胭脂推薦2024｜腮紅可減齡修容！好用專櫃平價胭脂：Gucci、RMK

【胭脂推薦2023｜胭脂畫法】胭脂的顏色多數是含有紅色成份的暖色調，近年亦有不少提亮色、收縮色胭脂面世。提亮色胭脂指明暗度偏高、灰度低，例如淡粉色、蜜桃色、珊瑚色、血色、淺紫色等。收縮色則是指飽和度低、明度低，比膚色深一點，例如豆沙色、土啡色、乾燥玫瑰色等。



如果想減齡、自然地修飾妝容，胭脂絕對能夠助你一臂，除了提升氣色外，胭脂更有以下6大隱藏用法，令你發現意想不到的收穫！

腮紅6大隱藏用法！（《Doctors》劇照）

胭脂隱藏用法 物盡其用胭脂

胭脂6大隱藏用法：1.胭紅臥蠶



如果用啡色眼影畫上臥蠶不自然的話，可以考慮以粉色調胭脂在臥蠶上疊加暈染，再以提亮色胭脂加以打亮眼下，就可以顯得自然又減齡！

胭脂6大隱藏用法：2. 胭紅擴唇



對於嘴型比較圓滿的女生而言，直接暈染唇膏很容易一不小心作出「香腸嘴」，如果以粉色調胭脂暈染唇周的話，就會得到一個自然的擴唇效果。

胭脂6大隱藏用法：3.胭紅修容



臉長的女生想減齡同時作出自然修容的話，可以用上收縮色胭脂在鼻頭、鼻翼位置上。

胭脂6大隱藏用法：4.胭紅黑眼圈



對於不少女生而言，黑眼圈遮不好就會顯老、妝容污糟似的，如果是不太嚴重黑眼圈的話，可以將胭脂掃在眼下位置，將黑眼圈收藏，變成妝容的一部分。

腮紅減齡、修容都可以（《太陽的後裔》劇照）

胭脂6大隱藏用法：5.腮紅修飾



膨脹色腮紅不單可以打造臉部膨脹，填補臉上凹陷位置，令皮膚看起來更加平滑，例如想將淚溝完全收好的話，可以用上膨脹色腮紅輕掃在眼下位置。想令蘋果肌有原生膠原蛋白滿滿的感覺，可以以提亮色胭脂在臉中畫三角形。

胭脂6大隱藏用法：6.全面腮紅



整臉同色調妝容會顯得和諧，胭脂亦可以作為眼影使用，特別是早上趕上班的時候，更能節省時間。

若果手上擁有粉質較粗的胭脂，大家可以從化妝刷轉為以粉撲上臉，妝感會平均自然。《01女生》亦為大家收集了以下人氣好評胭脂，專櫃、平價都有：

胭脂推薦2024：1. Burberry Beauty Essentials Glow Palette HK$735

追求一致性與方便的女生，不妨入手這款Burberry Beauty 三合一臉部彩妝盤，修容、胭脂、蜜粉全都有，能夠一盤走天下，滿足你所需。

胭脂推薦2024： Burberry Beauty Essentials Glow Palette HK$735（Burberry Beauty）

胭脂推薦2024：2. BOBBI BROWN 全新 2 合 1 胭脂光影套裝 HK$515

BOBBI BROWN這款2 合 1 胭脂光影套裝，將人氣暢銷的美肌光影粉和亮澤胭脂完美結合，輕鬆提亮並塑造好氣色、光澤感妝容。配合新年限定的幸光炫彩包裝，顏值與內涵兼備，為新一年帶來幸福閃爍感！

胭脂推薦2024： BOBBI BROWN 全新 2 合 1 胭脂光影套裝 HK$515（BOBBI BROWN）

胭脂推薦2024：3. Gucci Blush de Beauté胭脂 HK$490

Gucci這個首款粉狀胭脂，以粉調作整個包裝，再以星晨作點綴，外形極具少女心。粉末配方中含有不少護膚油成分：蠟油、乳木果油、透明質酸和黑玫瑰油，胭脂具多樣功效，臉頰或眼部都可使用。

胭脂推薦2024： Gucci Blush de Beauté胭脂 HK$490（Gucci）

胭脂推薦2024：4. CHANTECAILLE 珍珠光采胭脂保育系列 Philanthropy Cheek Shade Collection HK$410

可持續發展並非止在綠色時尚、可持續藝術之上，想支持環保同時化妝，除了可以選擇不經動物測試、不含動物衍生物的化妝品，更可以以購買表達心意。

CHANTECAILLE所有珍珠光采胭脂保育系列的5％收益將捐贈予6個不同慈善機構，而且胭脂粉質細緻柔滑，容易暈染，六款色調由淡雅粉紅至亮麗珊瑚都有，每款胭脂均壓上不同的保育動植物浮雕圖案：帝王蝶、野馬等，能夠輕易打造不同妝容。

胭脂推薦2024：CHANTECAILLE 珍珠光采胭脂保育系列 Philanthropy Cheek Shade Collection HK$410（CHANTECAILLE）

胭脂推薦2024：5. SUQQU 晶采淨妍胭脂 #148 甘丹花AMATANKA HK$400

來自日本的SUQQU，產品紅遍日本、歐美市場。來到早夏時份，透明感與立體感亦是一大重點，SUQQU 早夏系列將高顯色度的胭脂與含有奢華珠光的高光色組合，打造出啞光與珠光打亮合成的限定色胭脂。

胭脂推薦2024：SUQQU 晶采淨妍胭脂 #148 甘丹花AMATANKA HK$400（SUQQU）

胭脂推薦2024：6. RMK Dancing Dimensions Face Palette舞動閃亮胭脂盤 HK$350

想打造透明感，自然的原生光肌，光影以及胭脂是個相當重要的存在。而RMK 新推出的限量色，以柔和色調搭配高光，能夠一次打造光彩變化與立體感，光澤與水潤感兼備而不顯俗氣。

胭脂推薦2024：RMK Dancing Dimensions Face Palette舞動閃亮胭脂盤 HK$350（RMK）

胭脂推薦2023：7. CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD BLUSH & GLOW GLIDE PALETTE 星光耀顏胭脂 HK$290

想要一款外形與內涵並存的胭脂，CHARLOTTE TILBURY 外盒極吸晴，內含LIGHT FLEX 技術與完美細膩粉末的胭脂，能夠持久紅潤之餘平滑肌膚、柔焦妝感，打造無暇光澤妝容。

胭脂推薦2024：CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD BLUSH & GLOW GLIDE PALETTE 星光耀顏胭脂 HK$290（CHARLOTTE TILBURY）

胭脂推薦2024：8. MAKE UP FOR EVER ARTIST FACE POWDERS 持色融肌胭脂 HK$260

MAKE UP FOR EVER 一直作為化妝師們的至愛，妝感質素無容懷疑。這款全新胭脂更輕盈、細滑，不單可以完美地與肌膚融合，更有多達14款胭脂顏色選擇。

胭脂推薦2024： MAKE UP FOR EVER ARTIST FACE POWDERS 持色融肌胭脂 HK$260（MAKE UP FOR EVER）

胭脂推薦2024：9. shu uemura 胭脂 HK$210

想要減齡、修容一次做好的話，啞光胭脂會是一個好選擇，而shu uemura 的胭脂更有四大光亮度、色調選擇：啞光、珠光、閃亮及幻彩質感，適逢龍年亦推出人氣大熱蜜桃棕色，單抹、層疊亦可輕鬆打造立體妝容。

胭脂推薦2024：shu uemura 胭脂 HK$210（shu uemura）

胭脂推薦2023：10. CANMAKE花漾瑰麗胭脂 HK$96

作為日本國民品牌，亦是多年@COSME中網友精選開架胭脂榜單之上，可見CANMAKE的魅力收獲不少少女歡心。這款花漾瑰麗胭脂性價比高，盒中具有幾個色調，能夠可以自由組合，帶出不同妝感變化。而且當中蘊含閃粉粉末，掃上後能修飾毛孔，令肌膚充滿透明感。