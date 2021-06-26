名牌減價｜Eve Lom皇牌卸妝膏$5XX　30款人氣護膚美妝低至67折

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-06-26 13:00

化妝品／護膚品／美妝減價｜Eve Lom的卸妝膏、急救面膜向來深受香港女生喜愛，近半價可入手？英國美妝網購平台Lookfantastic 年中大減價，Eve Lom、Aesop、Shiseido、Foreo等人氣熱買美妝產品低至67折。即看《01女生》精選30款不能錯過的皇牌人氣產品推介。

Shiseido防曬是人氣產品，今次在Lookfantastic也有折扣優惠。（chrissienana@instagram）

Lookfantastic年中大減價低至67折 必買Eve Lom、Aesop 皇牌產品

英國美妝網購平台Lookfantastic 推「年中大減價」優惠，許多指定品牌也有低至67折優惠。英國人氣護膚品牌Eve Lom有額外9折優惠，被Vogue評譽為「可能是世界上最棒的潔顏產品」皇牌卸妝膏，香港定價$920，折上折後$578；澳洲護膚品牌Aesop的精華系列7折優惠，包括「香芹籽抗氧化精華」，蘆薈成分具舒緩作用，保濕、鎮靜和強化肌膚，適合炎炎夏日，中性至混合性、敏感性肌膚也合用。如想一試Aesop的精華，不妨趁減價入手。

▼▼▼【按圖即看精選30款抵買皇牌人氣產品】Lookfantastic進行年中大減價優惠，低至67折，Eve Lom 、Caudalie、Christophe Robin更有折上折優惠▼▼▼

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（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格以活動詳情，以官方資料為準。）

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