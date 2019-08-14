【理財習慣】港人慣作訂閱式消費　調查：3成人每年花費逾六千元

現時很多網上服務都流行使用訂閱式收費，而如Netflix、Spotify及KKBOX等流行串流娛樂平台，均是以這種形式收費。不過本地初創，提供智能記帳服務的gini，早前就以個人消費及儲蓄習慣進行網上問卷調查，發現近三份一人最少會有一個已訂閱但不常用的服務。

Gini調查指出，最多港人使用的訂閱服務分別是串流音樂平台（55%）、串流影視平台（43%）及新聞資訊平台（34%）。（Alphacolor / Unsplash）

不能否認，網購及智能手機的出現，大大改變了大眾的消費習慣。據gini的調查報告指出，由於現時流行的訂閱消費模式付款過程簡易，加上有不少商戶提供首月免費試用，因此很多人會抱著一試無妨的心態 ，一不留神就會出現不必要的開支。而除常見的串流音樂及影視平台外，此報告亦指歐美手機用戶更有訂閱式消費化妝品及日用雜貨的習慣。

流行串流娛樂平台收費（按圖了解）：

+ 3 + 2

平均月花逾700元

gini於今年7月以網上問卷形式訪問近520位港人，調查結果顯示，三份一（33%）港人每年花費超過6,000港元於訂閱服務上，平均月花746元。

不少受訪者表示，他們會忘記了自己曾訂閱過哪些服務項目及相關收費，以致每月實際繳交的金額比預計金額多達21%。另外，最多人訂閱的服務分別為串流音樂平台（55%）、串流影視平台（43%）及新聞資訊平台（34%），而28%受訪者表示他們至少訂閱了一個不常用的服務，白白浪費金錢。

調查又指出8 成人因忘記繳款而被銀行罰款。（Getty/VCG）

大頭蝦致罰款

此外，此調查亦顯示曾被銀行罰款的人數比例。其中，35%受訪者表示過去12個月內曾被銀行收取逾期罸款或其他銀行費用，平均每三名受訪者就有一位。

在這批三分之一人當中，又有34%受訪者指出罰款金額超過500元。接近八成人（78%）表示被罸款的主要原因是忘記繳交，而第二位的「無（冇）錢」只佔8%，可見比起資金周轉不靈，更多港人是因為沒有記性才累事。同時，受訪者中分別有有61%及59%人士希望「透過投資」及「減少使費」來達成儲蓄目標。

gini聯合創辦人及首席執行官梁敬熙表示：「大份部份香港人都有自己的儲蓄目標，但畢竟現實生活有太多的消費誘惑，要一步一步達成儲蓄目標需要極高的自律及決心。我們希望用戶可以審視自己的消費習慣，從而減少一些不必要的開支，最終能夠更快、更輕易達到自己的理財目標。」

（參考資料：MoneyHero、MoneySmart）

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