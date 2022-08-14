頭皮黴菌｜頭痕、頭皮變多點算好？皮膚醫生授5招止癢改善頭油味

頭皮好癢、皮屑雪花飄，夏日頭皮問題好棘手！來看看醫生怎麼說！



奇怪～明明都有洗頭，還是會出現頭皮屑，頭皮也很容易搔癢，不僅自己難受，被別人發現了也好尷尬啊！到底為什麼夏天容易會出現頭皮問題，這次特別採訪台灣皮膚科醫生朱芃年，和大家分享夏天造成頭皮屑、頭皮搔癢原因，以及對應的改善方法，有相關困擾的女孩們快記起來！

止頭痕、減少頭皮屑的5大方法整理，讓你的頭皮回復乾爽、清潔！(點擊放大瀏覽▼▼▼)

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夏天出現頭皮屑、頭皮搔癢原因

香港夏天比較悶熱，濕度、溫度都很適合黴菌生長，微生物只要宿主營造的環境很適合就會開始繁殖。雖然幾乎每個人身上都有相同的黴菌，但一些人的體質就比較利於黴菌生長，這有可能跟基因、代謝等等有關。而有些人的皮屑、頭癢搔癢問題，則會跟生活作息、飲食習慣有關，像是太常熬夜、吃辛辣刺激食物等。如果放任皮屑問題不理會，過多的皮屑產生除了會有惡臭、影響美觀，也會引起其他的微生物滋生，常見如出現一些膿包，甚至產生感染，萬一感染進入人體就會有更嚴重的症狀，如：蜂窩性組織炎、敗血症等，不可輕忽。

改善頭皮黴菌需要吃藥嗎？

如果是初期的頭皮屑問題，大多數使用去屑洗頭水就可以改善，但如果較為頑固，可以使用含抗黴菌成分或藥用的洗頭水。更嚴重的狀況就會建議服用抗黴菌藥物與止癢成分的口服藥。待改善後，可以降級使用去屑洗頭水與抗黴菌洗頭水交替使用。每個人的狀況都不一樣，建議若有疑慮，還是儘早求診皮膚科醫生，給予合適的治療方法。

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改善皮屑＆頭皮痕癢的5個方法

方法1：挑選合適洗頭水

你用的洗頭水適合你嗎？頭皮跟肌膚一樣都有分屬性，有些人是油性頭皮、乾性頭皮，在挑選洗頭水時，建議要依照頭皮的屬性！如果是油性頭皮屑問題，症狀多為洗頭後很快就又出油、頭皮屑較大塊偏黃色且常附著於髮根，這類型可以挑選控油、含有去屑成分的洗髮品，如果是乾性頭皮屑問題，症狀是出油量不多，頭皮容易緊繃乾癢，皮屑細小一撥就容易雪花飄，這種的反而是要挑選具保濕舒緩作用的洗頭水，過度的控油反而會越洗頭皮越乾。

方法2：指腹按摩清潔頭皮

從以前到現在都不斷倡導，洗頭時應著重在「頭皮」的清潔，而非頭髮，要將指腹深入髮根溫柔的按摩頭皮，藉以鬆動附著在頭皮上的髒污、油脂，而不是草率地抹上洗頭水後就急著沖水。有些人頭皮容易搔癢，或是皮屑問題多，就會利用指尖摳抓，這行為反而會造成頭皮容易受傷。此外，洗頭的水溫也很重要，不要使用過熱的水，清潔力太強，反而會刺激更多油脂分泌，也容易傷害毛囊，建議以溫水清潔為佳。

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方法3：暫停使用造型品

有些人頭皮出油旺盛、容易堵塞毛孔，其實問題是出在造型品未清潔完全，常見的像是髮蠟、造型噴霧甚至是護髮素等，只要有使用，一定要確實的清潔。如果這陣子皮屑問題、頭皮搔癢嚴重者，建議先暫停使用造型類產品。

方法4：洗頭後立馬吹乾頭皮

悶熱潮濕的環境有利於微生物繁殖，若洗頭後沒有馬上將頭皮及頭髮吹乾，而是放任自然乾，或是用夾子、毛巾包覆住，這些都容易滋生黴菌，不僅會出現尷尬的頭皮油臭味，也會出現頭皮搔癢情形。想要避免頭皮問題，洗頭後務必要將頭皮、頭髮都吹乾。

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方法5：勤更換貼身用品

喜歡戴帽子、騎電單車的人，最常會有頭皮搔癢、頭皮屑的困擾，因為頭皮被悶住無法透氣，很容易會出油流汗及滋生細菌。建議日常生活用品像是毛巾、枕頭套、安全帽內裡、帽子這些都應該勤勞清洗替換。

台灣皮膚科醫師朱芃年

悠美診所創辦人▪長庚醫學中心實習▪台北醫學大學醫學系畢業▪中華⺠國醫用雷射光電醫學會專科醫師▪中華⺠國皮膚科醫學會專科醫師▪台北市立萬芳醫學中心皮膚科醫師▪台北醫學大學附設醫院皮膚科醫師



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