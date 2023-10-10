胭脂推薦2023｜腮紅6隱藏用法減齡修容都可以 附專櫃平價胭脂推介

【胭脂推薦2023｜胭脂畫法】胭脂的顏色多數是含有紅色成份的暖色調，近年亦有不少提亮色、收縮色胭脂面世。提亮色胭脂指明暗度偏高、灰度低，例如淡粉色、蜜桃色、珊瑚色、血色、淺紫色等。收縮色則是指飽和度低、明度低，比膚色深一點，例如豆沙色、土啡色、乾燥玫瑰色等。



如果想減齡、自然地修飾妝容，胭脂絕對能夠助你一臂，除了提升氣色外，胭脂更有以下6大隱藏用法，令你發現意想不到的收穫！

腮紅6大隱藏用法！（《Doctors》劇照）

胭脂隱藏用法 物盡其用胭脂

胭脂6大隱藏用法：1.胭紅臥蠶



如果用啡色眼影畫上臥蠶不自然的話，可以考慮以粉色調胭脂在臥蠶上疊加暈染，再以提亮色胭脂加以打亮眼下，就可以顯得自然又減齡！

胭脂6大隱藏用法：2. 胭紅擴唇



對於嘴型比較圓滿的女生而言，直接暈染唇膏很容易一不小心作出「香腸嘴」，如果以粉色調胭脂暈染唇周的話，就會得到一個自然的擴唇效果。

胭脂6大隱藏用法：3.胭紅修容



臉長的女生想減齡同時作出自然修容的話，可以用上收縮色胭脂在鼻頭、鼻翼位置上。

胭脂6大隱藏用法：4.胭紅黑眼圈



對於不少女生而言，黑眼圈遮不好就會顯老、妝容污糟似的，如果是不太嚴重黑眼圈的話，可以將胭脂掃在眼下位置，將黑眼圈收藏，變成妝容的一部分。

腮紅減齡、修容都可以（《太陽的後裔》劇照）

胭脂6大隱藏用法：5.腮紅修飾



膨脹色腮紅不單可以打造臉部膨脹，填補臉上凹陷位置，令皮膚看起來更加平滑，例如想將淚溝完全收好的話，可以用上膨脹色腮紅輕掃在眼下位置。想令蘋果肌有原生膠原蛋白滿滿的感覺，可以以提亮色胭脂在臉中畫三角形。

胭脂6大隱藏用法：6.全面腮紅



整臉同色調妝容會顯得和諧，胭脂亦可以作為眼影使用，特別是早上趕上班的時候，更能節省時間。

若果手上擁有粉質較粗的胭脂，大家可以從化妝刷轉為以粉撲上臉，妝感會平均自然。《01女生》亦為大家收集了以下人氣好評胭脂，專櫃、平價都有：

胭脂推薦2023：1. CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD BLUSH & GLOW GLIDE PALETTE 星光耀顏胭脂 HK$290

想要一款外形與內涵並存的胭脂，CHARLOTTE TILBURY 外盒極吸晴，內含LIGHT FLEX 技術與完美細膩粉末的胭脂，能夠持久紅潤之餘平滑肌膚、柔焦妝感，打造無暇光澤妝容。

胭脂推薦2023：1. CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD BLUSH & GLOW GLIDE PALETTE 星光耀顏胭脂 HK$290（CHARLOTTE TILBURY）

胭脂推薦2023：2. MAKE UP FOR EVER ARTIST FACE POWDERS 持色融肌胭脂 HK$260

購買方法：Sephora（HK$260）

MAKE UP FOR EVER 一直作為化妝師們的至愛，妝感質素無容懷疑。這款全新胭脂更輕盈、細滑，不單可以完美地與肌膚融合，更有多達14款胭脂顏色選擇。

胭脂推薦2023：2. MAKE UP FOR EVER ARTIST FACE POWDERS 持色融肌胭脂 HK$260（MAKE UP FOR EVER）

胭脂推薦2023：3. Burberry Beauty Essentials Glow Palette HK$735

購買方法：Sephora（HK$695）｜Strawberrynet（HK$352）

追求一致性與方便的女生，不妨入手這款Burberry Beauty 三合一臉部彩妝盤，修容、胭脂、蜜粉全都有，能夠一盤走天下，滿足你所需。

胭脂推薦2023：3. Burberry Beauty Essentials Glow Palette HK$735（Burberry Beauty）

胭脂推薦2023：4. Gucci Blush de Beauté胭脂 HK$490

Gucci這個首款粉狀胭脂，以粉調作整個包裝，再以星晨作點綴，外形極具少女心。粉末配方中含有不少護膚油成分：蠟油、乳木果油、透明質酸和黑玫瑰油，胭脂具多樣功效，臉頰或眼部都可使用。

胭脂推薦2023：4. Gucci Blush de Beauté胭脂 HK$490（Gucci）

胭脂推薦2023：5. CANMAKE花漾瑰麗胭脂 HK$96

購買方法：SASA(HK$96)｜YESSTYLE（HK$96.76）

作為日本國民品牌，亦是多年@COSME中網友精選開架胭脂榜單之上，可見CANMAKE的魅力收獲不少少女歡心。這款花漾瑰麗胭脂性價比高，盒中具有幾個色調，能夠可以自由組合，帶出不同妝感變化。而且當中蘊含閃粉粉末，掃上後能修飾毛孔，令肌膚充滿透明感。