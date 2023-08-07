19歲女染髮後7天現嚴重脫髮恐永久光頭！醫生：6類人不建議染髮

不少女生都喜歡偶爾轉換髮色，可以更方便變換不同造型，帶來好心情，但原來漂染髮除了有機會傷害髮絲外，還會有嚴重脫髮的危機！早前中國一名19歲年輕女生，在染髮一星期出現局部脫髮，在發現問題時毛囊已被嚴重破壞，有永久禿頭危機。《01女生》就染髮引致頭皮毛囊受損問題，咨詢了皮膚科專科醫生顏佩欣，向大家分享了一些相關資訊及1類人染髮前要小心！



19歲女染髮後一周現嚴重脫髮（微博@還我頭髮）

19歲女染髮後一周現嚴重脫髮

早前中國一名19歲年輕女生，在上月（7月）月底在社交平台分享了自己的染髮悲劇，她在一間名為「Writer Salon」的髮型屋進行染髮，而且事前做足資料搜集，知道漂髮會非常傷髮，所以特意地選一以染髮的褪色方式換髮色。誰知，該名女生在染髮1星期後，發現自己出現嚴重脫髮，她從頭頂開始出現禿塊，逐漸擴大範圍到僅餘幾根幼細頭髮，最後變成光頭。

當發現時已經了到嚴重脫髮程度（微博@還我頭髮）

該名女生由染髮後就有拍照片記錄髮色，她表示前3天髮色仍是漂亮的棕色，1星期後才發現脫髮問題。但由於她身高比較高，當其他人發現她頭頂禿了一塊時，已經了到嚴重脫髮程度。其後，她走遍中國多個地方醫院，卻都無法治癒脫髮問題，醫生指她是因漂髮造成的頭皮過敏。

19歲女恐變永久光頭（微博@還我頭髮）

19歲女恐變永久光頭！

而該名女生與涉事髮型屋多次交涉，但始終拒絕承認替女子漂髮，亦沒有為就問題給予一個説法。該名女生最後選擇報警，並將此事公開。現在她每天需要服用大量藥物和激素控制，導致心情低落、造成體重增加等副作用，而治療費用每月高達4,000元人民幣。有網民在該名女生分享的照片中發現，她的頭皮狀態非常差，毛囊已全被破壞，猜測她已沒有植髮的可能。

皮膚科專科醫生：染髮劑含多種化學物料會刺激頭皮

《01女生》就染髮引致頭皮毛囊受損問題咨詢皮膚科專科醫生顏佩欣，顏佩欣醫生指染髮引致的皮膚炎都是很常見，稱為「接觸性皮膚炎」，因為染髮劑含多種化學物料，都會刺激到頭皮。初期症狀頭皮會痕癢、泛紅或出現刺痛，去到嚴重情況會出現水泡或是皮膚會有大片脫皮的現象，而脫髮或禿頭原因是頭皮毛囊較多會受牽連，出現毛囊炎。

顏醫生建議染髮前、期間都做多1步 可大程度避免！（Freepik）

染髮前、期間都做多1步 可大程度避免！

顏佩欣醫生建議在染髮期間，出現頭皮痕癢或其不適症狀，應立即沖洗掉染髮物料。此外亦建議假如是第一次染髮，第一次試新的染髮物料，可以與髮型師討論是否可以先進行敏感測試。假如不幸出現上述問題，顏醫生建議立即求醫，醫生可根據情況處方外用消炎藥膏，嚴重個案更可處方口服藥物給病人，可制止情況惡化。

不建議6類人染髮

顏佩欣醫生提及肝腎功能不佳的病人，因為染髮物料會經皮膚吸收至血液中，再經肝腎分解，會對此類人士帶來不好的影響；其次是孕婦和小朋友，都是可免則免。除此之外，本身有毛囊炎、脂溢性皮膚炎和皮膚較敏感的病人，都不建議染髮，因為在皮膚狀態不佳情況下再接觸染髮物料，會加劇頭皮炎，從而使頭髮毛囊受損甚至死亡，就會出現禿頭問題。