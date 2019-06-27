【港姐2019】着到參選佳麗咁見工？　切記兩大禁忌、遵守一個原則

前天（6月24日）是新一屆港姐競選首輪面試，面試者燕瘦環肥各有高低，成為城中一時熱話。 提起面試，其實現在也是搵工旺季，不少打工仔與大學畢業生都在這段時間見工面試。當然，港姐面試與搵工面試在性質上是截然不同，但在穿搭及打扮上，兩者亦是有着一些共通之處。

選港姐嘛，當然要以最美的打扮示人，但在職場面試中，「美」卻不一定能帶來成功取錄的機會呢！（資料圖片/梁碧玲攝）

2019香港小姐早前進行競選，過百位參賽佳麗首度現身，引來大眾評頭品足。

當然，選美面試與職場的搵工面試，在性質上是有不同，不過在「八卦」今屆誰是港姐大熱人選之餘，也不妨留意她們的形象，從中掌握搵工面試時應注意的事項。

1. 打扮過份性感

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每個人對美的定義都有不同，適度的性感對一些女士來說可能是突顯自信的方法，但如在職場的見工面試裏，求職者的打扮便不宜過份性感，無論是低胸露背，或是吊帶、透視、短過膝蓋的裙都一律say NO。

此外，為了面試成功，就算天氣再熱也收起露趾鞋吧！因為有些人會覺得腳踝、腳趾等部位及相關高跟鞋款的性意較重，露出腳足即代表性感隨性（甚至輕挑），這在強調斯文、端莊、專業的商業環境裏會給人不莊重之感。以出名保守端莊的英國皇室為例，禮儀專家William Hanson曾在接受《Hello Magazine》訪問時表示，露趾鞋在皇室眼中是休閒鞋款，如在正式場合穿著是不合禮儀的。回到職場上，如果大學生應徵的是傳統而保守的行業，那跟準英國皇室作風實「冇死」。

2. 妝容太濃艷誇張

選美佳麗要以美貌「搶收視」無可厚非，但在求職面試時，最好還是讓HR與未來僱主的焦點集中在你的工作能力與經驗，而不是個人形象上，所以妝容過濃、服裝過於昂貴、配飾過於浮跨、香水過重等都要避免。

特別是初入職場的新鮮人及小薯，在打造專業形象時更要小心。化妝學校MAKE UP FOR EVER ACADEMY的校長Juliana在接受01職場訪問時說：「職場新人能予人一種乾淨整齊的感覺是很重要的」，而新人或年輕員工的妝容應「以簡單、精神和自然為主題」。這番話，其實亦適用在求職面試上，免得被人家誤認你只是一個沒有工作能力的花瓶。

大學生或畢業生本就年紀輕輕，稚氣未脫，如果見工穿得太過誇張花俏，打扮太過「重手」，除了不符合個人形象外，恐怕還會嚇怕僱主吧（不過再次重申，港姐面試例外）。

穿搭建議：抱持成為「圈中人」的心態

那麼，新人見工到底要怎樣打扮呢？傳統說法就是要要穿白恤衫、西褲/裙加斯文外套，這說法沒錯，但未免有點敷衍了。其實該穿什麼服裝去面試，好應視乎應徵的行業和職位而定，關鍵是：要抱持成為「圈中人」的想法。

要準備一個面試，其實不單只是跟HR應對上作準備，在打扮上亦應盡量配合該行業的習慣，建立可容易融入公司文化和工作性質的形象，成為「圈中人」。或許有人會覺得這種做法太刻意「埋堆」，亦可能與自己的個性不太搭調，但利用行業已有規則來建立專業形象是壞事嗎？正因為其他專業能力尚未達標，職場新人更要在「看得見」的地方下工夫。再者，不是有句叫Fake it until make it嗎？

因此，如果大學生及新鮮人將要到心儀的公司應徵，除可從互聯網、討論區或從事該行業的朋友口中取得相關資訊外，如超級誠心的話，更抽時間到該公司的樓下實地觀察。

最後還有一個大原則：寧可太正式，都不要不夠正式。因為由正式變到不正式十分容易，做減法，減去外套就可以，但從不正式加到正式很困難，臨時買衣服太浪費時間金錢了。

（資料來源：ET Today、Hello Magazine、Balance Career、女人迷）

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