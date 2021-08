美妝開箱｜Valentino Beauty 彩妝登陸　 2合1粉餅唇膏盒吸睛實用

萬眾期待的Valentino Beauty終於正式於8月5日登陸香港,這個以品牌命名的高級訂製彩妝系列,猶如時尚飾品的經典紅色包裝,已令人想全數擁有。《01女生》編輯部為大家精選數款非常值得入手的妝品,一起開箱!



Valentino Beauty於香港開設全球首間專門店,8月5日正式公開發售。(01女生)

Valentino Beauty由Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli主理,以品牌時裝設計為靈感,透過經典紅色與V標誌,將每件美妝產品打造成美妝界中獨一無二的時裝配件。包裝設計優雅與型格兼備,吸睛度極高,作為品牌的愛好者絕對要收藏。

2合1粉餅唇膏盒吸睛實用



《01女生》編輯一眼愛上這款GO-CLUTCH高訂隨行彩妝鏡盒,看似是迷你小手袋,打開後發現內裡包含粉餅與唇膏,更心地附有鏡子及化妝掃。配上金鏈馬上成為二合一的高訂補妝小型clutch,日常可斜孭於身上當作時尚飾物,夢幻實用。

GO-CLUTCH高訂隨行彩妝鏡盒(HK$1900)集粉餅與唇膏於一身,驟眼看似是一款迷你小手袋,非常夢幻實用。(01女生)

▼▼▼【按圖看】吸睛極高的GO-CLUTCH高訂隨行彩妝鏡盒,一盒包含粉餅與唇膏,可當作獨一無二的時尚飾品 ▼▼▼

+ 1

50款百搭唇色 入手首選



50款色調的ROSSO VALENTINO高訂經典唇膏也是入手首選,由奪目搶眼的紅、橙調,至深淺不一的粉紅及珊瑚色調,再到效果突出的紫、藍調都一一俱備,長效鎖色輕透配方可塑造出像真度高同時柔滑滋潤的唇色效果,即使是搭配不同妝容風格也可輕鬆駕馭!

50款色調的ROSSO VALENTINO高訂經典唇膏(HK$420|補充裝HK$290)也是入手首選,由奪目搶眼的紅、橙調,至深淺不一的粉紅及珊瑚色調,再到效果突出的紫、藍調都一一俱備。(01女生)

▼▼▼【按圖看】50款色調的ROSSO VALENTINO高訂經典唇膏,塑造出像真度高同時柔滑滋潤的唇色效果 ▼▼▼

多用途眼影胭脂 打造白裏透紅嫩肌



另一款要私心推薦的,是EYE2CHEEK高訂柔霧眼影胭脂,質感幼滑顯色,輕輕一掃就可打造白裏透紅嫩肌,瞬間增添好氣息。同時可當單色眼影使用,一共12款色調,無論單塗或疊塗也絕不出錯。

EYE2CHEEK高訂柔霧眼影胭脂(HK$470),質感幼滑顯色,只需輕輕一掃就可打造白裏透紅嫩肌。(01女生)

▼▼▼【按圖看】編輯私心推薦EYE2CHEEK高訂柔霧眼影胭脂,一共12款色調,單塗或疊塗也絕不出錯 ▼▼▼

除了以上精選妝品,系列另有多達18種色調的Very Valentino粉底、護膚同時提亮的V-LIGHTER光影液、雙頭設計的TWIN LINER眼線筆、及多種能締造不同妝效的亮麗彩妝產品。Valentino Beauty於8月5日正式在香港尖沙咀專門店開始發售,粉絲們必定不能錯過!

▼▼▼【按圖看】Valentino Beauty絕美彩妝系列登陸香港,8月5日正式公開發售 ▼▼▼

+ 5

同場加映:【按圖看】2021年最新粉底合集;調色粉底打造無妝感勢成主流?MAKE UP FOR EVER 24小時不氧化貼臉;LAURA MERCIER 獲用家評讚上臉水潤不粘口罩▼▼▼

+ 20

同場加映:【按圖看】2021年最新氣墊粉底合集:抗污染物成氣墊粉底主流,Dior裸粉設計優雅吸睛,哪款性價比高?▼▼▼