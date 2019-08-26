【逃犯條例】失自由？　Google新員工指引：禁止內部討論政治　

Google在上周五發布了新的員工守則，表示禁止員工在內部郵件和論壇上討論政治問題。新政策嚴重改變了該公司一直以來鼓勵員工互相挑戰和辯論的內部文化。

《彭博》報道，Google行政總裁Sundar Pichai在8月23日，以電郵向全體員工發出最新守則，當中包括禁止Google員工參與「關於政治或最新新聞報導的激烈辯論」。﹙VCG﹚

Google新的員工守則共有五個，當中包括禁止Google員工參與「關於政治或最新新聞報導的激烈辯論」，該政策指出：「雖然與同事分享信息和想法有助建立社區，但討論政治或最新新聞則會擾亂工作。我們的主要責任是完成每次被聘用的工作，而不是將工作時間花在關於非工作主題的辯論上。」

按圖了解5個新員工守則：

1. 【溝通時，請遵循Google的三個價值】 尊重用戶，尊重機會，互相尊重。（Paweł Czerwiński/Unsplash）

該聲明指，員工有責任遵守這些準則，如果發現員工的討論或行為與公司政策不一致，公司會對發帖者作出干預，如有必要，他們更會刪除特定的論壇、撤銷評論、查看或發布權限，或採取紀律處分。

外媒CNBC引述Google發言人表示，該公司正在推出一個「中央標記工具」，讓員工可以報告可能違反規則的內容，並建立一個新的社區管理團隊，可以審查這些被標記的帖子。主席將首先嘗試教育員工他們可能違反規則的原因，但也可以在他們認為合適的情況下執行紀律處分。

本月初，前Google工程師Kevin Cernekee聲稱，他因為敢於表達保守派的身份而被解僱，並聲稱Google會培養一種政治上有偏見的欺凌文化。2017年，前Google工程師James Damore也聲稱該公司歧視他和其他支持保守觀點的人。（GettyImages/VCG）

《彭博》指，Google一直鼓勵員工互相質問，如果他們認為主管做出錯誤決定時亦可提出反對。該公司的創辦人亦認為，開放文化有助於他們在過去二十年中，為科技領域帶來革命性的成功。

但近年來，自由的文化導致Google管理層的一系列問題。一些員工使用內部聊天室，號召其他同事反對公司正在進行的項目，包括為重返中國市場而研究的審查搜索引擎工作，以及與美國國防部合作的人工智能技術等。

Google工程師Irene Knapp認為，公司的新政策是專門用來壓制異議人士，商業利益總會贏過道德（言論自由）。

（資料來源：CNBC、彭博）

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