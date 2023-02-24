化妝水2023｜10款不可錯過的化妝水，乾燥敏肌、油痘粉刺通通KO！

貪靚是每個女生的專利，而臉部肌膚就最需要保養！護膚程序大多女生都會懂，但原來清潔後最基本的爽膚水只是化妝水的一種？近年更出現人氣熱賣的「健康水」，不少女生都大讚只需濕敷10分鐘就即時見到透亮好膚質，到底功效與一般化妝水的差別是甚麼呢！即睇化妝水小知識，同時挑選適合自己膚質的精選化妝水入手，在轉季時分為肌膚「補補水」啦！



網友KOL都力推！ 10款各類膚質都適用的人氣化妝水

化妝水大不同？

日常的保養都是在清潔後塗上爽膚水，但有時又會稱爽膚水為化妝水，到底是否功能相同的產品呢？其實化妝水主要用於清潔後，而爽膚水則是當中的類別之一，以下就介紹不同「水」的功效啦！

化妝水：除去皮膚污垢，抑制油脂分泌過剩，保持角質層水分， 一般膚質或油性肌適用。

爽膚水：清爽不粘膩、調理肌膚角質層，更易吸收後續使用的護膚品，也可用作妝前保濕。

保濕水：由其適合轉季或肌膚乾燥時為肌膚補水，也可以在敷面膜前打底，保濕功效level up！

精華水：有深層滋潤的功效，營養成分也較多，特別適合輕熟肌使用。

健康水：針對出油痘痘肌與乾燥缺水膚質，同時可濕敷作即時急救、保濕提亮！

人氣熱賣美肌水：爽膚精萃液健康水

Albion - 爽膚精萃液健康水 330ml

對這個品牌會陌生沒關係，但是不得不入手他們討論度極高的健康水，短時間速效解決各種肌膚困擾，連小編都忍不住入手了～蘊含獨家有機北之薏仁油，搭配3大植物萃取精華，用後色斑明顯減淡，臉上瑕疵變少，提亮保濕同時又能抑制黑色素，作濕敷或保濕噴霧也可以，隨時隨地展露最柔嫩健康的光澤肌啦！

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KOL強推打底精華水：ALBION Flora Drip 白神水純白鞠精華化妝水

ALBION - Flora Drip 白神水純白鞠精華化妝水 160ml

還在用神仙水？同樣來自ALBION的「白神之露」才是王道！不少美妝KOL都大推的「白神之露」純白鞠精華化妝水，光從高級米白色的瓶身就已經很有質感。以麴菌發酵的精華，濃稠質地達致高保濕度，滲透力極高！小編送你小秘訣，只需於滲透乳、健康化妝水後使用，搭配化妝棉或倒在手心輕拍塗抹全臉，3滴就令肌膚變得「水潤澎澎」，用後也不怕出現暗粒問題，絕對是長年必備的保養品之一！

ALBION - Flora Drip 白神水純白鞠精華化妝水 160ml

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敏感肌最愛：Curel 保濕化妝水

Curel 保濕化妝水

來自日本的Curel成分不刺激而且很保濕，價格也相當親民！保濕成分「桉樹精華」能深入滲透至肌膚角質層，溫和注入豐富水分，解決乾燥不適問題，回復水潤狀態！同時這款爽膚更配合不同膚質需要，分別有質地清爽的輕柔保濕、透徹水潤的深層保濕，以及豐盈滋潤的極致保濕。每天使用肌膚都有煥然一新的感覺！

Curel - 保濕化妝水 150ml

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油痘肌神仙水：IPSA 流金水生肌水源素

IPSA - 流金水生肌水源素 200ml

IPSA皇牌的流金水曾成為一時熱話，不少人用後都表示膚質變得細緻平滑！主要用於潔面後作柔膚功效，而對於油痘肌可以說是急救恩物，網民大推的濕敷法不單可舒緩痘痘，連續暗粒粉刺問題變少，膚質也大大改善～

IPSA - 流金水生肌水源素 200ml

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轉季穩膚必備救星：Origins 靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水

Origins - 悦木之源靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水 200ml

轉季加上不穩定天氣，肌膚變得敏感、乾燥繃緊，望見心情都變差啊！獲不少好評的「靈芝水」，蘊含沙棘果、經典靈芝菇菌等配方，降紅鎮靜效果很理想，肌膚過敏時作急救修護十分有效！同時更可以濕敷作重點護理，強化肌膚屏障，令膚況更穩定！

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打造透亮水感肌：TATCHA 煥采盈亮精華水

TATCHA - 煥采盈亮精華水 150ml

維持透亮水潤是好膚質的關鍵，擊退乾燥暗沉煩惱，才能展現自然活力的神采！TATCHA肌爽膚水以日本標誌性的天然原材料：綠茶、大米及紅海藻雙重發酵，成分配方更經過皮膚科醫生測試，任何膚質都可以安心使用。輕輕一抹就能深層補水，達致全方位亮肌效果，難怪受不少美妝達人追捧～

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重塑逆齡肌感：GUERLAIN ABEILLE ROYALE 殿級蜂皇精華爽膚水

GUERLAIN - ABEILLE ROYALE 殿級蜂皇精華爽膚水 150ml

蜂皇漿天然多效有益，加入護膚品中有助抗衰老、減少細紋，更可回復年輕肌感！GUERLAIN ABEILLE ROYALE 殿級蜂皇精華爽膚水蘊含25倍蜂皇漿精華，質地濃厚滋潤，為肌膚注入水分彈性，更可以修護及增強肌底防禦力，特別適合輕熟乾肌使用。

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高CP值大容量首選：I-Mju日本薏仁化妝水

I-Mju - 日本薏仁化妝水 500ml

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說起保養品對於較年輕的人來說可能有點「負擔」，但其實也有CP值很高的平價之選！採用有美白功效天然植物成分薏仁精萃，無添加滋潤不黏膩，在肌膚特別乾燥時可以用浸濕化妝棉當作面膜，一物兩用。加上500ml容量，用量再多也不傷錢包啊！

回復清爽活力肌感：LA MER 醒膚水

LA MER 醒膚水

被譽為貴婦級保養品的LA MER，這款保濕型醒膚水價錢相對友好！醒膚水含專利活膚精華，吸收力超快好推，塗後清爽無負擔，具有舒緩、水油平衡的調理功效，潔面後使用喚醒肌膚健康活力，瞬間散發彈滑潤澤好膚感～

LA MER - 醒膚水 200ml

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深層潤澤、緊致毛孔：Cle de Peau 鉑鑽凝亮柔膚水

Cle de Peau - 鉑鑽凝亮柔膚水 170ml

被譽為貴婦級保養品的Cle de Peau，作為專櫃保養品的功效與價格，這款柔膚水的性價比也相當不錯！這款柔膚水含雙重透明質酸成分，質地輕透好推易吸收，達致深層水分潤澤及緊致毛孔。塗後清爽無負擔，提升肌膚修護力，潔面後使用喚醒肌膚活力～另有「基礎保養精華乳液組」3件裝，套裝包含柔膚水、日間防曬活膚乳液及夜間修護乳液，由日至夜呵護滋養每吋肌膚！

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Cle de Peau - 基礎保養精華乳液組 3件裝

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