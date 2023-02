韓星逆齡秘密！Evvus提拉淡皺療程一拉減齡5歲　度身訂做老化止步

女生不論3歲定80歲,愛美的天性永遠都不會變,女生一般到了28歲起,肌底承托力開始下降,輪廓下垂 - 眼紋、虎紋、雙下巴、頸紋等初老問題浮現,從而整體看上去相當顯老。

記者私心推薦@EvvusHongKong Ultherapy®彈力網提拉療程,趁著情人節來臨前趕快幫肌膚溫柔調理一下,1次療程減齡5歲^,效果即時見效。



3大星級用家全逆齡秘密!Ultherapy®️超過200萬用家實證

相信大家看韓劇時發現劇中的主角們的皮膚十分緊緻、零毛孔及皺紋,皮膚好到猶如自帶濾鏡。早前,Ultherapy®邀請了韓國3位人氣藝人李敏鎬、金荷娜及全昭旻擔任品牌大使,3位大使皆以光滑的皮膚及不老的美麗而聞名,原來他們每年都會做一次Ultherapy®以保持年輕肌齡。

Evvus Ultherapy®彈力網提拉療程有效對抗皮膚老化、去皺紋、改善鬆弛下垂、提拉輪廓線條等*,大家不妨參考3位星級用家凍齡小機心,整體看來更顯年輕及活力,所有女生都能夠做到,而且愈早做愈早凍齡!

儘管醫學美容技術日趨成熟,但大家都會依舊存有種種憂慮。Evvus Ultherapy®彈力網提拉療程採用唯一獲美國FDA認證⑴ 之非侵入性拉提醫學美容技術,且全程都由專業註冊醫生主理 ⑸ ,確保整個療程過程絕對安全。全球已有2,000,000用家實證,口碑極佳,安全、精準、高效,絕對是信心保證,值得信賴!

Ultherapy®一拉減齡5歲^ 抗衰老天花板!遠超同類療程

市面上出現了各式各項針對初老問題的技術,包括HIFU、RF射頻、激光, Ultherapy®彈力網提拉的技術持久、顯著的效果遠遠超越過往的技術!一般技術效果相似的療程能量落點分散,且未能深及4.5mm⑹ 肌腱膜,拉提成效不如預期,又沒有任何國際權威認證,效果及安全性成疑。

相反,Ultherapy®彈力網提拉療程獲美國FDA認證⑴ ,擁有3大獨有拉提技術,微聚焦超聲波7能量平均覆蓋全面16,000點,以65°C最佳溫度深入肌底,整個過程是非侵入性,既安全又能夠做到無創深入4.5mm⑹ 肌腱膜,有效地重建緊實承托力,撐起、提拉肌膚及輪廓,褪淡皺紋。

療程度身訂做 有效擊退熟齡煩惱

Evvus Ultherapy®療程採用了專利『DeepSEE™實時影像』有效度身訂制出個人化針對性方案,先為用家進行肌底評估,根據肌膚不同部位深度選擇不同機頭(1.5mm、3mm、4.5mm),療程全由專業註冊醫生主理⑸ ,絕對安全兼且1次療程維持1年 ⑵ ⑶ ⑷達至最理想的拉提效果,肌膚年輕5年^,媲美起其他拉提技術!

私心推介: 1次變回少女眼告別眼紋

記者私心強力推薦「Ultherapy®彈力網提拉眼部療程」,項目針對眼部。眼周肌膚天生脆弱,而都市人經常睡眠不足,捱夜又或者愛搓揉眼睛,眼紋、眼袋、淚溝及眼皮鬆垂等問題浮現。塗眼霜又不能即時見效,不妨體驗一下Ultherapy®彈力網提拉療程,1次見效告別眼紋,同時提拉眼周皮膚,77%用家感到撫平眼紋⑻ 。

《01女生》讀者專享|限時優惠價解鎖 Evvus韓星限量NFT

【《01女生》讀者限定優惠】用專屬優惠碼「EV1000」即可以HK$1,888*體驗Evvus Ultherapy®彈力網提拉眼部140線療程 (價值HK$18,000)及附送gratus iConnect Pass 1個月及HK$150 gratus dollars:https://bit.ly/EVKOL0223K

*活動受條款及細則約束,詳情請查看活動網頁。

^效果因人而異

⑴ U.S. FDA CLEARED K072505, K121700, K132028, K1340322

⑵ 效果因人而異

⑶ Brobst, et al. Noninvasive treatment of the neck. Facial plastic surgery clinics of North America, 2014. 22(2): 191-202.

⑷ Werschler WP, Werschler PS. Long-term efficacy of micro-focused ultrasound with visualization for lifting and tightening lax facial and neck skin using a

⑸ 鑒於此療程為高能量機品療程,需由專業醫護人員主理以保障安全及成效;付費療程由專業註冊醫生主理,免費體驗將由專業護士主理

⑹ 肌底彈力網深度因療程部位而異,一般眼部療程所需深度為1.5mm及3mm,面頰、面腮、下巴及頸部所需深度為3mm及4.5mm

⑺ FDA-cleared, non-invasive procedure that lifts the neck, chin and brow, and improves lines and wrinkles on the upper chest

⑻ Reducing Wrinkles Around the Eyes Using the Ulthera® System.(2013).Retrieved from