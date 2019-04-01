【職場技巧】錯別字多因不夠集中？　專家：用陌生字款有助找錯處

語文能力在職場的重要性不容置疑。各行各業的打工仔總會運用中、英文來進行書面和口語溝通。而錯別字、文法錯誤最常都會在書面溝通（WhatsApp、電郵）中出現。但英國心理學家進行研究指出，原來兩種問題的成因不同，給人的職場觀感也不同，故此改善方法也有差異。

香港打工仔日常總會用到中、英文，錯別字、文法錯誤也隨之經常出現，但原來兩者成因不同，給人的觀感亦有所差異。（Getty/VCG）

錯別字、語法不通在互聯網世界司空見慣，特別是網上新聞媒體也每況愈下。雖然網絡可以隨時改正錯字錯句，但改善並預防這個問題還是有必要性的。曾有研究指出，無論訊息內容是什麼，錯別字總會令別人產生負面觀感，也另有研究發現，如電郵充滿錯別字的話，收信人會認為寄信人不聰明、不值得信任。

然而，英國心理學家Tom Stafford表示，錯別字、串錯字往往因作者過度考慮而造成，卻並非因能力不濟而出現。他提出，對大腦來說，清晰傳遞訊息是一個高級任務，需要集中大部分區域和能量去處理，由亦因此，大腦有時會無法注意到較次要事情是否出現錯誤。

錯別字有理由？

如要就錯別字及串錯字兩種錯誤作比較，錯別字通常更容易解釋，職場和社會的容忍度較高，而多字、漏字、別字、字錯次序等等暗示了集中力過於分散。放射科醫生Martin Lotze解釋，創意寫作與閱讀和接收文字運用到大腦的不同區域，令即時編輯、修訂文字困難起來。因為作者閱讀個人作品時，已經知道自己想說甚麼，大腦會自動填補空白的位置。簡言之，作者會因過於熟悉自己的文字而盲目，所以，其中一條經典寫作建議是作者需冷靜一天或以上才開始編輯。

有方法能避免這個問題嗎？Stafford建議寫作時作者可運用不熟悉的字體，有助找出錯字。另外，人還應該寫作中途定期休息，充足休息的眼睛可更敏銳地找出錯處。

錯別字還可以用粗心大意來解釋，但文句不通順卻會給人語文能力不過關的感覺。（Getty/VCG）

文句不通損威信？

無可否認，錯字會破壞文字工作者的專業影象，但語法錯誤和文句不通順卻會損害作者作品的公信力。職場、社會對語法錯誤的容忍度較低，一旦出現就會覺得作者的基本語文能力未過關，所以打工仔用英文寫作時記得分清Their、There和They’re，用中文寫作時的、地、得別亂用。對讀者來說，語法錯誤、文句不順亦會有礙觀感：雖然我沒用心機，但請你花時間來讀我的文章吧。

說到提升書面溝通能力，打工仔尚能靠Google逐字核對來避免錯別字，但要改善語法錯誤、文句不順的問題，便必須通過多看、多想、多寫、多讀來「回爐重造」了。

（資料來源：Ladders）

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