【世界消費排名】港人月薪頭十不入　食飯、做Gym卻貴得驚人…

德意志銀行於本年五月發表了年度報告《2019全球物價報告》（Mapping the world’s prices 2019），統計全球56個國家或地區的物價及薪酬水平。不出所料，香港又以高昂租屋成本蟬聯這項目的全球第一，但另一方面，本地打工仔的收入排名卻十大不入。 至於在各項日常消費中，香港也有不少消費項目是名列全球前列的昂貴，成為「生存以上生活以下」又一佐證。

樓價全球第一貴，人工卻非全球十大，這仍然是港人常態。希望進入2020年時情況會有所改善。（資料圖片）

德意志銀行（Deutsche Bank）早前發表報告《2019全球物價報告》（Mapping the world’s prices 2019），為世界56個城市的人均收入及物價作排名。之所以要連同薪酬水平計算，是因為要理解一個地區的生活成本高低，不能只看物品的價格，而是要計算收入與物價的比例。

因此，報告的其中一個計算因素是該地區人們平均每月收入，而除稅後的人均月薪便是顯示一個城市財富的指標。在這排名上，香港的除稅後人均月薪不入全球頭十，只排第27位。不過在房租一項的物價卻繼續「屹立不倒」，排名全球第一貴。兩者疊加，港人撇除房租後的可用收入僅列報告中第39位。總體生活質素排名是第44位，處於世界中下水平。

租屋成本仍然全球第一

眾所周知，香港的生活成本高昂，衣食住行樣樣貴，首當其衝的是住屋。報告指，香港租金的高昂繼續冠絕全球，例如在兩房單位平均月租方面，香港花費要3,685美元（約$28,900港元），排名全球第一，而排行第二、第三位的依序是三藩市及紐約，其兩房單位的平均月租分別為3,681美元（約$28,000港元）以及2,909美元（約$22,000港元）。

另外，報告亦挑選了27個消費項目以衡量56個城市的消費水平，記者便精選了8個最貼地、最日常的消費項目，比較香港的消費水平在世界處於什麼位置。

8大港人最常消費項目（按圖了解）：

1.【iPhone XS】以購買一部iPhone XS為例，在報告列舉的40個國家/地區中，香港是世上第四便宜（排名第37位），首三位便宜的分別是尼日利亞、美國和日本，香港與三地的iPhone XS售價相差84美元至6美元不等（約$660元至$47元港幣）。（資料圖片/林勇攝）

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其他消費項目排名（按圖了解）：

1.【H&M夏天裙】H&M、Zara這類平價快時尚深受本地打工仔歡迎，但花費卻由去年的36美元（約28港元）上升至今年的45美元（約353港元），香港在這項的排名也飆升至第24位，即全球第24貴。（Getty/VCG）

綜上所述，在外出飲食、看電影及剪頭髮的花費上，香港是全球最貴的城市之一，加上香港的住屋開支排行第一。而在公共交通和上網兩個日常基本開支上，香港約處於中間水平。

概括衣食住行起來，香港於食、住兩者的消費水平屬於全球最貴，衣、行則處於中間水平。然而，問題的癥結仍然存在：香港打工仔的平均收入根本進不了全球10大。因此，港人仍然需要為了生存而打拼賺錢。

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