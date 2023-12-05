Burberry宣布湯唯成全球品牌大使！1合照早透露？3方法保好狀態

Burberry又有新舉動了！近日宣布著名影后湯唯成新任全球品牌大使，以菲林風格全新形象伴隨此好消息。其實過去湯唯與Burberry的關係相當密切，不時可看見她的私服有Burberry的蹤影，可說是品牌愛好者。此外，湯唯今年出席Burberry Streets上海開幕活動時，就換上了換上經典款風衣外套以及全新騎士藍的Knight bag，當時還與創意總監 Daniel Lee合照，像是預告著即將有新合作。



湯唯成Burberry新任全球品牌大使（Burberry）

湯唯成Burberry新任全球品牌大使

沒想到在年末之際，湯唯就成了Burberry新任全球品牌大使，她對此表示：「和Burberry相識多年，感覺已成為老朋友，其影響深植於我的生活之中，感激一直陪伴。我喜愛Burberry對於色彩和線條獨特的掌控，這是我逐漸了解並喜愛的英國魅力，再加上永恆而又叛逆的現代精神。緣分讓我們相遇，期待這份如同玫瑰一般的友誼綻放！」

湯唯今年出席Burberry Streets上海開幕活動時，就換上了換上經典款風衣外套以及全新騎士藍的Knight bag，當時還與創意總監 Daniel Lee合照（Burberry）

湯唯今年出席Burberry Streets上海開幕活動時，就換上了換上全新騎士藍的Knight bag（Burberry）

湯唯演藝成就非凡

湯唯過去藉著《晚秋》、《色，戒》、《月滿軒尼詩》、《北京遇上西雅圖》等電影，其演技備受大眾認可，更先後獲得了多個國際重要獎項，包括金馬獎最佳新演員、中國電影導演協會年度女演員、亞洲電影大獎最佳女主角等，絕對是實力派女演員之一。早前參演導演朴贊郁的新作《分手的決心（Decision to Leave）》，上映後再次被大眾看見湯唯的實力，而她也憑電影成青龍電影獎、百想藝術大獎、亞洲電影大獎等許多影展的新任影后，成就非凡。

44歲湯唯狀態仍極佳（IG@tangwei_mbox）

44歲湯唯狀態仍極佳

現年44歲湯唯，在2014年與韓國導演金泰勇結婚，其後在2016年誕下女兒後，就淡出幕前，重心放於家庭生活。在2021年，湯唯宣佈出演韓國著名導演朴贊郁的新片《分手的決心》，以令人讚嘆的演技現身大螢幕，更一舉奪下多個電影獎項。而且湯唯多年來如一日外貌和身材，也讓人十分驚艷，全憑她多年來的堅持的保養法。

湯唯肌膚和身體保持好狀態（IG@tangwei_mbox）

湯唯保養法1. 3種水助肌膚和身體保持好狀態

湯唯她會在早上起床後，會空腹喝一杯600ml鹽水，不僅能促進腸道蠕動，還能提升身體新陳代謝。此外湯唯平時會喝檸檬水，在為身體補水同時也補充維他命Ｃ，可使肌膚維持水嫩透亮的關鍵。除了鹽水和檸檬水外，湯唯還很注重養生，她有喝薑茶的習慣，可促進血液循環，改善手腳冰冷，有祛寒和保暖的功效，對女生的身體相當好。

湯唯保養法2. 仔細卸妝（IG@tangwei_mbox）

湯唯保養法2. 仔細卸妝

湯唯無論是在電影拍攝，還是出席公開活動，都是無懼近鏡，肌膚完全經得起考驗。她曾分享自己在工作後最著重的就是卸妝，不能隨便，由卸妝、洗面奶、去角質，她都是仔細並溫和地清潔。她認為徹底卸妝及清潔肌膚，才能讓肌膚回到最基本的狀態，再進行護膚。她會在洗臉後，趁著肌膚還微濕時，趕緊擦上保養品，讓肌膚得到充足水分。

湯唯保養法3. 充足睡眠休息

湯唯因工作需要經常帶妝熬夜拍戲，除了在護膚上要花心思外﹐她很注重休息。為了能在每日高強度工作下，仍時刻保持最佳狀態，她會隨身攜帶眼罩，一旦有空閒時間，就戴上眼罩休息。湯唯認為有充足睡眠，是能直接反饋在肌膚上，即使是短暫休息，也能消除肌膚疲勞。