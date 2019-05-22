【理財】唔格價、重複買、狂課金　調查列10大「倒錢落海」主因

建立良好的消費習慣是儲錢的第一步。不少打工仔一出糧便花光大部分收入，每月入不敷支，更不用說儲蓄。有調查顯示，三分之二的受訪者認為自己每月花的錢比起應該要花的多，亦即是浪費金錢。

網購盛行變相令消費者愈來愈容易陷入「消費陷阱」。（GettyImages/VCG）

搭Uber、網購、一天一杯珍珠奶茶、加錢買外賣等等，這些消費習慣都容易令你銀行戶口的金錢在不知不覺中減少。美國投資社群The Motley Fool早前進行消費習慣調查，共有1015人受訪，95％受訪者認為美國人花費的錢比他們應該要花的多。

三分之二的受訪者承認他們一生中浪費了「相當數量」的金錢，他們估計自己每月無意中浪費139美元（約1,084港元），而平均最高的單次浪費金額約為521美元（約4,063港元）。

浪費金錢的十個行為（按圖了解）：

1. 支付過多或不必要的費用（76％）（GettyImages/VCG）

+ 5 + 4 + 3

雖然79％的人認為他們浪費的錢比應該要花的多，但他們認為這或多或少是常態，只有15％的人認為自己浪費金錢超過平均水平。

然而，消費主義至上的社會充滿危機，不少人受減價活動和限時優惠吸引，又因為買東西帶來短暫的快樂而瘋狂購物。實際上，超過一半的受訪者指他們因浪費金錢而遭受負面影響，87％表示後悔衝動購物。受訪者又指，如果浪費較少金錢的話，他們會做更積極的事情，例如減少財務壓力（63％）、展開退休儲蓄（61％）及開始投資或投資更多（57％）。

不少年輕人習慣大手大腳花錢，令儲蓄大計難以實行。（GettyImages/VCG）

及早建立良好的財務習慣可以減少浪費金錢，例如按時支付所有賬單、限制債務、儲蓄、追蹤支出、預算、查看賬單準確性等。有意識的消費者花費更少，並將金錢花在正確及有意義的事情上。

（資料來源：Ladders）

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