深層清潔面膜推介2022｜實測3款泥膜　Kiehl's去黑頭粉刺效果顯著

【深層清潔面膜推介2022｜泥膜推介2022】深層清潔是護膚中不可或缺的步驟，除了用洗臉乳清洗臉部，不少女生都會間中敷深層清潔面膜幫助徹底清潔毛孔、去黑頭粉刺！市面有多款不同泥膜，究竟每一款有甚麼分別，是否值得入手呢？

《01女生》記者試用了3款深層清潔面膜 ，包括innisfree 超級火山毛孔潔淨泥美容面膜 2X、ORIGINS 活性炭深層清潔面膜、Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜，立即看看記者用後感，再挑選適合妳的產品吧！



【深層清潔面膜推介2022｜泥膜推介2022】《01女生》記者實試3款深層清潔面膜！（陳葦慈 攝）

【深層清潔面膜推介2022｜泥膜推介2022】innisfree 超級火山毛孔潔淨泥美容面膜 2X 100mL HK$115

innisfree 這款泥膜是蘊含韓國濟州島的火山泥、核桃內殼粉末及果酸，具有去角質及為肌膚保濕功效！記者試用後發現泥膜質地軟滑容易推開，味道也不算濃厚不難接受！敷上臉略帶冰涼感，建議敏感肌女生們可先局部試用，測試過沒有刺痛或過敏才全臉使用！

innisfree 泥膜有少量沉澱物，記者建議可在沖洗前加水輕輕按摩加強去角質及深層清潔效果。使用後臉部的油脂分泌的確有所改善，亦有微微的亮白效果，但單次使用後並未見到有即時去黑頭及收毛孔效果，可持續使用一段時間再看效果！

【深層清潔面膜推介2022｜泥膜推介2022】Innisfree 超級火山毛孔潔淨泥美容面膜 2X 100mL HK$115（陳葦慈 攝）

【深層清潔面膜推介2022｜泥膜推介2022】Innisfree 這款泥膜是蘊含韓國濟州島的火山泥、核桃內殼粉末及果酸，具有去角質及為肌膚保濕功效！（陳葦慈 攝）

【深層清潔面膜推介2022｜泥膜推介2022】ORIGINS 活性炭深層清潔面膜 75mL HK$220

ORIGINS 這款深層清潔面膜的主要成分活性炭有助將閉塞毛孔的雜質污垢吸出，幫助減少暗瘡、酒米及黑頭的形成。記者試用後認為面膜的清潔效果理想，用後臉部有明顯清潔了，亦有助吸走臉上油脂，但面膜質地厚身近似膏狀，塗上臉時較難推開，面膜亦屬於快乾，搽上臉後約6－7分鐘已徹底乾透並產生緊繃感，敷完後肌膚略感乾旱，建議在用後使用保濕精華加以保濕。

【深層清潔面膜推介2022｜泥膜推介2022】ORIGINS 活性炭深層清潔面膜 75mL HK$220（陳葦慈 攝）

【深層清潔面膜推介2022｜泥膜推介2022】ORIGINS 這款深層清潔面膜的主要成分活性炭有助將閉塞毛孔的雜質污垢吸出，幫助減少暗瘡、酒米及黑頭的形成。（陳葦慈 攝）

【深層清潔面膜推介2022｜泥膜推介2022】Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 125mL HK$310

Kiehl's 這款泥膜蘊含亞瑪遜白泥，有助溫和地清除肌膚上多餘油脂、污垢及軟化角質，產品亦添加了蘆薈及燕麥粉，能鎮靜、舒緩肌膚及達到長效控油效果。試用過3款深層清潔面膜後，記者個人認為 Kiehl's 這一款在效果及質感上都相對較理想，泥膜質地軟滑易推開，使用後肌膚有明顯回復細緻感，黑頭及毛孔問題亦有明顯改善。不過這款泥膜偏快乾，建議每次可敷厚一點，避免因面膜快乾而吸走臉上水分！

【深層清潔面膜推介2022｜泥膜推介2022】Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 125mL HK$310（陳葦慈 攝）

【深層清潔面膜推介2022｜泥膜推介2022】Kiehl's 這款泥膜蘊含亞瑪遜白泥，有助溫和地清除肌膚上多餘油脂、污垢及軟化角質，產品亦添加了蘆薈及燕麥粉，能鎮靜、舒緩肌膚及達到長效控有效果。（陳葦慈 攝）

深層清潔面膜推介2022｜泥膜使用方法公開 每週1－2次就足夠

潔淨臉部後，先用暖毛巾敷臉打開毛孔，再把深層清潔面膜塗上微濕的臉上，盡量避開眼部位置，待約10分鐘後再用清水徹底沖洗乾淨即可，建議每週使用1－2次或視乎皮膚狀況決定使用頻率！

【深層清潔面膜推介2022｜泥膜推介2022】建議先用暖毛巾敷臉打開毛孔才將泥膜敷上臉。（陳葦慈 攝）

深層清潔面膜推介2022｜韓國皮膚科醫生分享「泥膜洗臉法」 清潔力加強

泥膜除了用作敷臉外，還有另外的隱藏用法，有韓國皮膚科醫生曾分享過一個「泥膜洗臉法」！不少女生都會擔心泥膜乾在臉上很難清洗乾淨，皮膚水分亦容易被抽乾，但「泥膜洗臉法」以1：1比例混合泥膜及洗臉乳再用作洗臉，同樣有效達到深層清潔效果。記者實測過，洗臉後臉部油脂有效減退，毛孔清潔效果亦很理想！除此之外，泥膜配合洗臉乳使用有助緩衝，可以舒緩到泥膜對肌膚的刺激，同時加強清潔力，推薦女生們一試！

【深層清潔面膜推介2022｜泥膜推介2022】有韓國皮膚科醫生曾分享過一個「泥膜洗臉法」！（陳葦慈 攝）

深層清潔面膜推介2022｜使用泥膜3貼士令效果更顯著

不少女生敷完泥膜後覺得清潔效果並不顯著，其實有機會是在使用前做漏了這一步！將泥膜敷上臉前，建議先用溫水敷臉打開毛孔，然後再敷上泥膜才能徹底清潔毛孔污垢！另外，要注意泥膜的用量，如果用量太少，只塗上薄薄一層的話，或未能發揮到深層清潔的功效，泥膜亦不能敷太長時間，因為如果待泥膜全乾才洗掉，會令皮膚水分被吸乾，臉部肌膚會變得更乾燥！

【深層清潔面膜推介2022｜泥膜推介2022】泥膜不能敷太長時間，因為如果待泥膜全乾才洗掉，會令皮膚水分被吸乾，臉部肌膚會變得更乾燥！（陳葦慈 攝）

初次試用深層清潔產品時，建議先在局部位置試用，確保沒有過敏才全臉使用，每個人對不同產品的反應都有所不同，最重要也是揀選適合自己的產品！