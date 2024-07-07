深層清潔2024｜10+去角質/收毛孔清潔面膜推薦：Fresh、Caudalie

【深層清潔面膜2024／清潔面膜推介】想擺脫廢老角質、皮膚粗糙、毛孔粗大，重新回復白晢透亮、滑溜嬌嫩的肌膚，就需要加強保濕及做好清潔步驟。清潔產品就可以針對改善瑕疵，獲得精緻肌膚，打造完美素顏肌！《01女生》為大家精選介紹以下好用深層清潔面膜推介，大家記得把握優惠價入手了！



深層清潔面膜推介2024｜Fresh意大利白泥淨化排毒面膜 100ml HK$490

購買方法︰LOOKFANTASTIC

其實肌膚都需要排毒！這款三合一面膜富含礦物質、洋甘菊油、薰衣草水、檀香油等。可以即時去除堵塞毛孔的雜質，減少毛孔粗大和油光的同時，亦可以有效平衡肌膚，令肌膚感到舒緩，適合所有類型肌膚使用。

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深層清潔面膜推介2024｜Antipodes 亮白清透火山泥面膜75ml HK$300

購買方法︰LOOKFANTASTIC

火山泥面膜採用源自紐西蘭地熱富含礦物質的泥漿、抗氧化葡萄、牡丹花植萃等，可以阻擋黑色素的形成，清除暗沉和堵塞毛孔的角質及雜質，增強肌膚光澤及均衡膚色，打造健康白皙、緊緻肌，適合容易出現痘痘、黯沉或混合型肌膚。

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深層清潔面膜推介2024｜Omorovicza 深層潔淨面膜 50ml HK$890

購買方法︰LOOKFANTASTIC

Omorovicza 深層清潔面膜，富含來自匈牙利溫泉湖泊泥，富含鈣和鎂。使用後，可以吸出嵌入肌膚的雜質，清潔和滋養肌膚，提亮膚色，使肌膚明亮潔淨。由於是天然活性成分，有機會在使用時感到輕微的刺痛感，這是完全正常的。

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即日起至2024年12月31日，於《01網購》購物滿 HK$300 即可領取並使用 HK$30 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$500 即可領取並使用 HK$50 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$1,000 即可領取並使用 HK$100網購現金券（30日有效期）

深層清潔面膜推介2024｜AHC 綠泥清潔面膜/泥膜 100ml

價惠價HK$70

想要深層清潔，綠泥作為歷史悠久的清楚好手，入手這個成份的泥膜絕對不容有錯！作為韓國的國民護膚品牌，AHC 這款綠泥，加入清新舒緩茶樹萃取，能夠深度清潔同時幫助油水平衡，令毛孔肌膚清爽零負擔！

深層清潔面膜推介2024｜AHC 綠泥清潔面膜/泥膜 100ml（AHC）

深層清潔面膜推介2024｜innisfree 超級火山泥毛孔清潔面膜 100ml

立即以HK$80入手！

油肌女生想要好好深層清潔，就需要到強效吸附油脂的產品！innisfree 這個廣受好評的火山泥清潔面膜，揉合濟州火山岩泥球™及果酸 (AHA)為主，多效合一，只用1次就能去除高達98%多餘皮脂、收細粗大毛孔並去除老廢角質！

深層清潔面膜推介2024｜innisfree 超級火山泥毛孔清潔面膜 100ml（innisfree）

深層清潔面膜推介2024｜韓國 PUREDERM 抗黑頭竹炭清潔撕拉面膜 100g

限時優惠價HK$32

想快速、高效地清潔面部，一次過解決黑頭與角質，除了可以利用泥膜，更可以用上懶人必備的撕拉面膜！這款撕拉面膜更是全臉可用，以檸檬、橙、黑芝麻、紅豆與木炭萃取而成，能夠減低刺激，回復皮膚原有柔軟、光滑度！

深層清潔面膜推介2024｜韓國 PUREDERM 抗黑頭竹炭清潔撕拉面膜 100g （PUREDERM）

深層清潔面膜推介2024｜Swisse 麥蘆卡蜂蜜排毒面膜 70g

立即入手！超值優惠價HK$64

麥盧卡蜂蜜相信大家都有所聽聞，麥盧卡蜂蜜當中含有的天然化合物具有一定抗菌作用，更可以提高身體免疫力，滋潤並舒緩各種不適！另外，它亦有天然排毒清潔的功效，能夠強效吸附污垢並深層清潔肌膚，為肌膚帶來油滑滋潤感。

深層清潔面膜推介2024｜Swisse 麥蘆卡蜂蜜排毒面膜 70g（Swisse）

深層清潔面膜推介2024｜ Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 125ml HK$340

購買方法︰超值入手價HK$170｜Kiehl's（HK$340）

提到清潔面膜，不得不提到亞瑪遜白泥，既能夠溫和淨化肌膚，更兼具排毒功效，輕鬆清除多餘油脂、污垢及軟化角質。而這款大熱多年的 Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜，當中更添加燕麥粉及蘆薈，更可以長效控油、減低毛孔堵塞及變粗大，可謂居家清潔好夥伴。

深層清潔面膜推介2024｜Kiehl's 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 125ml HK$340（Kiehl's）

深層清潔面膜推介2024｜ORIGINS 活性炭深層清潔面膜 75ml HK$220

購買方法︰超值入手價HK$118｜ORIGINS（HK$220）

除了白泥，活性炭、竹炭亦是清潔產品中的皇牌成員，想要無痛輕鬆深層清潔肌膚，吸出雜質、污垢的話活性碳會是一個不錯之選。因為活性碳更可以好像磁石般，將閉塞毛孔中的雜質污垢吸出，從而減少暗瘡、酒米及黑頭等形成。

深層清潔面膜推介2024｜ORIGINS 活性炭深層清潔面膜 75ml HK$220（ORIGINS）

深層清潔面膜推介2024｜彩豐行 竹炭深層潔淨控油面膜 100ml HK$52.9

限時優惠價HK$50.3

作為香港製造，主打自家工房製作，價廉物美的彩豐行，由個人護理到護膚產品都有。這款蘊含竹炭精華的清潔面膜，能夠瞬速吸走藏於毛孔深處之污垢、老化角質及多餘油脂，深層清潔並淨白肌膚。

深層清潔面膜推介2024｜彩豐行 竹炭深層潔淨控油面膜 100ml HK$52.9（彩豐行）

深層清潔面膜推介2024｜BORGHESE 新升級果酸控油暗瘡泥漿(黑泥) 7.5oz HK$460

若然你是油肌、暗瘡肌的話，單靠普通的清潔面膜並未能合你所需。這款BORGHESE 的泥漿面膜，秉承意式溫泉水療精神，居家亦能感受到沉浸式的感官享受，香氣與療膚效果兼備。

黑泥面膜仍天然礦物而成，當中蘊含果酸及控油草本精萃，深層潔膚，能夠高效清黑頭、收毛孔，更可以紓緩及預防暗瘡問題。

深層清潔面膜推介2024｜ BORGHESE 新升級果酸控油暗瘡泥漿(黑泥) 7.5oz HK$460（BORGHESE）

深層清潔面膜推介2024｜Caudalie Vinopure 葡萄淨化抗痘面膜 75ml HK$250

Caudalie作為不少女星、化妝師的愛用品，配方天然、高效抗老，男女均可使用。這套葡萄淨化抗痘面膜，結合三種高效淨化抗痘成分，能夠全方位擊退暗瘡、痘痘，成份中更加入100%有機葡萄籽水，能夠即時深層清潔、緊緻毛孔，同時提供高度保濕舒緩，那怕敏感肌膚亦可以放心使用，用後瞬間回復潔淨啞緻零毛孔！

深層清潔面膜推介2024｜Caudalie Vinopure 葡萄淨化抗痘面膜 75ml HK$250（Caudalie）

深層清潔面膜推介2024｜L'Occitane 白皇后去角質面膜 75ml HK$340

想一次過去角質同時深層清潔？L'Occitane 白皇后去角質面膜，當中有天然繡線菊萃取、荷荷巴磨砂粒子、白桑樹精華，有助表皮層更新、去除老廢角質及改善淡化暗沉、膚色不均的問題。用後能夠感覺膚質變得細緻、柔滑及透亮。

深層清潔面膜推介2024｜L'Occitane 白皇后去角質面膜 75ml HK$340（L'Occitane）

深層清潔面膜推介2024｜philosophy microdelivery resurfacing peel kit 維他命 c/ 縮氨酸家用微晶煥膚組合 HK$640

一直有做深層護理，卻仍徒勞無功？也許是皮膚角質層過厚，細胞無法更新得及時，這時就需要比清潔面膜更為針對的煥膚產品。

這款家用專業煥膚組合，適合任何膚質的人士使用，只需三分鐘、兩個簡單步驟，就可以幫助去除老舊角質，即時改善色素沉澱和肌膚老化等問題，令肌膚重現年輕活力。

深層清潔面膜推介2024｜ philosophy microdelivery resurfacing peel kit 維他命 c/ 縮氨酸家用微晶煥膚組合 HK$640（philosophy）

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