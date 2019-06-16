【另類小丑】氣球姐姐背後不為人知的辛酸：現在的小孩都少了禮貌

專業喜感。臉帶笑容有時不一定代表快樂，對歡樂工作者而言更甚，因為無論喜怒哀樂，他們都必須時刻保持歡笑，這是他們的專業，也是他們的辛酸。

鄭薇欣擅長製作造型氣球，隨手便能折出五六十個不同造型的氣球。「我最高紀錄是在一場活動上折650顆氣球。」 她笑說， 手指甚至已經折到破皮流血。（馬來西亞東方網提供）

今年27歲的鄭薇欣是一名專業小丑和氣球姐姐，兩者都是製造歡樂的工作，但人前總是笑嘻嘻的她，卻藏了不為人知的辛酸。第一次見鄭薇欣時，總感覺她不像是表演者，因為她沒有以很浮誇方式打招呼，只是禮貌性的點點頭。訪問過程中，她亦沒有露出太多的笑容，忍不住問說：你是屬於怎樣的性格？「我其實很膽小、很怕事。」即便她是一名專業小丑，經常需要在人群中表演，炒熱氣氛，但她一直沒辦法克服站在舞台上。

「或許和我家庭背景有關。」

她成長於一個非常複雜的環境，媽媽在她很小時，便離開到新加坡工作，隨後爸爸更將她拋棄到保姆家。「保姆那時一直沒辦法聯絡我的爸爸，所以便向拿督求救，登報尋人。」外婆得悉後便把她接回家，卻經常把她寄放到不同的家庭代為照顧。「那些都是與我沒有血緣關係的阿姨們。」

她形容，這群阿姨們經常會把她當成球踢來踢去。「誰家方便，我就到誰家住。」可惡的是，他們不僅把她當成女傭般使喚，更不讓她吃東西，甚至鞭打她。「小時候我常餓肚子，常常會以水充飢。所以我現在很討厭喝水。」自10歲開始，鄭薇欣便需要做家務，從掃地、抹地再到洗衣服。「12歲我便開始到組屋樓下的麵檔打工。」回憶小時候的種種往事，她忍不住流下眼淚。她指向臉上的疤痕說：「這不是痘疤，而是小時候他們常捏我臉蛋導致。」

在訪問過程中， 每每說起童年往事， 鄭薇欣都會忍不住流下眼淚。確實， 每個人都有屬於自己的故事， 即便歡樂工作者經常臉帶歡笑， 但並不代表她一定快樂。（馬來西亞東方網提供）

上妝後，化身另一個自己

鄭薇欣15歲那年便誤聽損友讒言選擇輟學，「這時我這一輩子最後悔的事。」16歲和家人鬧翻，獨自出來生活。她目前單身，身邊除了朋友，便沒有可以依賴的人。每每完成工作，拖著疲累的身軀回到空無一人的房子，她都會倍感很失落，「因為我的工作一般都是很熱鬧。」

有一陣子，因為經常性無故崩潰大哭，她被心理輔導師證實患上輕微憂鬱症。「雖然事過境遷，但我好像未能釋懷。」目前的她已有穩定的經濟來源，可自供自養，去年更成功購屋。惟，心理諮詢師指，童年時期的創傷性經歷對我們的影響更為深刻，因為它們往往會藏在人的內心深處。「有段時間，我不能一個人睡覺，一定要伴著電視的聲音。」對她而言，觀看電視劇是她一大娛樂，也是重要的減壓活動。

鄭薇欣說，當初被朋友「擺上台」才會成為小丑。「當時不夠小丑出席活動，所以找上我湊人數。」不過，她的性格並非樂觀開朗，適合當小丑？「說來奇怪，每當上妝後，我都會變成另一個樣子。」她說：「由於從小是寄人籬下，所以我一直很怕做錯事，因為怕被打罵。」但上妝後，她不用擔心怕別人認出，可以把最好玩的一面展現出來。「化身小丑後，我可以到處和別人打招呼甚至作弄人，每次都玩得不亦樂乎。」

上妝後， 鄭薇欣可以不用再理會別人的眼光，把心中的自己釋放出來。（馬來西亞東方網提供）

「現在的小孩只想要氣球」

曾經何時，小丑是小孩們的快樂泉源，只要小丑所到之處必能引得小孩們歡樂大笑，但隨著社會資源越來越富裕，如今小孩對小丑不會感到太好奇，甚至已經見怪不怪。「小孩只是想要氣球。」她忍不住抱怨，如今的小孩都少了禮貌。「大家都會覺得小丑派氣球是理所當然的，沒有道謝的必要。」

因為工作需要面對群眾，讓她經常會遇到許多無理取鬧的家長。「曾經有一次，一對姐妹一起排隊拿氣球，當時妹妹要求Elsa造型的氣球，然後我便問姐姐：那你要什麼？」當時姐姐搖搖頭說不要。但，過了一陣子，她們的媽媽前來興師問罪，說她沒有給姐姐氣球。即便她當時做出解釋，但對方仍繼續責怪她。「我真的覺得很委屈。」小丑有時還會受到野蠻小孩的怒打。「當遇到這種小孩時，我就會假裝哭泣，然後逃離現場。」她苦笑說道，小丑也要懂得保護自己。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【特寫】娛人不自娛專業小丑鄭薇欣】