聖誕妝容｜6簡易聖誕化妝提案 小鹿/聖誕帽/雪花眼妝打造節日氣氛

【聖誕妝容/化妝教學】聖誕佳節步近，聖誕派對、年末狂歡，打卡總少不免！想捉緊聖誕氣氛，留住節日感覺？除了服飾配件中下些苦工，將原本平常的妝容加些小變化亦可以。想成為聖誕打卡、年末狂歡派對中的焦點的話，可以參考以下6大聖誕眼妝提案，只需1物就就可以打造出精緻、應節的聖誕妝容！



想成為聖誕打卡、年末狂歡派對中的焦點 眼妝可以打造節日氣氛！（《觸及真心》劇照）

聖誕妝容提案：1. 小鹿眼妝

聖誕節當然不少得馴鹿的元素！大家只需在啡色或紅色調的眼妝上，以啡色眼線加添兩條斜線，再在斜線上加上「>」，像個向前的箭嘴般；就可以將小鹿鹿角重現出來！

聖誕妝容提案：1. 小鹿眼妝（RED@宇智脆啵啵）

聖誕妝容提案：2. 彩燈眼妝

若果喜愛誇張的眼妝又或是眉毛與眼晴的間隔較大的女生，可以畫上這款色彩繽紛的彩燈眼妝，將自已化身為聖誕燈飾。這個眼妝需要先以白色眼線筆畫出波浪線，再以不同顏色的眼線筆畫上小波點。若果沒有太多彩色眼線筆的話，大家亦可以以化妝水噴灑眼影掃，再點上眼影，就可以打造出實色的小球。

聖誕妝容提案：2. 彩燈眼妝（RED@宇智脆啵啵）

聖誕妝容提案：3. 雪精靈眼妝

如果你打算以白色調的穿搭的話，眼妝上亦可以加入閃𦒉白色的元素，以帶閃粉的眼線液或銀白色眼線筆，令自己徹底成為白雪女孩！大家可以將白色眼線加在原來的眼線下方，再加上一些「飄雪」元素就大功告成。

聖誕妝容提案：3. 雪精靈眼妝（RED@宇智脆啵啵）

聖誕妝容提案：4. 愛心眼妝

聖誕派對、年末狂歡時間緊逼，又想稍作配合應節，這個愛心眼妝就可以助你一臂！只需要將眼影或胭紅的範圍加大，然後再以紅色眼線筆在眼周附近加上心形圖案，想加強立體感的話可以隨意加添形狀不一的心形，另外在心型內加上閃粉或白色眼線筆作填充。

聖誕妝容提案：4. 愛心眼妝（RED@宇智脆啵啵）

聖誕妝容提案：5. 聖誕帽眼妝

喜愛低調的話，可以一試這個聖誕帽眼妝。只需在原來的眼線上，加上一個粗白色眼線，繼續向上發展，再以紅色眼線筆畫出傾斜的三角形，最後以白色眼線筆描畫出一個實心圓形；一頂可愛的聖誕帽就油然而生。

聖誕妝容提案：5. 聖誕帽眼妝（RED@宇智脆啵啵）

聖誕妝容提案：6. 雪花眼妝

雪花眼妝與小鹿眼妝有點類似，大家可以從眼尾畫出長短不一的線條，再在線條上加上「>」，像個向前的箭嘴般；就可以打造出落在眼角的雪花。若果大家想加強雪花感覺的話，更可以加添一些玻璃紙碎片、小閃片在眼下位置！