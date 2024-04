胭脂推薦2024｜腮紅可減齡修容！好用專櫃平價胭脂：Gucci、RMK

【胭脂推薦2023|胭脂畫法】胭脂的顏色多數是含有紅色成份的暖色調,近年亦有不少提亮色、收縮色胭脂面世。提亮色胭脂指明暗度偏高、灰度低,例如淡粉色、蜜桃色、珊瑚色、血色、淺紫色等。收縮色則是指飽和度低、明度低,比膚色深一點,例如豆沙色、土啡色、乾燥玫瑰色等。



如果想減齡、自然地修飾妝容,胭脂絕對能夠助你一臂,除了提升氣色外,胭脂更有以下6大隱藏用法,令你發現意想不到的收穫!

腮紅6大隱藏用法!(《Doctors》劇照)

胭脂隱藏用法 物盡其用胭脂

胭脂6大隱藏用法:1.胭紅臥蠶



如果用啡色眼影畫上臥蠶不自然的話,可以考慮以粉色調胭脂在臥蠶上疊加暈染,再以提亮色胭脂加以打亮眼下,就可以顯得自然又減齡!

胭脂6大隱藏用法:2. 胭紅擴唇



對於嘴型比較圓滿的女生而言,直接暈染唇膏很容易一不小心作出「香腸嘴」,如果以粉色調胭脂暈染唇周的話,就會得到一個自然的擴唇效果。

胭脂6大隱藏用法:3.胭紅修容



臉長的女生想減齡同時作出自然修容的話,可以用上收縮色胭脂在鼻頭、鼻翼位置上。

胭脂6大隱藏用法:4.胭紅黑眼圈



對於不少女生而言,黑眼圈遮不好就會顯老、妝容污糟似的,如果是不太嚴重黑眼圈的話,可以將胭脂掃在眼下位置,將黑眼圈收藏,變成妝容的一部分。

腮紅減齡、修容都可以(《太陽的後裔》劇照)

胭脂6大隱藏用法:5.腮紅修飾



膨脹色腮紅不單可以打造臉部膨脹,填補臉上凹陷位置,令皮膚看起來更加平滑,例如想將淚溝完全收好的話,可以用上膨脹色腮紅輕掃在眼下位置。想令蘋果肌有原生膠原蛋白滿滿的感覺,可以以提亮色胭脂在臉中畫三角形。

胭脂6大隱藏用法:6.全面腮紅



整臉同色調妝容會顯得和諧,胭脂亦可以作為眼影使用,特別是早上趕上班的時候,更能節省時間。

若果手上擁有粉質較粗的胭脂,大家可以從化妝刷轉為以粉撲上臉,妝感會平均自然。《01女生》亦為大家收集了以下人氣好評胭脂,專櫃、平價都有:

胭脂推薦2024:1. Burberry Beauty Essentials Glow Palette HK$735

追求一致性與方便的女生,不妨入手這款Burberry Beauty 三合一臉部彩妝盤,修容、胭脂、蜜粉全都有,能夠一盤走天下,滿足你所需。

胭脂推薦2024: Burberry Beauty Essentials Glow Palette HK$735(Burberry Beauty)

胭脂推薦2024:2. BOBBI BROWN 全新 2 合 1 胭脂光影套裝 HK$515

BOBBI BROWN這款2 合 1 胭脂光影套裝,將人氣暢銷的美肌光影粉和亮澤胭脂完美結合,輕鬆提亮並塑造好氣色、光澤感妝容。配合新年限定的幸光炫彩包裝,顏值與內涵兼備,為新一年帶來幸福閃爍感!

胭脂推薦2024: BOBBI BROWN 全新 2 合 1 胭脂光影套裝 HK$515(BOBBI BROWN)

胭脂推薦2024:3. Gucci Blush de Beauté胭脂 HK$490

Gucci這個首款粉狀胭脂,以粉調作整個包裝,再以星晨作點綴,外形極具少女心。粉末配方中含有不少護膚油成分:蠟油、乳木果油、透明質酸和黑玫瑰油,胭脂具多樣功效,臉頰或眼部都可使用。

胭脂推薦2024: Gucci Blush de Beauté胭脂 HK$490(Gucci)

胭脂推薦2024:4. CHANTECAILLE 珍珠光采胭脂保育系列 Philanthropy Cheek Shade Collection HK$410

可持續發展並非止在綠色時尚、可持續藝術之上,想支持環保同時化妝,除了可以選擇不經動物測試、不含動物衍生物的化妝品,更可以以購買表達心意。

CHANTECAILLE所有珍珠光采胭脂保育系列的5%收益將捐贈予6個不同慈善機構,而且胭脂粉質細緻柔滑,容易暈染,六款色調由淡雅粉紅至亮麗珊瑚都有,每款胭脂均壓上不同的保育動植物浮雕圖案:帝王蝶、野馬等,能夠輕易打造不同妝容。

胭脂推薦2024:CHANTECAILLE 珍珠光采胭脂保育系列 Philanthropy Cheek Shade Collection HK$410(CHANTECAILLE)

胭脂推薦2024:5. SUQQU 晶采淨妍胭脂 #148 甘丹花AMATANKA HK$400

來自日本的SUQQU,產品紅遍日本、歐美市場。來到早夏時份,透明感與立體感亦是一大重點,SUQQU 早夏系列將高顯色度的胭脂與含有奢華珠光的高光色組合,打造出啞光與珠光打亮合成的限定色胭脂。

胭脂推薦2024:SUQQU 晶采淨妍胭脂 #148 甘丹花AMATANKA HK$400(SUQQU)

胭脂推薦2024:6. RMK Dancing Dimensions Face Palette舞動閃亮胭脂盤 HK$350

想打造透明感,自然的原生光肌,光影以及胭脂是個相當重要的存在。而RMK 新推出的限量色,以柔和色調搭配高光,能夠一次打造光彩變化與立體感,光澤與水潤感兼備而不顯俗氣。

胭脂推薦2024:RMK Dancing Dimensions Face Palette舞動閃亮胭脂盤 HK$350(RMK)

胭脂推薦2023:7. CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD BLUSH & GLOW GLIDE PALETTE 星光耀顏胭脂 HK$290

想要一款外形與內涵並存的胭脂,CHARLOTTE TILBURY 外盒極吸晴,內含LIGHT FLEX 技術與完美細膩粉末的胭脂,能夠持久紅潤之餘平滑肌膚、柔焦妝感,打造無暇光澤妝容。

胭脂推薦2024:CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD BLUSH & GLOW GLIDE PALETTE 星光耀顏胭脂 HK$290(CHARLOTTE TILBURY)

胭脂推薦2024:8. MAKE UP FOR EVER ARTIST FACE POWDERS 持色融肌胭脂 HK$260

MAKE UP FOR EVER 一直作為化妝師們的至愛,妝感質素無容懷疑。這款全新胭脂更輕盈、細滑,不單可以完美地與肌膚融合,更有多達14款胭脂顏色選擇。

胭脂推薦2024: MAKE UP FOR EVER ARTIST FACE POWDERS 持色融肌胭脂 HK$260(MAKE UP FOR EVER)

胭脂推薦2024:9. shu uemura 胭脂 HK$210

想要減齡、修容一次做好的話,啞光胭脂會是一個好選擇,而shu uemura 的胭脂更有四大光亮度、色調選擇:啞光、珠光、閃亮及幻彩質感,適逢龍年亦推出人氣大熱蜜桃棕色,單抹、層疊亦可輕鬆打造立體妝容。

胭脂推薦2024:shu uemura 胭脂 HK$210(shu uemura)

胭脂推薦2023:10. CANMAKE花漾瑰麗胭脂 HK$96

作為日本國民品牌,亦是多年@COSME中網友精選開架胭脂榜單之上,可見CANMAKE的魅力收獲不少少女歡心。這款花漾瑰麗胭脂性價比高,盒中具有幾個色調,能夠可以自由組合,帶出不同妝感變化。而且當中蘊含閃粉粉末,掃上後能修飾毛孔,令肌膚充滿透明感。