更因「士多啤梨鼻」而對外表失去信心。日本女生曾在Twitter教授4步去黑頭的「1+1強效凌虐毛孔組合」，成本不過HK$130，驚艷的效果成功引起近1.2萬網民讚好及眾多網民仿傚，就連產品的官方Twitter亦發文讚好，不少網民在試過這方法後，都紛紛留言表示惱人的黑頭問題大有改善！

【按圖看】日本Twitter瘋傳「1+1強效凌虐毛孔組合」，火紅程度就連產品官方也認證？▼▼▼

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4步學「1+1強效凌虐毛孔組合」清陳年黑頭 敷鼻頭貼做這1步更有效？

「凌虐毛孔組合1+1」只需要用到2款產品，3個星期陳年黑頭問題大有改善。(tmakh1991@Twitter)(いくらチャンネル@YouTube截圖)

「凌虐毛孔組合1+1」方法提到，只要持續使用 Lush清爽薄荷面膜與Biore毛孔清潔鼻貼後兩款產品3星期便可以看到有明顯改善，有網民在進行實測以後表示，頑固黑頭以及鼻上粗大毛孔好像從此消失了一樣，更言：「這個凌虐毛孔組合未免太強了吧！」

「凌虐毛孔組合1+1」4步去除黑頭步驟簡單易學，首先敷上薄荷清潔泥面膜，疏通堵塞毛孔，將黑頭污垢迫出皮膚表面，徹底潔淨吸附面上多餘油脂；然後，在沖洗乾淨面上的泥面膜後，再貼上黑頭貼，把黑頭連根拔起。不過要發揮到去除黑頭的最大功效，就要詳按圖詳看箇中重要技巧！

【按圖看】日本女生大愛「1+1強效凌虐毛孔組合」，只需4步便可將陳年黑頭徹底清除，不傷皮膚效果又持久？▼▼▼

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編輯精選：12款人氣去黑頭、收毛孔產品推薦

每個人的膚質各異，導致黑頭問題的原因各有不同。有人天生皮膚油脂分泌旺盛，也有些人是因為清潔不當，用手或針清工具過分擠壓毛孔，導致毛孔變得粗大，更容易令毛孔堆積油脂污垢及廢物，令黑頭產生及積存，「士多啤梨鼻」的情況愈見嚴重。清潔從來都是解決去黑頭問題的重要一步，《01女生》精選了以下12款去黑頭、收毛孔和煥膚效果的產品，大家可按自身膚質挑選合適的產品使用，幫助潔淨肌膚及去除老化角質，清除頑固黑頭。

【按圖看編輯精選】12款去黑頭、收毛孔人氣產品推薦，$1XX清潔面部及全身適用性價比高▼▼▼

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同場加映：【按圖看】去黑頭｜韓妹實試6步清「士多啤梨鼻」，後續護膚靠關鍵1招防粉刺。（延伸閱讀）▼▼▼

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同場加映：【按圖看】去黑頭｜日化妝師4步清「士多啤梨鼻」，韓妹推$30好物效果驚人？（延伸閱讀）▼▼▼