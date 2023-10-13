裸粉唇膏推薦｜宋慧喬、Jisoo追捧自然唇妝　10+MLBB女神豐唇款

裸粉唇膏推薦2023｜隨著愈少女生戴口罩，唇膏的銷售直線上升，筆者與同事們也發現，部分品牌專櫃更現缺貨問題，實在一支難求。相較鮮艷紅唇，自然的裸粉唇色今季大受歡迎，更得到韓國女星們追捧，包括女團BLACKPINK成員Jennie、Jisoo、NewJeans、女演員宋慧喬和韓韶禧等。以下推薦10+款實用滋潤的裸粉色唇膏，讓大家重投MLBB（My Lip But Better）的懷抱。



裸粉唇膏推薦2023｜相較鮮艷紅唇，自然的裸粉唇色今季大受歡迎，更得到韓國女星們追捧。(IG@sooyaaa__)

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裸粉唇膏推薦1. Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick #Pillow Talk $190

購買方法：NET-A-PORTER

個人而言非常喜歡Charlotte Tilbury的Pillow Talk系列，唇膏質感滋潤，容易塗抹，上色能力也不錯，色澤帶玫瑰色感，展現出優雅迷人魅力。此外，唇膏亦加入保濕配方，包括蘭花萃取，使用時香氣宜人。

裸粉唇膏推薦1. Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick #Pillow Talk (NET-A-PORTER官網)

裸粉唇膏推薦2. Chantecaille Wild Meadows Lip Chic #Meadow $586.51

購買方法：NET-A-PORTER

祟尚自然的彩妝品牌Chantecaille，推出的裸粉色唇膏，注入透明質酸，令雙唇看來更水潤豐滿，隔一段時間更能保濕，唇部更順滑，打造自然迷人的亮澤。

裸粉唇膏推薦2. Chantecaille Wild Meadows Lip Chic #Meadow (NET-A-PORTER官網)

裸粉唇膏推薦3. Hourglass Unlocked Satin Crème Lipstick #314 Lotus $330

購買方法：NET-A-PORTER

唇膏擁有高度顯色及滋潤的優點，同時注入芒果脂、牛油果及摩洛哥堅果油，質感軟滑輕盈，讓唇色更為均勻亮澤。唇膏採用純素配方，色調債向較深的中性玫瑰色，較貼近唇色，使唇妝看來更為自然。

裸粉唇膏推薦3. Hourglass Unlocked Satin Crème Lipstick #314 Lotus (NET-A-PORTER官網)

裸粉唇膏推薦4. Rose INC Satin Lip Color #Demure $215

購買方法：NET-A-PORTER

這支唇膏傾向淺粉色調，塗抹時非常顯色，同時蘊含透明質酸、角鯊烷及維他命E，幫助視覺上豐滿雙唇，感覺更為滋潤。唇膏持妝力亦高，長時間下來也不易暈染，使用整支後可以購買替換裝，以節省金錢。

裸粉唇膏推薦4. Rose INC Satin Lip Color #Demure (NET-A-PORTER官網)

裸粉唇膏推薦5. Dior Beauty Dior Addict 唇膏 #422 Rose Des Vents 補充裝 及 唇膏殼 $535起

購買方法：Selfridges

相信不少女生都曾擁有一支Dior的唇膏，這支配方質感債向有色潤唇膏，塗後滋潤亮澤，有效減淡唇紋，同時大半天雙唇不感乾澀。唇膏色澤帶柔和感覺，加上甜美色調，打造出小公主的感覺，盡顯優雅氛圍。

裸粉唇膏推薦5. Dior Beauty Dior Addict 唇膏 #422 Rose Des Vents 補充裝 及 唇膏殼 (Dior Beauty官網)

裸粉唇膏推薦6. Guerlain Rouge G 寶石唇膏佳節系列 #521 Flamingo Pink $550

用過Guerlain唇膏的話，都會知道超顯色，只要輕輕塗抹，便能顯出神采。最新推出的聖誕佳節系列，唇膏殼換上絲絨虎紋新裝，展現出華麗感覺，而唇膏亦採用絲絨配方，包括透明質酸撫平唇紋、芒果油保持唇部柔滑，以及合歡樹精華，為唇妝帶來啞緻迷人的效果。

裸粉唇膏推薦6. Guerlain Rouge G 寶石唇膏佳節系列 #521 Flamingo Pink (Guerlain官網)

裸粉唇膏推薦7. YSL Beauté 絕色唇膏 #NU MUSE 杏桃裸茶 $375

購買方法：Selfridges

近日推出的YSL絕色唇膏，重溫經典元素，並以嶄新配方及高訂包裝，打造出緞光唇妝，背後亦展現出品牌的獨特精神。唇膏含八成護唇配方，包括晚香玉及仙核仙人掌花萃取，會飄出陣陣芳香，並帶來長達16小時的呵諼及舒適。唇膏色澤展現出鮮艷緞光效果，輕輕一抹使有高定柔焦妝效，非常適合手袋內長備一支。

裸粉唇膏推薦7. YSL Beauté 絕色唇膏 #NU MUSE 杏桃裸茶 (YSL官網)

裸粉唇膏推薦8. Gucci Beuaty Rouge à Lèvres Satin 唇膏 #115 Bertha Blossom $390

購買方法：Selfridges

Gucci唇膏軟滑細緻，擁有高顯色度、柔緞妝效，典雅的裸粉色調，靈感源自鍍金時代的經典荷里活，色調鮮明，予人瑰麗的感覺。唇膏採用保濕配方，包括含蠟和樹脂混合物，以鎖緊雙唇水分，同時加入紫羅蘭和果香調，散發少女的氣息。

裸粉唇膏推薦8. Gucci Beuaty Rouge à Lèvres Satin 唇膏 #115 Bertha Blossom (Gucci官網)

裸粉唇膏推薦9. Clarins Joli Rouge 絲滑豐盈唇膏 #732 $310 (10月15日推出)

即將重新打造新形象及配方的Clarins Joli Rouge 絲滑豐盈唇膏，蘊含84%護膚成分，如有機山茶花精油，有效提升奪目色調，並長效滋養雙唇，帶來10小時持久舒適感。唇膏質感如忌廉般細膩柔滑，配合柔和的當732色號，締造出軟綿的舒適魅力。

裸粉唇膏推薦9. Clarins Joli Rouge 絲滑豐盈唇膏 #732 (10月15日推出) (Clarins提供)

裸粉唇膏推薦10. Christian Louboutin Beauty 盈潤啞光唇膏 #583L Coralito $530

不少女生熟悉的紅底鞋品牌Christian Louboutin Beauty，近日推出全新Rouge Stiletto唇膏系列，外形以斗零踭為靈感，配襯標誌性的金色窩釘，展現高貴艷麗的氣場，手感也算不錯。唇膏高度顯色，輕輕塗抹能夠遮住暗沉，配合透明質酸、維他命B5及蓮花萃取等長效鎖水滋潤，打造出自亮澤的迷人氣息。

裸粉唇膏推薦10. Christian Louboutin Beauty 盈潤啞光唇膏 #583L Coralito (Christian Louboutin Beauty提供)

裸粉唇膏推薦11. CHANEL Beauty Rouge Allure L'Extrait Exclusive Creation #Beige Brut $450

唇膏結合梅花萃取和植物蠟，有效提升唇妝的亮澤，同時更為顯色。這款為品牌的假日系列，唇膏殼特叮以金屬圍邊，打造出奢華精緻氛圍，裸粉色唇膏亦質感滋潤軟滑，非常容易上色，打造出均勻的色彩。

裸粉唇膏推薦11. CHANEL Beauty Rouge Allure L'Extrait Exclusive Creation #Beige Brut (CHANEL官網)

裸粉唇膏推薦12. Burberry Beauty Burberry Kisses #14 Delicate Rose

特別喜歡Burberry的唇膏，都刻有標誌性的英倫格紋，以滿足內心渴望的一點奢華感。而唇膏質感亦舒適，顯色度高，可以直接簡單塗一兩下便出門。唇膏採用全新柔緞妝效，配合長效配方，讓唇妝保持長時間不掉色。

裸粉唇膏推薦12. Burberry Beauty Burberry Kisses #14 Delicate Rose (Burberry官網)

裸粉唇膏推薦13. Nars Starlight Powermatte 玩魅啞緻唇膏節日限量版 #112 American Woman $280 (11月1日推出)

購買方法：Selfridges

在11月1日推出的Nars節日限量彩妝系列，唇膏換上閃爍銀色包裝，就像雪景般帶有療癒感覺。唇膏色調為熱賣款式，配合柔滑啞緻效果，打造出知性迷人的一面。

裸粉唇膏推薦13. Nars Starlight Powermatte 玩魅啞緻唇膏節日限量版 #112 American Woman (11月1日推出) (Nars提供)

裸粉唇膏推薦14. clé de peau Beauté 柔亮唇膏 #524節日限定 $480

clé de peau Beauté最新的節日限定包裝，可見出非常花心思，以深海美人魚作構圖，可見出珊瑚礁群，以及親切迷人的美人魚正優雅地作息，而打開唇膏殼，管上亦刻有游動的小魚群，看來舒適可愛。唇膏質感水潤和絲滑，結合顯色配方，打造亮麗感覺，散發自然柔和的光澤。