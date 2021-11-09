光棍節優惠｜雙11 Dyson直髮夾勁減1千　9折入手YA-MAN水鑽美顏儀

【光棍節優惠｜雙11】除了各大時尚品牌推出「雙11」優惠，美妝家電界當然也要回饋客人，J SELECT 網店推出雙11「秋日激賞祭」，當中女生最愛的Dyson、YA-MAN美容儀器都有折扣優惠，折扣低至2折，女生怎能錯過。



無線的Dyson Corrale™直髮造型器送禮自用一流。（Dyson）

J SELECT低至2折 必買Dyson、YA-MAN

由即日起至11月11日，J SELECT網店推出「秋日激賞祭」，無論家居電器、電子影音、潮流電玩，以至美容健康用品都享多重消費獎賞，折扣低至2折，各位可於每天中午12時限時搶購精選產品。另外，由即日起至11月30日，在網店單一消費滿指定金額，使用相應指定優惠代碼，即可享高達HK$550的折上折優惠。

女生最關心的一定是Dyson家電，如無線的Dyson Corrale™直髮造型器，原價$3,980，優惠期間勁減1千；另外Dyson風筒、吸塵機、空氣清新機雖然沒有折扣優惠，但也附送不同禮品，如滴漏咖啡杯、放濕器等。

光棍節優惠｜ YA-MAN全新推出RF射頻水鑽美顏儀。（J SELECT）

YA-MAN 美顏儀也是另一焦點，品牌推出全新RF射頻水鑽美顏儀，含日常及週間護膚雙模式，全方位解決肌膚問題。針對日常及每週護理。特設週間的4種模式可對應各項肌膚煩惱，現在可以以優惠價$3,852入手，非常划算。

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（優惠貨品數量有限，售完即止。）

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