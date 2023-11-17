聖誕禮物推薦｜率先看限定彩妝：CharlotteTilbury、Nars寵愛閨密

聖誕禮物推薦2023｜每年聖誕節最期待的就是各大品牌，所推出的節日限量彩妝、護膚品、香氛等，看到它們通通換上充滿節日氣氛的包裝，就想一一都入手。早前筆者先開箱了節日限定香氛套裝，這次就搜羅了多個彩妝品牌的節日限量商品，率先開箱一系列由包裝到內容物都美得不可方物的彩妝品，還在苦惱今個聖誕要為閨密送上甚麼聖誕禮物的話，不妨可以參考一下！



聖誕禮物推薦2023｜實用高質派對交換禮物：$90起情侶/朋友都適用

節日限定彩妝產品推薦1. Charlotte Tilbury（黃寶瑩 攝）

節日限定彩妝產品推薦1. Charlotte Tilbury

Charlotte Tilbury的聖誕節日系列，一如既往沒有讓人失望，今年依舊推出了一系列閃爍耀眼的限定彩妝，讓各位女生成為派對中最動人的存在！品牌除了推出節日標誌性套裝，以及曾經轟動社交媒體的聖誕倒數月曆外，今年更推出了兩款全新節日產品，分別是耀目星光九色眼影盤和星光耀顏胭脂，兩款由包裝到彩妝都是華麗奪目，讓人愛不釋手！

Charlotte Tilbury 耀目星光九色眼影盤 HK$670

其中耀目星光九色眼影盤，配有中性及炫目色調的眼影，由霧灰啡色、暖茶灰色到香檳閃粉、淡紫丁香閃粉等散發獨特光彩的顏色，不論是低調的妝容還是想派對中最奪目的女王，都能一一滿足。而且眼影質地備有啞光、珠光、鑽光通通都有，其中最為吸引的定必是閃鑽亮片，再普通簡單的眼妝，只要在眼瞼中央輕壓一點，立即使眼妝變得更迷人！

Charlotte Tilbury 星光耀顏胭脂 HK$290

今年另一節日限定新品是星光耀顏胭脂，分別推出FAIR-MEDIUM以及TAN-DEEP，都是配有一格胭脂及光影粉，配合使用輕鬆擁有充滿的妝容。

節日限定彩妝產品推薦2. Nars（黃寶瑩 攝）

節日限定彩妝產品推薦2. Nars

Nars今年所推出的節日限量彩妝系列，以金色為主調，將多款熱賣皇牌及新星級彩妝產品，換上絢爛閃爍包裝，點亮每一個妝容。今年的節日限量彩妝系列，有像是皇牌水光氣墊粉底盒，換上了瑰麗的金色包裝，亦有如玩魅啞緻唇膏配上了閃爍銀色包裝，無處不在地散發極致魅力！

Nars [節日限量版] ALL THAT GLITTERS LIGHT REFLECTING™ 六色胭脂 HK$520

而數到最為吸引的是，今年全新推出的節日限量彩妝系列彩妝姐合，分別是六色胭脂以及九色眼影，都是換上白色面配上金光閃爍的包裝。六色胭脂盤一齊盒就集齊6款色調的節日限量版胭脂組合，由金屬冷粉紅色、暖色調的緞面柿子燈色到緞面赤褐色，不論是高貴冷艷、甜美可愛還是想塑造立體輪廊，都能一一滿足！

Nars [節日限量版] ENDLESS NIGHTS LIGHT REFLECTING™九色眼影 HK$500（黃寶瑩 攝）

Nars [節日限量版] ENDLESS NIGHTS LIGHT REFLECTING™九色眼影 HK$500

Nars的九色眼影盤，從沒讓人失望過！這次一盒集齊了9款高顯色度的迷人眼影，閃爍質感的自然色調，以及一系列突出的粉紅及紫色眼影，輕鬆打造出讓人難忘的眼妝！加上限量閃爍包裝設計，無論是入手收藏自用，還是作為禮物寵愛閨密﹐都是一個不錯的選擇！

節日限定彩妝產品推薦3. Bobbi Brown（黃寶瑩 攝）

節日限定彩妝產品推薦3. Bobbi Brown

Bobbi Brown今年的聖誕節，推出限量限量版耀金奢華系列，全系列彩妝都披上了金色外觀以及精緻圖騰作點綴，猶如聖誕的璀璨星空。而這次筆者率先開箱了柔絲胭脂及光影盤、限量版12色都會奢彩眼影盤、柔絲炫彩雙色眼影、極緻奢華柔絲唇膏，每一款集實用與美觀於一身。

節日限定彩妝產品推薦. Bobbi Brown 柔絲胭脂及光影盤（黃寶瑩 攝）

Bobbi Brown 柔絲炫彩雙色眼影 #Midnight Toast HK$450

而這次筆者特別推薦入手柔絲炫彩雙色眼影和極緻奢華柔絲唇膏，這兩款光是包裝就已是非常吸引目光，而上手時又是別具質感，彩妝更是非常實用！先是柔絲炫彩雙色眼影#Midnight Toast，配有霧光及亮澤質感的大地色眼影，不易失手，也不用多想怎樣搭配﹐是新手也能駕馭的眼影。

Bobbi Brown 極緻奢華柔絲唇膏 HK$345

Bobbi Brown這次推出的限量極緻奢華柔絲唇膏，共2色，分別是#Afternoon Tea 和#Parisian Red，前者是溫柔不挑膚色的玫瑰奶茶色，後者則是較有氣勢的紅色，一抹即時釋放鮮艷耀目的唇色，再配上這次特別圖騰的包裝，大大增加入手慾望！

節日限定彩妝產品推薦4. RMK （黃寶瑩 攝）

節日限定彩妝產品推薦4. RMK

RMK的節日系列同樣換上了限量特別包裝，今年是以簡約啞光黑色盒身為基調，搭配粉紅色噴墨設計，既充滿新鮮感又能突顯這次節日系列的產品特色。這次節日系列彩妝是閃爍和獨特色彩引起大家注意，這次就率先開箱了舞動閃亮八色眼影盤、舞動閃亮胭脂盤、水亮透感唇釉以及指甲油，都被它們的充滿活力的色彩所吸引，期待在年末派對化出最與眾不同的妝容。

節日限定彩妝產品推薦. RMK 舞動閃亮八色眼影盤 HK$530（黃寶瑩 攝）

RMK 舞動閃亮八色眼影盤 HK$530

在這次RMK節日系列開箱中，筆者最推薦入手舞動閃亮八色眼影盤。一盤集合了三種獨特的珠光眼影，每種珠光都擁有不同亮澤度，不僅可以是點綴眼瞼，也可單色使用單色使用，更可透過疊塗增加珠光質感，令人難以抗拒！而這8種顏色有鮮豔、有高貴也有易搭的色調，但它們無一例外都是透明感滿滿，大大增加實用性，可因應場合來變化使用。

節日限定彩妝產品推薦. RMK 舞動閃亮胭脂盤 HK$350（黃寶瑩 攝）