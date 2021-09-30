開倉減價｜amika直髮夾低至3折　$2XXX入手Dyson人氣美髮造型器

開倉減價｜Dyson、ghd、amika等捲髮器、直髮夾不但設計時尚，口碑也向來不錯，不過正價過千元，Dyson更是3千多，未必人人捨得入手；然而，amika由10月1日至10月6日於OnTheList舉行線上開倉減價，產品低至3折，最平只需HK$512即可買到直髮夾。此外，友和網上商店也有折扣優惠，Dyson也在減價之列其中，身為小資女又怎能錯過。



amika與OnTheList合作舉行線上開倉減價。（amika_hk＠Instagram）

amika開倉減價低至3折 Dyson減千元 精選20款減價美髮用具

amika於2007年美國Brooklyn成立，品牌造型夾時尚調皮，設計具話題性，功能方面也大獲好評，以定型快、不傷髮見稱，定型只需1-2秒的時間，而且直髮夾也能做出曲髮效果。是次amika與OnTheList合作，舉行線上開倉減價，包含不同美髮產品，當中少不了一系列的捲髮器、直髮夾，也有風筒套裝，多款產品低至3折，amika直髮夾最平只需HK$512即可入手，而直髮夾、捲髮器及風筒3件套裝由原價5千多，現減至2千多元就可買到，喜歡或想試amika的朋友，便要把握時機。

▼▼▼【按圖看】amika開倉減價低至3折，當中有不同美髮產品，也有套裝優惠，最低HK$512即可買到直髮夾▼▼▼

+ 6

另外，Dyson去年首次推出的無線充電「Dyson Corrale™直髮造型器」也有減價，主打使用時可減少50％的熱傷害，同時又可快速打造出最理想造型效果，瞬間成為熱話，定價為HK$3,980，雖然不算親民，不過一樣有吸引大批女生粉絲，現在友和網上商店也有折扣優惠，只需HK$2,980便可入手，便宜了足足1千元，相當吸引。

▼▼▼【按圖看】於友和網上商店購入Dyson Corrale™直髮造型器只需HK$2,980，另外多款人氣美髮用具也有折扣優惠，如Babyliss、Vidal Sassoon、Philips▼▼▼

+ 6

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）

OnTheList 開倉減價詳情



網上開倉減價

時間：10月1日上午8時至10月6日下午11時59分

網址：https://bit.ly/3q53i6R



友和網上商店折扣優惠

網址：https://bit.ly/2Y3CPwh



▼▼▼同場加映：22款$100內高評分洗頭水 消委會評測Moist Diane高分兼LDK評A級▼▼▼

+ 16

▼▼▼同場加映：屯門Donki｜美妝10大暢銷全部$90內 黃金保濕面膜最人氣必入手▼▼▼