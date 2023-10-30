H&MBeauty美妝產品全面更新 添加純素/玻尿酸成分 平價親民之選？

H&M Beauty新美妝產品！不少女生對於H&M的印象可能主要是Fast Fashion，服飾配件上的選擇。其實作為平價品牌代表之一，H&M 近年亦觸及不同層面：2015年首推美妝分支H&M Beauty、2018 年與Givaudan中的調香師Olivier Pescheux 和Nisrine Grillié合作開拓了25款不同香調的香水、今年推出全新的純素護膚品牌 OHH!等，為女生們提供開架另類之選。



隨著H&M於 2015年首推美妝分支H&M Beauty後，H&M香港分店於又一城、銅鑼灣、旺角等分店中設櫃，事隔多年後，H&M在本月對外宣佈將部分彩妝迎來全面更新！是次更新更是由知名化妝師 兼Valentino Beauty 的首席化妝師 Raoúl Alejandre 操刀，標誌產品換上代表H&M的鮮紅色，產品不單內外改頭換面，亦針對解決女生不同訴求！

H&M Beauty美妝產品全面更新 由知名化妝師 Raoúl Alejandre 操刀（IG@hmbeauty）

H&M Beauty更新美妝：Lash Mascara

眼睛作為靈魂之窗，要打造一個迷人眼妝，眼睫毛就擔當一個相當重要的存在，絕不能看輕！而今次H&M Beauty的更新，就為大家帶來4款針對女生不同訴求的眼睫毛膏：濃密豐盈功效的Volumizing Mascara、沙漏形矽膠刷，打造濃密與纖長的Volumizing Icon Mascara、弧形矽膠刷打造捲翹功效的Curling Mascara以及錐形矽膠刷，打造完美纖長的Lengthening Mascara。

Volumizing Icon Mascara, Volumizing Mascara, Lengthening Mascara, Curling Mascara USD$$9.99（拆合約港幣$78）（H&M Beauty）

H&M Beauty更新美妝：Satin Lipstick

對於女生而言，唇膏絕對不嫌多，而這款以H&M標誌鮮紅色作樽身的保濕唇膏，顯色的緞面效果絕對是四季必選單品。唇膏採用純素配方及添加玻尿酸成分，能夠化妝同時呵護雙唇。

H&M Beauty更新美妝：Satin Lipstick USD$14.99（拆合約港幣$117）（H&M Beauty）

H&M Beauty更新美妝：Matte Lipstick

若然光澤唇膏並不符合你的喜好，這款以少女心的粉紅樽身的保濕霧面唇膏就會是你的首選。唇膏採用純素配方及添加玻尿酸成分，顯色同時保濕，展示不沾杯的霧面效果。

H&M Beauty更新美妝：Matte Lipstick USD$14.99（拆合約港幣$117）（H&M Beauty）

H&M Beauty更新美妝：Pressed Powder Highlighter

柔滑細緻的高光不僅可以增添輪廓立體度，令妝容更有年輕光澤感，更可以起到改變五官「微整型」的作用。而這款由透明質酸配製而成的Pressed Powder Highlighter，高含量的超細反光顆粒打造出專櫃品質！

H&M Beauty更新美妝：Pressed Powder Highlighter USD$9.99（拆合約港幣$78）（H&M Beauty）

H&M Beauty更新美妝：Highlighter Stick for Cheeks and Lips

繼續粉紅包裝的Highlighter Stick for Cheeks and Lips，一支能夠解決打亮同時增加血色的功效，單用、疊加都可以，一抹後用上指尖或刷子暈開即可，就可以打造出柔軟的光彩。

H&M Beauty更新美妝：Highlighter Stick for Cheeks and Lips USD$9.99（拆合約港幣$78）（H&M Beauty）

H&M Beauty更新美妝：Lip Gloss

今年的唇妝重點絕對是打造豐盈、立體的嘟嘟唇，想營造這種亮澤同時撫平唇紋就必需用上唇彩！而H&M Beauty更推出節日限定，將閃彩片加入唇彩當中，打造雙倍光澤，點綴妝感！

H&M Beauty更新美妝：Lip Gloss USD$3.99（拆合約港幣$31）（H&M Beauty）

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