抗衰老面霜2024｜12大推薦：La Mer 年輕飽滿、CLARINS 逆轉肌齡

【面霜推薦｜抗老護膚｜25歲初老肌】經常聽到25歲後，肌膚狀態會每況越下，尤其在秋冬時，更容易出現乾燥缺水、暗沉、乾紋等情況，所以最重要是時刻做好抗老準備，讓肌膚保持年輕有活力對抗各種狀況！其中作為護膚最後一步的面霜，有著滋潤修復肌膚，並達到鎖住護膚養分的功效，所以要為自己挑選一款適合自身膚質的面霜！《01女生》記者就為大家精選10款對抗衰老的面霜，其中就有針對撫紋、抗氧化、敏感肌修護等，在選購時不妨可以參考一下！



抗衰老面霜推薦1. Augustinus Bader The Cream輕潤賦能生機精華乳霜 100mL HK$4,597

購買方法：Net-A-Porter

Augustinus Bader的輕潤賦能生機精華乳霜，曾被WWD Beauty Inc評選為“The Greatest Skincare of All Time”中的第一名，可見它的功效是眾多專家被認可的。產品蘊含多種活性核心成分，包括：TFC8®、月見草油、角鯊烷等，有效幫助老化肌膚快速修護更生、煥亮膚色，緩解乾燥粗糙，令肌膚更光滑、更柔軟、更細嫩水潤，讓肌膚重回豐潤柔感。

秋冬抗老面霜推薦1. Augustinus Bader The Cream輕潤賦能生機精華乳霜（Augustinus Bader）

抗衰老面霜推薦2. CLARINS 至臻凝時面霜(滋潤型) LA CRÈME RICHE HK$2,700/50mL

購買方法：CLARINS官網

CLARINS推出的至臻凝時面霜，蘊含月神花冷凍萃取及三重胜肽複合物﹐有效喚醒肌膚長壽蛋白，凝齡防衰老及對抗肌膚衰老跡象，逆轉五年肌齡。除了有逆轉肌齡護膚功效外﹐產品更混合有機乳木果油和山茶花油的滋潤配方，為乾性肌或極乾性肌膚提供更豐潤、更柔滑、更保濕的質感，特別適合於秋冬季時使用。

秋冬抗老面霜推薦2. CLARINS 至臻凝時面霜(滋潤型) LA CRÈME RICHE 50mL HK$2,700

抗衰老面霜推薦2. La Mer The Moisturizing Soft Cream柔潤奇蹟面霜 30mL $1,745

購買方法：La Mer官網

La Mer的柔潤奇蹟面霜採用品牌皇牌MIRACLE BROTHTM活膚精華、多重柔潤修護微球體以及酸橙茶精華，有效為肌膚注入活力煥發彈性緊緻，重塑豐盈飽，而且有助中和自由基，保護肌膚免受環境壓力和污染的侵害。此外，面霜質感軟柔細緻，有著療癒的水潤，可深層滋潤肌膚，改善肌膚乾燥缺水問題。

秋冬抗老面霜推薦3. La Mer The Moisturizing Soft Cream柔潤奇蹟面霜 30mL $1,700（品牌提供）

抗衰老面霜推薦4. KIEHL’S 極緻塑顏全效乳霜 (輕盈版) 75mL HK$840

購買方法：KIEHL’S官網

KIEHL’S 的輕盈版極緻塑顏全效乳霜，能針對7大肌膚老化痕跡，達到緊緻面容、提升輪廓、減淡細紋、勻淨膚色、細緻膚質、煥發光澤以及重塑回彈，而且就連最易顯年紀的頸部細紋，也可改善，達至真正全面逆齡。而面霜質感如啫喱般輕盈，用後清爽不黏膩﹐很適合油性、混合性和敏感肌膚使用。

秋冬抗老面霜推薦4. KIEHL’S 極緻塑顏全效乳霜 (輕盈版) 75mL HK$840（品牌提供）

抗衰老面霜推薦5. Caudalie 白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜 50mL HK$450

Caudalie 白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜，蘊含500ppm第3代白藜蘆醇專利成分，當中的葡萄藤白藜蘆醇、純素膠原蛋白萃取和微透明質酸複合物產生協同效果，能快速由表皮層滲透至真皮層，1日便能喚醒纖維母細胞，肌膚可更快達致自我抗皺修復狀態，同時防止膠原蛋白及透明質酸流失，從內到外提升肌膚豐盈飽滿度，同時有深層滋潤功效，達到真正抗衰老。

秋冬抗老面霜推薦5. Caudalie 白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜 50mL HK$450（品牌提供）

抗衰老面霜推薦6. Aveda TulasāraTM再生亮膚面霜 50mL HK$750

面部膚色暗沉，亦是不少女生時常遇到的問題。Aveda推出的再生亮膚面霜，蘊含97%天然萃取成份，能即時重現綻放生命力的光采，顯著緊緻、提升及淡化細紋和皺紋，同時強化肌膚防衛能力，抵禦因外在環境而造成的壓力。而且面霜中的生物發酵胜肽成分，有助促進肌膚的天然膠原蛋白製造，重塑更緊緻的肌膚。

秋冬抗老面霜推薦6. Aveda TulasāraTM再生亮膚面霜 50mL HK$750（品牌提供）

抗衰老面霜推薦7. fresh 古源修護乳霜 30mL HK$1,500

fresh所推出的古源修護乳霜，不但復刻了原版古源注顏修護霜著名的極致滋養成效，還更加入了如奶油般柔滑的全新質感，且能被皮膚迅速吸收。產品蘊含白芒花籽油、維他命 E、洋甘菊蠟及紫錐菊萃取﹐有效為肌膚帶來長效保濕、顯著減淡老化徵兆﹐重塑緊緻彈性。

秋冬抗老面霜推薦7. fresh 古源修護乳霜 30mL HK$1,500 （fresh官網）

抗衰老面霜推薦8. XOVĒ白松露活顏煥肌面霜 HK$1,080

XOVĒ的白松露系列產品的抗老活膚功效，一直備受追棒。其中白松露活顏煥肌面霜，更是萃取自白松露中200多種不同的活性分子，以及膠原增生胺基酸，能為肌膚提供充沛養分，有效深徹滋養及活化肌膚細胞。面霜同時針對初老症狀，預防膠原流失，深潤祛紋，對抗鬆弛，緊緻輪廓，展現飽滿嫩滑觸感。

秋冬抗老面霜推薦8. XOVĒ白松露活顏煥肌面霜 50mL HK$1,080（品牌提供）

抗衰老面霜推薦9. INCELLDERM 活妍奇肌霜 50mL HK$460

由韓國熱門的天然護膚品牌 INCELLDERM，所推出的活妍奇肌霜結合了積雪草強大修護力，以及濟州島熔岩能量海水天然能量的「積雪草海洋原萃」為基底，實驗證實抗老效果高2倍，同時提供保濕、鎮靜、和亮白的多重功效。此外，活妍奇肌霜極易被皮膚吸收，可為肌膚底層傾注源源不絕的營養與水分，全力增添肌膚彈性。

抗衰老面霜推薦9. INCELLDERM 活妍奇肌霜 50mL HK$460（品牌提供）

抗衰老面霜推薦10. SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉修護極緻面霜 50mL HK$1,180

SHISEIDO 的賦活塑顏提拉修護極緻面霜，被譽為「抗引力V面霜」，蘊含雙倍濃度的專利極上紅花精萃，能激活肌膚養分網絡，實現緊緻鮮明輪廓。此外，產品更糅合嶄新極緻塑顏技術Sculpturist Technology™，激活淋巴循環系統，能淨化及加速養分至底層，強化面部肌肉支撐，從肌底對抗引力，令面部輪廓更立體鮮明。

抗衰老面霜推薦10. SHISEIDO VITAL PERFECTION 賦活塑顏提拉修護極緻面霜 50mL HK$1,180（品牌提供）

抗衰老面霜推薦11. M.D. 膠原重建緊緻雙效面霜 Dual Repair Lift Cream $2680 / 50ml

由韓國品牌AMOREPACIFIC 重塑成AP BEAUTY後推出醫美級修護系列，皇牌產品「膠原重建緊緻雙效面霜」被譽為媲美膠原緊膚療程(Thermage)效果的面霜。蘊含獨家專利醫美成分PDRN和EXOYNE，兩種成分的協同效應提供了強大且驚人的的重建修護和促進膠原蛋白生成而達到緊緻提拉效果。而當中Infusing Bandage ™️利配方在受損肌膚屏障上即時形成保護膜，營造接近水凝膠敷料的濕潤環境，加速癒合修復，並同時促進活性成分滲透10層肌底。

抗衰老面霜推薦11. M.D. 膠原重建緊緻雙效面霜 Dual Repair Lift Cream $2680 / 50ml （品牌提供）

抗衰老面霜推薦12. Chantecaille 24K黃金極緻賦活面霜 50ml HK$4,250

Chantecaille所推出的24K黃金極緻賦活面霜，採用94% 純天然成分，富含頂奢24K黃金、嶄新胜肽及草本配方，提供極致修復，針對改善暗沉、衰老、深層紋理、皺紋、極度過敏肌膚，深層激活細胞，讓能量輸送至每個細胞，喚醒肌膚活力。其高效抗氧化並舒緩的功效，可長效減褪所有肌膚壓力、疲勞和衰老跡象，擊褪縱橫相向的皺紋，締造終極抗衰老效果。