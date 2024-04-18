美白精華推薦｜20大好用精華：Caudalie美白首選、即時美白淡斑！

美白淡斑精華推薦2024｜臉色暗黃和色斑問題一直是不少女生苦惱的事，即使踏入秋冬季，亦都需要注重防曬，預防色斑繼續形成及擊退黑色素。要解決這些問題除了做激光去斑，也可以在日常護膚中加入美白淡斑產品，預防色斑出現。《01女生》為大家集合了13款好用及以過往好評不斷的美白精華，不少都是有效為肌膚去黃提亮、淡化色斑、瑕疵、暗瘡印等問題！



美白淡斑精華推介｜DermaElements DE15 熊果素原液美白精華［6支裝］

獨家優惠HK$1,150

想快速解決色斑、暗啞或膚色不均勻等問題，不妨用上最有效、最快速的美白成份：熊果素α型，能夠溫和地發揮高效美白機制，抑制皮膚的酪氨酸酶產生，有效防止黑色素形成，提亮同時即時美白。

美白淡斑精華推介｜DermaElements DE15 熊果素原液美白精華［6支裝］（DermaElements）

美白淡斑精華推薦2024｜Orca Skincare 黃金玫瑰雙層保濕美白精華 30ml

立即入手：香港製造！

來自香港的Orca Skincare，結合8H保濕精華與櫻兒肌精華於一身，無論是新手用油者、痘痘肌還是油性肌女生，都可以輕鬆掌握。玫瑰精油香味清爽好吸收，潤而不笠，能夠保濕、促進皮膚細胞更新同時美白。

美白淡斑精華推薦2024｜Orca Skincare 黃金玫瑰雙層保濕美白精華 30ml（Orca Skincare）

美白淡斑精華推薦2024｜ALBION 賦活潤白高效透亮緊緻精華 2.0ml × 14小瓶

想要由內到外、肌底美白的話，高濃度的美白成分能夠注入肌膚深層，激活表皮、真皮肌膚，打造白皙透彈美肌。精華豐盈濃密，當中的活性成分：維他命A誘導體(維他命A油)，能夠針對面部，徹底去除暗啞。

美白淡斑精華推薦2024｜ALBION 賦活潤白高效透亮緊緻精華 2.0ml × 14小瓶（ALBION）

美白淡斑精華推介｜CeraVe 抗氧化透明質酸亮白精華液 30ml

低至8折可入手！

CeraVe 溫和為人所知，質感輕盈不黏笠，不單是乾性、敏感女生都適用，基本上是盲買不出錯之選。這款亮白精華液含有10％最純淨的維生素C型態（L-抗壞血酸）以及神經酰胺、透明質酸，能夠針對地改善膚色以及防止氧化。

美白淡斑精華推介｜CeraVe 抗氧化透明質酸亮白精華液 30ml（CeraVe）

美白淡斑精華推薦2024｜Caudalie Vinoperfect 膚色修正亮採精華液 HK$485/30ml

立即購買：lookfantastic

Caudalie 這款提亮精華液採用品牌專利 Viniferine 配製而成，其功效比普通維生素 C 高 62 倍，更有效地為消除黑斑及均勻膚色，特別適合對抗老化、日曬而成的黑斑及痤瘡疤痕。精華液散發薄荷、西瓜、橙樹葉和柑橘花香氣，使用後膚色更明亮白淨，適用於所有膚質。

美白淡斑精華推薦2024｜Caudalie Vinoperfect 膚色修正亮採精華液 HK$485/30ml (lookfantastic)

美白淡斑精華推介｜Kiehl’s 醫學維C淡斑精華 HK$570/30ml

低至8折可擁有！

凹凸洞、毛孔、痘印以及色斑，多種困擾令你傷神？Kiehl’s 這支醫學維C淡斑精華能夠一支同時擊褪面部困擾，包括色斑、暗瘡印、暗沉、黃氣及膚色不均等。保濕活性配方中蘊含高穩定性活性維他命C，有效擊褪及預防黑色素形成及積聚。

美白淡斑精華推介｜Kiehl’s 醫學維C淡斑精華 HK$570/30ml（Kiehl’s）

美白淡斑精華推薦2024｜Murad Correct and Protect Broad Spectrum SPF45 | PA++++ HK$679/30ml

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美白淡斑精華推薦2024｜Murad Correct and Protect Broad Spectrum SPF45 | PA++++ HK$679/30ml (lookfantastic)

配方當中含有甜菜根萃取，可提供保濕作用，增添肌膚光澤。另外，亦有SPF 45可以防止紫外線入侵，同時有助於提亮暗沉。這款美白精華兼防曬，可抵抗油膩殘留物或白斑，讓肌膚煥發自然光澤。

美白淡斑精華推薦2024｜L'Oréal Revitalift Clinical 12% 維生素 C 精華 HK$291/30ml

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美白淡斑精華推薦2024｜L'Oréal Revitalift Clinical 12% 維生素 C 精華 HK$291/30ml (lookfantastic)

精華配方主要採用最純淨的維生素 C 製成，可明顯提亮膚色，淡化毛孔、細紋。另外，富含水楊酸和維生素 E，可達到最佳抗氧化功效，提供保濕、保護和平滑肌膚的功效。而玻尿酸可支持肌膚水分，有助於豐盈膚色，打造容光煥發的效果。這款精華液存放在密封瓶內，即使用至最後一滴都可保持穩定質素。

美白淡斑精華推薦2024｜CLINIQUE升級版勻淨科研亮白淡斑雙效精華 HK$1,310/100ml

限時優惠35折！

CLINIQUE的這款雙效精華，一支就可以提亮膚色，減淡色素、痘印、去斑，當中的日本玉露萃取及米糠萃取成分能夠修護肌膚屏障，經研究實證7天就可以改變皮膚狀況，預防未來的色斑形成，效果快速見效，能夠媲美專業醫學級療程！

美白淡斑精華推薦2024｜CLINIQUE升級版勻淨科研亮白淡斑雙效精華 HK$1,310/100ml （CLINIQUE）

美白淡斑精華推薦2024｜CHANEL SUBLIMAGE L’ESSENCE LUMIÈRE 全效再生亮白精華液 HK$4,100/40ml

美白淡斑精華推薦2024｜CHANEL SUBLIMAGE L’ESSENCE LUMIÈRE 全效再生亮白精華液 HK$4,100/40ml（CHANEL）

CHANEL全效再生亮白精華液蘊含絨毛花萃取的活性成分，能完美均勻的膚色，再配合香莢蘭水分精華的抗氧化功效，抵禦環境對肌膚造成的傷害。全效再生亮白精華液質感輕盈，不帶油膩感，可迅速滲透肌膚，即時感受到肌膚回復細緻嫩滑。而且它能顯著均勻膚色及細緻膚質，並逐步減淡色斑，長期使用此精華，肌膚能更均勻淨透，展現原生肌般光澤。

美白淡斑精華推薦2024｜SK-II 光蘊臻采煥亮精華 30ml

優惠價$998即可入手！

美白淡斑精華推薦2024｜SK-II 光蘊臻采煥亮精華 HK$1,200/30ml（品牌提供）

SK-II新一代「小燈泡」光蘊臻采煥亮精華，蘊含品牌經典傳奇成分PITERA™5的抗氧化功效，更加入獨有光蘊複合精粹6、專研SDL Pro及雪蓮提取精粹，相較上一代產品能夠更快速有效幫助肌膚全面提亮及擊散黑色素，有效淡斑和抗氧化。而這款升級版精華所加入的專研配方，有助改善臉色暗黃及暗沉問題，讓肌膚時刻晶透。

美白淡斑精華推薦2024｜NATURA BISSÉ 鑽石亮肌逆齡雙效精華 HK$2,580/40ml

美白淡斑精華推薦2024｜NATURA BISSÉ 鑽石亮肌逆齡雙效精華 HK$2,580/40ml（品牌提供）

NATURA BISSÉ今年全新推出的鑽石亮肌系列，主打減少色斑及對抗衰老的徵兆，其中這款鑽石亮肌逆齡雙效精華採用了多個提亮、逆齡、亮澤及修護肌膚成分，從多個角度對抗現有色斑並防止新色斑形成。而且無論是黃褐斑還是UV引起的色素沉澱，都能一一減淡色斑。

美白淡斑精華推薦2024｜DIOR雪凝亮白光肌精華素(升級版) HK$1,250/50ml

購買方法︰ Selfridges

美白淡斑精華推薦2024｜DIOR雪凝亮白光肌精華素(升級版) HK$1,250/50ml（DIOR）

DIOR的全新升級版雪凝亮白光肌精華素，蘊含88%天然成分，再以革命性D-NA重啟自生光科技，揉合瑞士山脈雪絨花與酵母萃取的精華素配方，在肌膚上發揮四重亮白、柔滑、舒緩及啞緻效果，讓肌膚重拾原生淨白光采。配方中的雪絨花複合物2.0則有效擊退膚色不均；而成分鋅有助抑制肌膚的多餘油脂，讓肌膚提升剔透度。

美白淡斑精華推薦2024｜Caudalie 葡萄蔓極緻亮白精華液 HK$720/50ml

購買方法︰Selfridges

Caudalie 葡萄蔓極緻亮白精華液是穩佔法國美白淡斑產品的第一位，而新推出的升級配方，採用了98%天然純素成分，讓產品更親膚及高效。產品蘊含最高濃度的獨家專利成分Viniferine葡萄蔓萃取液，能解決高達達63%的4大常見色斑，包括：日光性雀斑、暗瘡印、懷孕期間引起的荷爾蒙斑及老人斑，並有效解決暗沉膚色及預防黑斑再生，回復完美淨透肌！

美白淡斑精華推薦2024｜SkinCeuticals 高效亮肌袪斑精華 HK$1,050/30ml

美白淡斑精華推薦2024｜SkinCeuticals 高效亮肌袪斑精華 HK$1,050/30ml（品牌提供）

SkinCeuticals全新推出的高效亮肌袪斑精華，蘊含高效醫學活性成分，有效改善頑固色斑、有效均匀整體膚色及提升及皮膚光澤度。而且經臨床測試證實，能有助減退各種常見的色素沉著，包括頑固棕斑及暗瘡印痕，最快兩星期見效。而且聲稱可在接受激光打斑療程後使用，可減低因激光引起的發炎而產生的黑色素，令淡斑提亮效果更顯著。

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英國大型彩妝及保養品網購百貨網站，齊集歐美、韓國等660個美妝大品牌，另有售多款美容小家電，合共銷售超過22000 種產品，更可直郵到全球超過200 個國家和地區，當中包括香港。網站每天都有新產品和品牌上線，亦會定期推出優惠碼折扣Promo Code，而大部分產品標價亦比專櫃更便宜，是女生們尋寶的好地方。

