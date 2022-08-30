屈臣氏優惠｜感謝週減價低至半價　衛生巾買1送1　ANESSA防曬8折

屈臣氏優惠2022｜每逢屈臣氏大減價，都是女生們入手個人護理產品、美妝品的好時機！屈臣氏由即日起至9月1日舉行旗艦店感謝週，多款精選產品減價低至半價，其中包括衛生巾、防曬、沐浴露等等，部分更有買一送一優惠，大家趕快到屈臣氏掃貨，添置生活必需品吧！



屈臣氏優惠2022｜護舒寶INFINITY 量多日用27cm 10片 HK$39.90（買1送1）

衛生巾是女生們的生活必需品，趁著大減價一次過入手大量衛生巾在家中看門口，絕對是明智的選擇！在感謝週期間，多款衛生巾產品均有折扣優惠，包括KOTEX高潔絲草本極緻綿柔AIR極薄、護舒寶熊抱安睡褲等等，其中護舒寶INFINITY 量多日用27cm更有買1送1優惠，以HK$39.90價錢即可享2件！

屈臣氏優惠2022｜護舒寶INFINITY 量多日用27CM 10片 HK$39.90 買1送1（watsons 官網）

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屈臣氏優惠2022｜屈臣氏 ASTM Level 3 成人三層衛生口罩 (175mmx95mm) HK$119.90（買2送1）

疫情之下，口罩成為了日常必需品，為免沒有口罩時要左撲右撲，不如一次過入手幾盒放在家中！屈臣氏 ASTM Level 3 成人三層衛生口罩（30個獨立包裝）現有買2送1優惠，馬卡龍裸粉及可哥淺啡、粉紅色及紫色、杏白及芝麻灰、抹茶綠及藍莓深藍等均有優惠！

屈臣氏優惠2022｜ANESSA極防水補濕低敏UV乳霜 SPF35 PA+++ 90G 85折

紫外線無處不在，搽防曬是女生每日出門前的指定動作，ANESSA 的防曬產品深受不少女生喜愛，在屈臣氏感謝週期間，ANESSA 全線產品設85折優惠，防曬乳霜、極防水美肌UV噴霧、極緻無瑕美肌UV粉底霜均有折扣優惠，千萬不要錯過！

屈臣氏優惠2022｜ANESSA極防水補濕低敏UV乳霜 SPF35 PA+++ 90G 原價：HK$289.00 優惠價：HK$160.50（watsons 官網）

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另外，美妝產品亦是女生們的必需品！凡於屈臣氏網店購買任何Maybelline產品滿$148，即送迷人電眼組合，數量有限，送完即止！Maybelline產品包括有 Fit Me水潤柔滑粉底液、唇二合一卸妝液、CUSHION遮瑕筆 FAIR、激長鬈翹美睫液等等！

屈臣氏優惠2022｜凡於屈臣氏網店購買任何Maybelline產品滿$148，即送迷人電眼組合，數量有限，送完即止！（watsons 官網）

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