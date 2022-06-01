55歲「最美小龍女」李若彤大秀火辣馬甲線　親授4招逆齡生長秘訣

李若彤有「最美小龍女」之稱，現年55歲的她跟當年依舊仙氣十足。今年她出演了Netflix人氣古裝劇《且試天下》，為了以最佳狀態示人，李若彤更苦練「馬甲線」，其後她把火辣深邃的腹肌圖上傳到自己個人社交平台上即時引來網民熱話。



李若彤有「最美小龍女」之稱，現年55歲的她跟當年依舊仙氣十足。（IG@carmanlee0816）

久違沒有出演劇集的李若彤，今年出演了Netflix人氣古裝陸劇《且試天下》，劇中男女主角分別是楊洋及趙露思，而李若彤是飾演豐國繼后「百里氏」作為楊洋後母，總是笑裏藏刀，千方百計想加害繼子，劇中角色雖則惡毒但光芒絕不輸主角們。其實近年都有不少久違露面的女星都被網民狠批「走樣」、「女神不在」等等，就如淡出幕前多年的王祖賢，近況曝光後即被不少網民嘲諷其外貌，當時有一名台灣藝人看不下去立馬替王祖賢發聲怒斥一眾網民的言論。「最美小龍女」的李若彤都不例外，她近年熱愛健身，練出一身肌肉使身體線條變得更美，但有網民亦表示「認不出這是姑姑」、「瘦到很醜」等，批評她的外觀。

久違沒有出演劇集的李若彤，今年出演了Netflix人氣古裝陸劇《且試天下》。（WEIBO@李若彤）

劇中角色雖則惡毒但光芒絕不輸主角們。（WEIBO@李若彤）

向來李若彤的年齡一直都是謎，她本人從來都沒有澄清及回應，網上資料顯示是46歲，有媒體爆料指她真實年齡是53歲。直到前幾年前，李若彤生日當天首度在社交平台表示：「今天的我，走過人生的大部分，迎來了自己54歲的生日。」

對於網民的批評李若彤毫不在意，她曾在個人社交平台上間接回應網民的言論，表示昔日青澀稚嫩的樣子跟現在成熟有細紋的外貌都是她本人，有誰不會變老？李若彤更愛現階段成熟優雅的自己，從來不介意自己老去。

李若彤更愛現今階段成熟優雅的自己，從來不介意自己老去。（IG@carmanlee0816）

不管臉上有如何多皺紋，仍然是心美麗最重要。 李若彤

多少歲的你和多少歲的我，只要努力，沒有做不到的。 李若彤

李若彤曾曬出25年前的小龍女劇照對比圖，跟當年的風韻一樣美，仿如吃了防腐劑般。不過對於「美」的定義確實人人不同，現年55歲的李若彤能夠練出一身好身材絕不是易事，女生們都深知瘦身健身的辛酸，今天就跟大家分享李若彤的「凍齡法」，一同看看「最美小龍女」如何維持多年的美貌。

55歲的李若彤能夠練出一身好身材絕不是易事（IG@carmanlee0816）

「最美小龍女」李若彤凍齡法｜1. 一周運動3天

打開李若彤的個人社交平台都會得知她相當熱愛健身運動，除了一系列的練肌訓練，她還會上瑜珈，一星期最少運動3天，每次都會運動2小時。

「最美小龍女」李若彤凍齡法｜一周運動3天（IG@carmanlee0816）

「最美小龍女」李若彤凍齡法｜2. 練肌訓練菜單

李若彤一身深邃腹肌是花了一段時間換來的，除一周運動3天外，她亦有獨家的練肌菜單，更強調做多少組不是重點，關鍵是姿勢要正確。

「最美小龍女」李若彤凍齡法｜練肌訓練菜單（IG@carmanlee0816）

李若彤｜練肌菜單5大步驟



第一步：坐在高背椅子上

第二步：把雙腳以八字分開

第三步：手臂呈直線曲起雙手及耳朵平行

第四步：雙手左右移向前方

第五步：借用腰力把側腹部肌肉拉緊再回到中間

「最美小龍女」李若彤凍齡法｜3. 簡單「1招」打造完美直角肩

李若彤的直角肩同樣吸睛，不少粉絲都想知道她直角肩的秘訣。其實李若彤曾拍片親授居家運用啞鈴打造直角肩的秘訣。只要肩部沒有贅肉，就能夠完美呈現90度「直角肩」，這樣整體視覺上會顯得更纖細。

「最美小龍女」李若彤凍齡法｜打造完美直角肩（IG@carmanlee0816）

李若彤｜直角肩菜單5大步驟



第一步：雙腳打開至跟肩部同寬

第二步：膝蓋微彎

第三步：雙手舉起啞鈴

第四步：左手舉高到肩膀高度，再換右手

「最美小龍女」李若彤凍齡法｜4. 自家製「藏紅花黑枸杞」

李若彤除健身外，飲食方面都有秘技，她曾表示自己有次前往雲南工作，得知當地盛傅藏紅花加黑枸杞泡水有助補血，因此回港後便開始飲用，一星期大約飲用兩次。不過李若彤提醒大家切勿過度飲用，孕期或經期期間就切勿飲用。

「最美小龍女」李若彤凍齡法｜自家製「藏紅花黑枸杞」（IG@carmanlee0816）

李若彤｜「藏紅花黑枸杞」製作方法



先用開水泡藏紅花，水溫降到50度左右再加入幾粒黑枸杞。直到顏色均勻後再飲用。據悉「藏紅花黑枸杞」對女性身體助有幫助，大家都可不妨一試。

李若彤Q&A