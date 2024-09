高光推薦2024｜15+好用光影粉：開架/專櫃打亮 修容填補面部都可

高光推薦2024|高光光影、打亮對於不少女生而言,也許未必是每日化妝必需的單項,不過其實適當善用高光、打亮,不僅可以增添輪廓立體度,令妝容更有年輕光澤感,更可以起到改變五官「微整型」的關鍵!



高光光影有多款打亮質地:粉狀、膏狀、液態,以及各種顏色等,到底應該入手哪種才好呢?不妨考慮以下的精選推薦吧!

高光打亮推薦2024!開架/專櫃光影粉推薦!(《太陽的後裔》劇照)

高光打亮推薦: TOM FORD SOLEIL GLOW HIGHLIGHTER HK$730

高光用途多多,除了可以打造面部輪廓,亦可以為身體打造健康光澤,特別是新娘子以及有拍攝需要的必備之物! TOM FORD BEAUTY這款帶微金色的光澤感,上妝後輕盈無負擔。

高光打亮推薦: TOM FORD SOLEIL GLOW HIGHLIGHTER HK$730(TOM FORD)

高光打亮推薦:RMK光影胭脂修容盤 HK$480

選擇光影時候,最怕粉質未夠幼細,一不小心就會畫出生硬又泛白的感覺。RMK 這款光影胭脂修容盤,集修容、提亮色與胭脂於一身,加上細膩亮澤粉末中具有抑制泛黃、泛紅的灰色調,能夠輕鬆融入底妝,無論任何膚色的女生都可以打造立體感十足的臉部輪廓!

高光打亮推薦:RMK光影胭脂修容盤 HK$480(RMK)

高光打亮推薦: SUQQU 亮采高光蜜粉餅 HK$420

想要打造透明感與光亮感兼備的底妝,選擇高光、定妝二合一的蜜粉餅就再也合適不過。SUQQU 這款9月登場的亮采高光蜜粉餅,以天然石為研發靈感, 輕輕一抹就能夠提供精緻的珠光感,補妝用上亦無損妝容色澤!

高光打亮推薦: SUQQU 亮采高光蜜粉餅 HK$420(SUQQU)

高光打亮推薦: Hourglass Ambient 高光提亮粉餅 HK$390

追求歐美型格妝容的女生,除了可以使用顯色的高光液,更可以使用沾濕的刷具上妝,打造強烈的提高、光澤感。Hourglass這款高光提亮粉餅,乾濕兩用,能夠透過超細微小珍珠顆粒折射光彩,呈現完美高光效果。

高光打亮推薦: Hourglass Ambient 高光提亮粉餅 HK$390(Hourglass)

高光打亮推薦2024:BOBBI BROWN BLUSH & HIGHLIGHTER DUOS全新 2 合 1 胭脂光影套裝 HK$515

BOBBI BROWN這款2 合 1 胭脂光影套裝,將人氣暢銷的美肌光影粉和亮澤胭脂完美結合,輕鬆提亮並塑造好氣色、光澤感妝容。配合新年限定的幸光炫彩包裝,顏值與內涵兼備,為新一年帶來幸福閃爍感!

高光打亮推薦2024:BOBBI BROWN BLUSH & HIGHLIGHTER DUOS全新 2 合 1 胭脂光影套裝 HK$515(BOBBI BROWN)

高光打亮推薦2024:Dolce&Gabbana Devotion Illuminating Face Powder HK$470

這款Dolce&Gabbana的Face Powder 來自全新Devotion美妝系列,外觀以奢華美學打造金色包裝配以標誌的「DEVOTION 摯愛之心」金屬裝飾,頂級純素粉末以意大利與西西里的風光明媚中作靈感,製作出液體高光與粉狀高光於一身的柔亮光澤。而且這款Face Powder 適用於所有膚色,一掃即刻提升肌膚光澤,妝效更可維持長達 16 小時;可謂送禮盲買之選!

高光打亮推薦2024:Dolce&Gabbana Devotion Illuminating Face Powder HK$470(Dolce&Gabbana Beauty)

高光打亮推薦2024:Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter光影筆 HK$320

購買方法:NET-A-PORTER(HK$275)

Charlotte Tilbury 好評無數,這支光影筆更榮獲了最暢銷產品之一!雖然液狀高光看似新手不友好,但其實它的海綿刷頭非常容易上手,玫瑰金色的珠光高光更是適合所有膚色,自然濕潤能夠瞬間貼合皮膚,完全是盲買不錯之選。

高光打亮推薦2024:Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand Easy Highlighter光影筆 HK$320(Charlotte Tilbury)

高光打亮推薦2024:Nars Light Reflecting原生光蜜粉餅 HK$370

若然喜愛日系透亮、自然好肌膚妝感的女生來說,Nars的原生光蜜粉餅會是一個不錯之選。透明的礦物粉加上自動感光技術,能夠自動適應不同光源,令膚色與光線完美融合,輕鬆打造光澤肌,撫平細紋及毛孔。配方含甘油、高效抗氧化的維他命E,能夠在持妝同時令肌膚保持水潤,而且經過皮膚科專家測試,不輕易造成毛孔倒塞或敏感。

高光打亮推薦2024:Nars Light Reflecting原生光蜜粉餅 HK$370(Nars)

高光打亮推薦2024::M.A.C 聚光塑影立體修容盤 HK$355

優惠價低至HK$220

MAC 的皇牌產品:生薑高光Double Gleam及鼻影神色Omega絕對是每個女生都聽過的存在,而這盒影立體修容盤結合修容與光影於一身,讓立體五官、精緻小顏輕易擁有。

高光打亮推薦: M.A.C 聚光塑影立體修容盤 HK$355(M.A.C)

高光打亮推薦2024:Charlotte Tilbury AIRBRUSH BRIGHTENING FLAWLESS FINISH 輕盈濾光蜜粉 HK$500

購買方法:01網購(HK$263)|NET-A-PORTER(HK$400)

想要定妝同時令面部瞬間變得膨潤的話,不妨用上這款Charlotte Tilbury 的輕盈濾光蜜粉,它能夠讓肌膚打造細滑無瑕的光感,遮蓋色素、提亮皮膚,仿如自帶天然濾鏡,營造明亮妝容。

高光打亮推薦2024:Charlotte Tilbury AIRBRUSH BRIGHTENING FLAWLESS FINISH 輕盈濾光蜜粉 HK$500(Charlotte Tilbury)

高光打亮推薦2024:Too Cool For School 3D修容陰影粉盒 HK$80

HK$82 馬上入手!

想要修容、打亮二合一的話,修容陰影盒就會是你的最佳夥伴,這盒Too Cool For School的粉盒中有三個色彩,採用比毛孔更少的微細珍珠粉末,能夠緊貼服肌膚,不易脫妝。

高光打亮推薦2024:Too Cool For School 3D修容陰影粉盒 HK$80(Too Cool For School)

高光打亮推薦2024:MAKE UP FOR EVER 亮肌光影粉 HK$260

MAKE UP FOR EVER 一直作為化妝師們的至愛,妝感質素有保證。想要款可以完美地與肌膚融合的光影,可以考慮入手這款全新的亮肌光影粉,粉末柔滑更能暈染無痕,隨意疊加亦可以完美抓緊住皮膚,完全是化妝新手福音!

高光打亮推薦2024:MAKE UP FOREVER ARTIST 亮肌光影粉 HK$260(MAKE UP FOREVER)

高光打亮推薦2024: Dior 專業後台光影組合 HK$430

Dior 的這盒光影組合無論由外觀到內容物都相當賞心悅目,充斥著標誌性的Dior Logo,而盤內4組光影可以完全符合任何膚色的女生使用,塑造不同妝效:由自然健康光澤或是奪目舞台效果都可以應付到,為妝容瞬間點綴不少。

高光打亮推薦2024: Dior 專業後台光影組合 HK$430(Dior)

高光打亮推薦2024:GUCCI ILLUMINATEUR DE BEAUTÉ亮肌光影液 HK$420

購買方法:GUCCI(HK$420)

Gucci Beauty在秋冬推出不少力作,這款作為品牌首款的亮肌光影液,不單能夠作為光影之用,當中呵護肌膚、提亮膚色的配方,不論素肌、妝後使用都可以保濕同時為肌膚添上亮澤自然的健康氣息。

高光打亮推薦2024:GUCCI ILLUMINATEUR DE BEAUTÉ亮肌光影液 HK$450(GUCCI)

高光打亮推薦2024:Fenty Beauty EAZE DROP'LIT ALL-OVER GLOW ENHANCER HK$340

除了面部需要打亮,有時重要時刻都需要到身體提亮、身體美白:拍照時刻、結婚大日子等,而普通的打亮粉又未必能夠快速應付所需,不妨用上這款Fenty Beauty的提亮液。既可以護膚補水,同時自然美白,不論單獨使用、與粉底混合,甚至作為保濕底霜都可以。

高光打亮推薦2024:Fenty Beauty EAZE DROP'LIT ALL-OVER GLOW ENHANCER HK$340(Fenty Beauty)

高光打亮推薦2024:Etude House Play 101 雙頭高光修容筆

優惠價HK$62!

Etude House雖然已經全線撤出香港,不過作為高人氣的韓國國民品牌,產品價格親民,性價比高,可謂是每個學生黨、小資女的最強後盾!這款斜角設計的雙頭高光修容筆,能夠一筆輕鬆暈染,打造不脫妝的自然修容妝容。