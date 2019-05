首先帶返個頭盔,SJ團隊絕對不同意任何形式的種族主義。但最近同幾位港男港女傾開, 發現在香港職場,首先除了大家已經不會陌生的的「白人優越」(White Privilege)現象以外, 原來眾多「白人」在職場甚至在與華裔香港人交往時,都存在不明文卻又約定俗成的「鄙視鏈」。

原來眾多「白人」在職場甚至在與華裔香港人交往時,都存在不明文卻又約定俗成的「鄙視鏈」。(《賭城群英會》劇照)

In case你在界限街以北生活或工作,較少接觸西人,所謂White Privilege 即白人在香港(或很多亞洲國家或地區)工作或生活時,唔多唔少得到的某些便利。例如,假如幾個人在同等職能的職位,一位英國同事的工作表現,往往較容易得到讚賞甚至升職。 走在茶餐廳,平時極不耐煩的侍應阿姐,如果面對香港人點菜慢左,已經口沫橫飛叫你快手,而面對黑人則可能已經中文破口大罵,但面對西人卻容易笑顏逐開。

再次強調,呢種 White Privilege 論調,絕非 SJ團隊提出,而係有大量社會科學研究支撐,包括哈佛商學院的評論 《 Our Separate Ways: Black and White Women and the Struggle for Professional Identity》Edmondson, Ella L. J.; Nkomo, Stella M. (2003).Harvard Business Review Press.

連網紅托哥都拍過片講,香港Expats收入真係多過華人好多,條片相信好多人睇過。當然,呢個亦唔代表係唔公平,可能確實因為佢地有料D。姑勿論所謂 White privilege是否公平,除了有些人認為的偏見以外,好多時候確實以西方文明為主的白種人比較信得過,大家睇下全球 Top 100大學位處邊D國家就知。正如特區高官子女都必須去英美讀書,廣東道同胞排長龍都係法國名店,大家就明晒。咁係香港,究竟香港「洋人」的鄙視鏈,又係點樣一回事?

話說有一晚, SJ同幾位在中環工作的外資行Banking朋友傾計,傾到呢個問題。一番討論,大家不約而同有類似以下鄙視鏈:

德國人感覺比較老實。(GettyImages )

國家篇

英國 > 瑞士 > 美國 > 法國 > 德國 > 其他西歐及意大利 > 中歐 > 東歐 > 「以 -ia 為結尾的東歐國家 」

走在一些專業類Conference,往往係英國口音的Speakers最Presentable,自然流露出一種權威但有幽默親切的印象。 其次瑞士人,其中又分 German Swiss 與 French Swiss。歐洲之中,法國德國同為工業大國,但大家又會覺得法國文化更優雅,而德國人的形象容易與「沈悶」掛鉤。 當然,同時德國人感覺比較老實。

因此,在職場上往往亦係西歐 / 美國人佔優。而東歐好多以 -ia 結尾的國家,如保加利亞,阿美尼亞,甚至俄羅斯等,相對而言太「戰鬥民族」,尤其某一兩個國家甚至以盛產黑手黨惡霸著稱。IFC對開條天橋,成日有一些白人乞討「旅費」,卻被踢破其實係騙局,就係來自-ia結尾的國家。

走在一些專業類Conference,往往係英國口音的Speakers最Presentable,自然流露出一種權威但有幽默親切的印象。(IG: twhiddleston )

職業篇

投行 Banking / 律師 / MNC > 做生意 > 做英文老師 > 做 Playgroup

來香港的洋人,職業上大概分3大類: 做專業人士,做生意,同埋教英文。 收入最高,往往係前者。唔好忘記,做專業人士,好多時除了賣知識以外,更加係賣形象。客戶(主觀地)覺得西人Advisors更可信,並非新聞,其中尤其係 Private Banking或者Architect呢D專業,有個Anglo-saxon或法文姓名簽署文件,梗係好似高級D,客最鍾意。

做生意的,往往係做貿易,從大陸入貨然後經香港再一櫃一櫃賣返去歐美老家呢類 。但呢個年頭做Trading唔容易搵錢,奔波勞碌可能都係賺份糧。最「食老本」的,往往係教英文,無需咩特別資歷(雖然近年已經比較困難),任何西人都可以來教英文,而其中最容易又係去 Playgroup之類做「外籍老師」。據說在Expats族群,一個一個圈子亦以職業來區分,壁壘分明,兩個英國人在香港,一個做 JP Morgan,一個最Playgroup,兩個人基本上永遠唔會有任何交集,可謂活在兩個世界。

Private Banking或者Architect呢D專業,有個Anglo-saxon或法文姓名簽署文件,梗係好似高級D,客最鍾意。(《華爾街狼人》劇照)

配偶篇

白人 > 英文華人 > 中文華人 / 其他東南亞

Expats之間同樣一種基於政治正確 Political correctness永遠不會宣之於口的配偶勢利眼,就係盡量搵返個本國的配偶,而選擇與華人交往的話,又以 ABC或國際學校長大的華人為優先。唔明白的,睇下一些本地 Expats FB Groups,間唔中都會見到一些嘲笑 (或自嘲) 另一半英文差"I sink you are hansome" 。

盡量搵返個本國的配偶,而選擇與華人交往的話,又以 ABC或國際學校長大的華人為優先。(Instagram@falachenfala)

子女學校篇

英基 > 歐美背景國際學校 > 本地背景國際學校 > 本地學校

呢個基本上同收入掛勾。 Banker子女肯定讀英基,而英文教師子女大部分讀本地學校。

興趣篇

飲酒 = 飲酒 = 飲酒

呢個相信係香港 Expats,無論國籍或階級,同等地熱愛的活動: Getting a drink!

SJ結語 平心而論,香港確實係「華洋雜處」好,而呢個亦係香港其中一個最有價值的地方。身為打工仔,假如遇到一位好的鬼佬老闆,有時更係好似中左Jackpot一樣…. 不過當然,都係個句,乜人都有好人,乜人都有壞人,大家勿論搵工定求偶,都要自己好好做下Due-D好好判斷啦!

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工,工時,晉升前景,以及入行攻略,歡迎匿名提供收入資料。】

立即下載《香港01》,緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介,了解CV、面試致勝技巧!

下載網址:

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O