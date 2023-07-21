邱淑貞女兒沈月染金髮　網批氣質大跌！3步測適合深髮色或淺髮色

邱淑貞的女兒沈月在一眾星二代中，一直有「最美星二代」之稱，而她早前也以藝名「Ayla」開展演藝事業，備受各大品牌喜愛。時常出席不同品牌活動的沈月，每次分享活動相都與不同名人合照，都可見她超強人脈，近日她分享兩張與閨蜜海邊遊玩合照，發現對方竟是意大利兩西西里王國公主瑪麗亞基亞拉（Princess Maria Chiara di Borbone-Two Sicilies）。在感歎沈月超強人脈，有不少網民留意到她一改往日的黑髮換成了金髮，表示黑髮比較有氣質。



邱淑貞女兒沈月染金髮 網民指黑髮更有氣質

沈月笑容甜美又充滿氣質，加上繼承媽媽邱淑貞優良基因，五官精緻﹐剛出道就有「最美星二代」之稱，近年更網民稱她的美已超越媽媽。在出道前就時常為爸爸沈嘉偉的「I.T」集團旗下的品牌擔任模特兒，初露頭角，現在更是各大品牌時裝秀和活動的常客。但一直留著一頭黑長直髮的沈月染成金髮，轉變之大讓不少人一時難以習慣，甚至有網民留言「喜歡你黑髮，比較有氣質」。

BLACKPINK Rosé淺色髮色更耀眼動人（IG@roses_are_rosie）

BLACKPINK Rosé、Jisoo也有不適合的髮色 3步自測適合深髮還是淺髮

金髮甚至其它較淺髮色，都曾經有不少女星嘗試挑戰，有被讚顏質大升，亦有是被批變成路人、五官缺點全現。就以韓國人氣女團BLACKPINK成員為例﹐Rosé近年都以淺色金髮示人，可說是她個人標誌性特色，但在7年前她也有黑髮造型，加上還有點嬰兒肥，模樣較清純，但不如現在的耀眼動人，可能也因此Rosé一直都是漂染不同的淺色髮色。

BLACKPINK另一位成員Jisoo就相反，長年以深色髮色示人﹐不過也曾染金色、亮橙色淺色系髮，擁有高顏值的她，慘被批不適合、秒變成路人。而到底適合深色髮色，還是適合淺色髮色，有很簡單的三步可測出自己適合哪一種髮色。

自測適合深淺髮色1. 冷暖膚色

最簡單判斷方法是冷色調膚色，比較適合淺色頭髮；而暖色調膚色則適合深色頭髮。冷色調膚色通常都是偏白晳，當染上淺色髮色，不但不會搶去肌膚的明亮感，反而會挑升肌膚通透度，會有相得益彰效果。而暖色調膚色會在淺色頭髮對比下，顯的膚色暗沉和蠟黃，容易有不精神的感覺，所以更適合深色頭髮。

臉部線條較立體，假如擁有高鼻梁、深邃眼窩、濃眉大眼等骨感明顯特徵，會較適合深色頭髮（IG@sooyaaa__）

自測適合深淺髮色2. 五官線條

這個方法要拿鏡子，側臉看自己臉部線條，假如你是臉部線條順滑或較圓潤的話，適合淺色頭髮。反之，臉部線條較立體，即是擁有高鼻梁、深邃眼窩、濃眉大眼等骨感明顯特徵，會較適合深色頭髮。

主要原因是淺色髮色會搶去焦點，使立體的五官優點淺化，而深色髮色則可突顯臉部立體線條。深淺髮色各有各的好處，因應臉部五官線條去挑選，能最大化突顯自身優勢﹐染髮前不妨參考一下。

淺色頭髮需配合適合精心細緻妝容（IG@roses_are_rosie）

自測適合深淺髮色3. 平日妝容濃淡

髮色也如妝容濃淡有密切關係，淺色頭髮需配合適合精心細緻妝容，如平日只會化淡妝，會容易顯得憔悴和顯老。所以假設染了淺色髮色，在妝容上需加強某部分妝容，像是眉色加深、唇膏選較鮮豔、眼妝加重等，只需加強某一部分能讓整體看起來更有氣色和有神。反之深色頭髮即使只化簡單妝容，會有清純和顯年輕的感覺。