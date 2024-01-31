李英愛接演《大長今》續集！靠5招養出凍齡21年前 這樣做減嬰兒肥

韓國國民女神李英愛在2003年憑著長今一角，成為家諭戶曉的演員，也是不少人的美好回憶，當年《大長今》在韓創下57.8%的收視佳績，不少人都昐推出續集。今日（30/1）傳出好消息，李英愛確認接拍由韓國製作公司Fantagio製作的大型史劇《醫女大長今（暫譯）》，劇情將以長今成為醫女後的故事為主軸，暫定明年年初播出，讓人開始期待劇集播出。

而相隔21年後李英愛再度扮演長今，外貌和肌膚狀況都沒有大變化，難怪會被譽為「氧氣美女」，以下5個其凍齡護膚法，大家不妨學起來！



李英愛確認接拍由韓國製作公司Fantagio製作的大型史劇《醫女大長今（暫譯）》（《大長今》劇照）

現年52歲的韓星李英愛，早前為護膚品牌拍攝全新宣傳片，影片中可見李英愛的肌膚依舊透亮緊緻、零毛孔，無懼近鏡頭，令無數人稱羨，不愧是「氧氣美女」！除了保養得宜外，李英愛的多個生活及飲食習慣，也是讓她養出如此的凍齡外貌，成功讓人看不出她已過半百！

李英愛凍齡方法｜手袋放保養品

李英愛都經常在社交平台上，分享素顏或淡妝相，可見她臉上依舊白皙。而李英愛曾分享過自己會把護膚品隨時備著，手袋及床頭都會放一枝精華，方便隨時保養，或肌膚乾燥時進行急救。這個方法非常適合懶女生或是常常忘記潔面要塗護膚品的女生，隨時補塗。

李英愛凍齡方法｜每日最少喝2公升水

李英愛凍齡方法｜每日最少喝2公升水 （IG@leeyoungae0824）

李英愛曾表示皮膚很薄，容易乾燥，所以她很重視補水。李英愛每日一定會飲用2公升水，保持體內水分充足，另外更提到自己每日一起床就會先喝一大杯溫水，這樣可以幫助促進腸胃的蠕動，排出積聚在身體裡的毒素。除了白開水外也會喝檸檬水，檸檬富含維他命C，可幫助抗衰老及代謝黑色素，肌膚自然會變得白滑透亮。

李英愛凍齡方法｜吃葡萄使肌膚變透亮、維持好體態

李英愛凍齡方法｜吃葡萄使肌膚變透亮、維持好體態（IG@leeyoungae0824）

在初出道的李英愛是有一點點嬰兒肥，而為了在螢幕前維持好體態，她就在訪問中分享自己的葡萄瘦身方式，成功減掉嬰兒肥及瘦了6kg，肌膚也會跟著變透亮！

葡萄瘦身方式：以葡萄代替午餐或晚餐，每次只吃一串葡萄，約12至14粒，連皮一起吃。這樣只有30卡路里，而且葡萄的營養集中在葡萄皮當中，含多酚類與花青素，這兩種營養素能抵抗自由基、延緩衰老及增強免疫力，難怪李英愛會越吃肌膚越透亮！

李英愛凍齡方法｜清淡及營養均衡的飲食習慣

李英愛凍齡方法｜清淡及營養均衡的飲食習慣（IG@leeyoungae0824）

李英愛婚後育有一對雙胞胎，在懷孕間曾一度體重飆升，但都成功在生產後回復體態。主要是靠她平日很注重清淡飲食及食物的營養攝取，避免吃重口味及生冷的食物，這樣可減少出現水腫情況及降低對肌膚的刺激。另外李英愛也經常進食富含維他命C的食物，有助肌膚維持透亮！

李英愛凍齡方法｜愛喝薑茶和綠茶

李英愛凍齡方法｜愛喝薑茶和綠茶 （IG@leeyoungae0824）

李英愛曾分享因為自己是屬於虛寒體質，所以經常喝熱薑茶，有很好的驅寒及燃燒體內脂肪的功效，亦能促進血液循環，臉上氣色也自然變得紅潤健康。除了薑茶外，綠茶也是李英愛另一愛喝的飲料，而綠茶也是好處多多，富含多種營養素，有抗氧化、消水腫、幫助消化及多重功效，難怪李英愛這麼愛喝！