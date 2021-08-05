美妝開箱｜Valentino Beauty 彩妝登陸　 2合1粉餅唇膏盒吸睛實用

萬眾期待的Valentino Beauty終於正式於8月5日登陸香港，這個以品牌命名的高級訂製彩妝系列，猶如時尚飾品的經典紅色包裝，已令人想全數擁有。《01女生》編輯部為大家精選數款非常值得入手的妝品，一起開箱！



Valentino Beauty於香港開設全球首間專門店，8月5日正式公開發售。（01女生）

Valentino Beauty由Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli主理，以品牌時裝設計為靈感，透過經典紅色與V標誌，將每件美妝產品打造成美妝界中獨一無二的時裝配件。包裝設計優雅與型格兼備，吸睛度極高，作為品牌的愛好者絕對要收藏。

2合1粉餅唇膏盒吸睛實用



《01女生》編輯一眼愛上這款GO-CLUTCH高訂隨行彩妝鏡盒，看似是迷你小手袋，打開後發現內裡包含粉餅與唇膏，更心地附有鏡子及化妝掃。配上金鏈馬上成為二合一的高訂補妝小型clutch，日常可斜孭於身上當作時尚飾物，夢幻實用。

GO-CLUTCH高訂隨行彩妝鏡盒（HK$1900）集粉餅與唇膏於一身，驟眼看似是一款迷你小手袋，非常夢幻實用。（01女生）

▼▼▼【按圖看】吸睛極高的GO-CLUTCH高訂隨行彩妝鏡盒，一盒包含粉餅與唇膏，可當作獨一無二的時尚飾品 ▼▼▼

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50款百搭唇色 入手首選



50款色調的ROSSO VALENTINO高訂經典唇膏也是入手首選，由奪目搶眼的紅、橙調，至深淺不一的粉紅及珊瑚色調，再到效果突出的紫、藍調都一一俱備，長效鎖色輕透配方可塑造出像真度高同時柔滑滋潤的唇色效果，即使是搭配不同妝容風格也可輕鬆駕馭！

50款色調的ROSSO VALENTINO高訂經典唇膏（HK$420｜補充裝HK$290）也是入手首選，由奪目搶眼的紅、橙調，至深淺不一的粉紅及珊瑚色調，再到效果突出的紫、藍調都一一俱備。（01女生）

▼▼▼【按圖看】50款色調的ROSSO VALENTINO高訂經典唇膏，塑造出像真度高同時柔滑滋潤的唇色效果 ▼▼▼

多用途眼影胭脂 打造白裏透紅嫩肌



另一款要私心推薦的，是EYE2CHEEK高訂柔霧眼影胭脂，質感幼滑顯色，輕輕一掃就可打造白裏透紅嫩肌，瞬間增添好氣息。同時可當單色眼影使用，一共12款色調，無論單塗或疊塗也絕不出錯。

EYE2CHEEK高訂柔霧眼影胭脂（HK$470），質感幼滑顯色，只需輕輕一掃就可打造白裏透紅嫩肌。（01女生）

▼▼▼【按圖看】編輯私心推薦EYE2CHEEK高訂柔霧眼影胭脂，一共12款色調，單塗或疊塗也絕不出錯 ▼▼▼

除了以上精選妝品，系列另有多達18種色調的Very Valentino粉底、護膚同時提亮的V-LIGHTER光影液、雙頭設計的TWIN LINER眼線筆、及多種能締造不同妝效的亮麗彩妝產品。Valentino Beauty於8月5日正式在香港尖沙咀專門店開始發售，粉絲們必定不能錯過！

▼▼▼【按圖看】Valentino Beauty絕美彩妝系列登陸香港，8月5日正式公開發售 ▼▼▼

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