【日記app】不設分享、雲端同步　《卡片日記》簡單圖字記錄每天

當我們用 APP寫日記時，考慮的是什麼？對大多數人來說，學生時代抽屜裡可能都會有一本日記本。我現在還能在家中找出那整整一抽屜的日記本。現在的我們，除了學生或者文字工作者，可能每個月拿起筆的次數都數得清楚。所以用手機或者平板電腦寫日記可能就是這個時代最適合記錄生活的方式了。

（《卡片日記》App Store官方截圖）

我當時一直在想我們究竟需要一個什麼樣的日記APP？是功能多到滿足所有人的要求？還是說有個社交功能讓人可以分享+點贊？或者說簡單到一段話+一張圖就足矣描述一天的生活了？

思來想去，我發現當年學生時代那樣簡單的日記才是最合適的，日期+天氣+文字，或許再加個心情笑臉，當然，照片/視頻也是需要的，畢竟這是在數字時代，當年抽屜裡的日記本裡不能貼照片，但是現在手機APP裏可以呀。

卡片日記就是基於這樣的驅動下產生的，你可以簡單到只用一段文字+一張圖來記錄你的一天。

卡片日記有什麼樣的功能

卡片日記上線於 2017 年 11 月，上線不久後就獲得了 App Store 的多次推薦。在今年 4 月份至今發佈的 7.x 版本又做了全新的設計和優化。在 2018 年的下半旬，卡片日記的韓國設計師 Unbong 和我決定做一次更完善的設計更新，從想法到初稿，從初稿到開發，從開發到漫長的測試。終於在半年後，我們發佈了卡片日記有史以來最大的更新。

首先是對 iCloud 自動同步的優化，不僅使其同步速度急速加快，同時也讓同步達到了「編輯時同步」的功能。我們還增加了：夜間模式，iPad 版本全面適配，字體，標籤，地理位置，日記統計等一大堆功能。以下便是卡片日記目前所擁有的主要功能：

• 每年 12 張卡片上設置你最喜歡的顏色或者圖片，卡片背面的日曆顯示了你的日記記錄歷史 • 每天的日記卡片可以有: 圖片 / 視頻 / 富文本文字 / 心情 / 天氣 / 位置 / 標籤 / 喜愛 • 「我的」頁面可以展示你所有的日記 / 照片庫 / 心情&天氣統計 / 位置&標籤統計 • 十幾種字體 / 指紋數位鎖 Face ID / 每日提醒 • iCloud 自動同步備份（免費！！）/ 匯出 PDF，TXT / 手動備份為 ZIP 檔 / Day One 導入 • 夜間模式

日記怎麼寫？

1. 新建日記

首頁點擊最中間的「+」打開寫日記介面，在照片區域插入照片或者視頻，寫下日記標題，天氣和地理位置會自動根據你當前的位置獲取，你可以點擊天氣那一行增加心情圖片，標記為喜愛，或者增加標籤和地理位置。在日記編輯時，可以對選擇各種文字樣式。

首頁點擊最中間的「+」打開寫日記介面，在照片區域插入照片或者視頻，寫下日記標題，天氣和地理位置會自動根據你當前的位置獲取。（《卡片日記》App Store 官方截圖）

你可以簡單到只插入一張圖片或者一句話，然後直接點擊右上角關閉，足夠簡單就好。你甚至可以直接通過捷徑或者 Siri 來打開寫日記的頁面（通過：捷徑 app — 新建 — 搜索卡片日記 — 保存捷徑 或者 手機設置 — Siri — 卡片日記）。

2. 查看日記

寫完以後，如果想要查看日記統計或者日記列表的話，可以在「我的」頁面裏點擊「所有日記」，或者點擊標記為「喜歡」的日記。也可以點擊「照片/視頻」查看所有日記的照片和視頻，在照片裡點擊右上角即可打開該日記。

（《卡片日記》App Store官方截圖）

3. 地理位置 &標籤

當然也可以查看某個位置寫了多少多少篇日記，適合經常在家或者公司寫日記的同學；標籤列表頁也是必不可少的一項強需求，很多時候我想對日記進行歸類的話，這個時候標籤就非常有用了，每篇日記也可以設置多個標籤。

（《卡片日記》App Store官方截圖）

創作卡片日記

帶著這樣的想法，我在 Dribbble 上找到設計卡片日記原型的韓國設計師 Unbong，經過他的同意之後，我實現了一個卡片日記的初版，他對這個原型產生了非常濃厚的興趣，我們決定一起合作把卡片日記發佈到 App Store。

他負責設計，我負責開發。開發一款能發佈到 App Store 上的APP不是一件簡單的事情，發佈一款能讓 App Store 經常推薦的APP更不是一件簡單的事情。有幸的是，卡片日記在這近兩年的時間裏，做到了那麼一點點。

卡片日記是一個以卡片為概念的日記應用。當你在每張卡片上記下你的生活之後，這張卡片便有了意義。你可以一年創建 365 張卡片，你也可以設計和定制所有的卡片。你可以讓這本日記變得非常美麗，即使你的日記只有一張圖或者一句話。我們覺得你的每一天都是有意義的。所以這本日記會讓你留下每一個充滿意義的回憶。

卡片日記的設計理念簡潔而純淨。它的簡約是為了避免複雜性，但又不會失去日記的主要功能特色。我們花了很多的時間來設計排版和互動。比如日曆以翻轉動畫的形式從卡片背面呈現。通過自訂卡片的顏色或者圖片，讓日記的 12 個月都充滿了不同的色彩。同時卡片日記免費又強大的 iCloud 多設備同步功能保證了你在不同的 iOS 設備上使用都能夠無縫銜接的使用。

寫日記最擔憂&困擾的是什麼

1. 日記的隱私性如何保證？

就像 Apple 一直在強調的隱私問題一樣，日記是自己最私密的記錄，很多人不想把日記資料展示給任何人，甚至不想把日記上傳到任何所謂的「雲端」。卡片日記對於資料的隱私性極其看重，卡片日記所有的日記資料都保存在手機本地以及使用者個人的 iCloud 存儲中，卡片日記開發團隊以及其他任何協力廠商都無法通過攻擊卡片日記伺服器獲取到使用者的任何日記資料。因為卡片日記不保存任何使用者日記到其自己的雲端平台及服務上（事實上，卡片日記甚至沒有自己的伺服器）

在為什麼這麼做？ 這個問題的時候，就帶來了下一個擔憂&困擾

（《卡片日記》App Store官方截圖）

2. 如果開發團隊不再維護了怎麼辦？

很多用戶經常會有個困擾，某款APP 突然不能用了或者APP好幾年沒更新了。如果是工具類APP還好說，換一個即可。但是類似日記/筆記類的APP，這就意味著，所有記錄的日記/筆記等都會隨著這個APP的消失而消失，比如APP的伺服器宕機或者直接無法訪問了。

保存所有的資料在使用者設備本地+使用者個人的 iCloud 存儲中解決了這個問題：如果開發團隊某天真的因為「不可抗力因素」無法再維護了，卡片日記依然能夠正常運行，因為這並不依賴任何協力廠商服務。

但假如，隨著 iOS 系統的更新導致APP無法使用怎麼辦？卡片日記提供了所有的備份選項：匯出為 PDF / TXT；保存日記為長圖片的形式；匯出卡片日記的 ZIP，再通過腳本解析導入到其他筆記軟體中。—— 這其實是非常極端的情況，因為卡片日記的開發團隊並不會「突然」間就不維護了。

（《卡片日記》 App Store官方截圖）

卡片日記最終會做成什麼樣

很多人會發現一個APP用著用著就會變得越來越臃腫越來越多的功能，比如，某次更新加了個「打卡」的功能，下次更新又加了個「聊天」的功能。最終變成了一個又慢又笨重的大籮筐。

卡片日記最終會做成什麼樣？我想了想，她最終會做成你現在看到的這樣，你現在看到的卡片日記，就是 3 年以後再次打開的樣子。她不會有任何對你寫日記會有任何心理負擔的功能，不會有社交，不會有打卡，不會有「分享得 xxx」的功能，更不會有網購，不會有直播。她就是一個給你自己寫日記用的APP。

卡片日記團隊目前有三名成員，設計師 Unbong Kang，我（傅圓）和新加入卡片日記團隊的 Android + 全棧工程師 Alvin（目前也在紐西蘭）。我們目前在開發 Android 版本和 macOS 版本，相信很快就會和大家見面，一樣的功能，一樣的簡單，資料也都能同步，以後不想用了，日記也都能匯出，沒有捆綁任何壓力。

我想引用 App Store 在寫給卡片日記的「今日 App」的一句話來做收尾。

還記得去年的今天你是如何度過的嗎？或許那時的你有著與現在完全不同的興趣愛好，也可能正在為某件事而煩惱。別等曾經的點點滴滴在記憶中漸漸模糊，讓《卡片日記》記錄你的每天生活，傾聽自己過往的心聲。 「今日 App」

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：福利 | 簡潔又清爽，這款 App 用每日一張卡片記錄生活點滴】