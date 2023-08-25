少女時代Tiffany成Moschino品牌大使！34歲護膚6秘技打造水煮蛋肌

少女時代Tiffany｜韓國女團少女時代即使出道16年，成員們依然活躍，更成不少美妝和時尚的品牌大使。當中Tiffany日前更宣布，成為時尚品牌Moschino的最新品牌大使，並以品牌的叛逆玩味的特色，一反過去的甜美形象，予人耳目一新的感覺，更展現出其時尚的可塑性。現年34歲的Tiffany，不僅深具時尚觸覺，在護膚保養方面也相當用心，臉上幾乎沒瑕疵，甚至早前成為韓方護膚品牌的代言人。現在便為大家揭開其水煮蛋肌的養成心得吧！



少女時代Tiffany｜Tiffany日前更宣布，成為時尚品牌Moschino的最新品牌大使。(IG@tiffanyyoungofficial)

少女時代Tiffany護膚保養1. 即使喝醉也要做一事！

作為藝人，不時都要化妝出席活動和演出，閒時亦會喝酒放鬆。而回到家後，Tiffany表示，非常重視卸妝淨膚，不管當日有多累、喝得多醉，都不會立即躺床上睡覺，並會做足卸妝兩次，徹底淨膚後才去入睡。這樣做可以減少肌膚上殘餘化妝品，以免構成負擔。

少女時代Tiffany護膚保養2. 同時兼顧頸部保養

不少女生保養時都會忽略頸部，但Tiffany提醒，年輕時沒做頸部護理，後來才發現，「真的要擦到頸上才有用！」她還指出，頸紋一旦生成就難消除，因此每個保養步驟如防曬等，都要包括頸部。她更公開貼士，會隨季節變化，在最後步驟中加入美容油。

少女時代Tiffany｜Tiffany提醒，年輕時沒做頸部護理，後來才發現，「真的要擦到頸上才有用！」(IG@tiffanyyoungofficial)

少女時代Tiffany護膚保養3. 飲水喝出新技能！

喝水的好處大部分人都知，不僅維持日常機能活動，還能減少肌膚乾旱。Tiffany亦是位愛喝水之人，會每日喝至少2公升，「有喝水和沒喝水的肌膚狀態會不一樣！」她同時建議，不要喝拿鐵或飲料，清水和含電解質的能量飲料會較好。她瘋狂喝水的程度，還因此發現出新技能，在參與《認識的哥哥》時，能夠描述出水的味道和質感，更準確地辨出5杯水的牌子。

少女時代Tiffany護膚保養4. 睡前必做5步驟

晚上是女生的保養時間，Tiffany在睡前會做5個步驟。她曾拍片分享巡迴演唱會的一日行程，下班後會以Clinque的眼部及唇部卸妝液，溶解化妝品殘餘，然後再用不起泡的潔面油清潔，並以潔面海綿，來減少面部拉扯。她其後再拍上爽膚水、塗眼霜，並靜待一會讓護膚品吸收，再塗精華液。完成後，她再用LED面罩護膚，最後更會敷Dr. Jart+的面膜。

少女時代Tiffany｜Tiffany睡前必做5步驟 (IG@tiffanyyoungofficial)

少女時代Tiffany護膚保養5. 私藏貼服妝容秘技

要打週貼服妝感，維持美肌狀態，Tiffany曾在雜誌訪問中透露心得。她指出，會根據季節狀況，來決定塗粉底的方式，「當天氣較冷時，會用指腹塗上粉底，透過微溫提升妝容的持妝力。不過，我也是美妝蛋的愛好者。」

少女時代Tiffany護膚保養6. 各方面保持「平衡法則」

在維持身形方面，嬌小的Tiffany表示，會在任何方面取得平衡，如飲食、運動和休息等都不過度，以免造成身心負擔。她曾因培養多菜飲食的習慣，體質和膚質都變好，繼而維持這習慣，「找到甚麼適合自己、甚麼不適合，就能用更健康的方式照顧自己。」