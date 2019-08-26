【職場健康】香口膠除口臭仲可以減壓？ 研究：可減焦慮加強警覺

近年打工仔除了肩頸膞痛等實體上的痛症外，精神層面的問題亦見嚴重，常因抑壓情緒而令壓力積存，如計時炸彈一樣，不知道何時會突然地爆發。雖然已有很多抗情緒病的藥物，但總不能每分每秒完全地倚賴藥物。所以我們要學懂其他減壓方法，近日外國有研究指食香口膠可以減少壓力和焦慮，香口膠一定比藥物好吧？

外國有研究指食香口膠可以減少壓力和焦慮。﹙karina-miranda/unsplash﹚

澳洲斯文本科技大學﹙Swinburne University﹚就「當人們於口裡有點嚼勁時，能否幫助舒緩緊張」作為研究項目，結果挺正面。研究人員透過生理學及行為學方面進行觀察，結論是：「在兩個壓力水平相同的實驗對象中，食香口膠的一方，情況明顯比較好，其警覺性較高，另外，焦慮、壓力及唾液皮質醇的狀況都有減少和舒緩的跡象。」

降低皮質醇水平

在研究開始前，數十位實驗對象需要列出他們的感受，然後連接到一個感應強度模擬器﹙Defined Intensity Stressor Simulation﹚來記錄其壓力及焦慮程度的改變。有些人會被給予無糖的香口膠，而他們的壓力水平在咀嚼香口膠後減少了16%。研究人員表示，在咀嚼的條件下，實驗對象的總體表現明顯較好，可能因為咀嚼香口膠的過程中可以改善腦部血流量。」

有些人會被給予無糖的香口膠，而他們的壓力水平在咀嚼香口膠後減少了16%。﹙VCG﹚

Andrew Scholey教授是該研究的負責人之一，網站Ladbible引述他指：「香口膠除了提高了實驗對象的警覺性、減輕了壓力和焦慮外，還降低了其皮質醇水平，皮質醇是當你感覺受威脅時，身體所產生的激素。」

增加血液流向大腦可減壓

另外，日本德島大學的科學家亦透過實驗，讓20名男女完成心理壓力測試，再透過分析他們唾液中與壓力有關的化合物，以評估他們的焦慮水平。收集他們的唾液樣本後，再要求他們咀嚼口香糖3分鐘，之後再收集唾液樣本。

實驗結果發現，在新收集的唾液樣本中，出現了一種名為兒茶酚胺的化合物。當一個人出現身體或情感上的壓力時，就會產生兒茶酚胺的化合物，這可以加強身體處理焦慮的能力。

除了以咖啡提神外，不妨在枱頭預準一盒香口膠，每一感壓力時便吃幾粒，透過短短幾分鐘咀嚼時間來放鬆心情。﹙ 電影《逃學威龍》截圖﹚

每天早上知道要處理的工作一件都還沒完成時，這個壓力指數可謂全日之冠吧？不要緊！除了以咖啡提神外，不妨在枱頭預準一盒香口膠，每一感壓力時便吃幾粒，透過短短幾分鐘咀嚼時間來放鬆心情。但記着，如果是見客及開會時，就先忍一忍，始絡於口中有咀嚼物，邊講邊咀嚼是非常不專業及不尊重對方，所以大家還是趁休息時才快速減壓好了！

﹙資料來源：Ladbible、澳洲斯文本科技大學﹚

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