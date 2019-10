【職場交際】同事變朋友增生產力　職位改變友誼產生更大嫉妒？

星期一至五,每天工作八小時,有時候在公司與同事相處的時間比家人還要多,為了全力完成工作,大家都不得不全力向目標進發,經歷一場又一場的「硬杖」,親密度自然就愈來愈高,甚至下班後亦會結伴出席聚會。但在爾虞我詐的職場上,真的可以將同事變朋友嗎?

在爾虞我詐的職場上,真的可以將同事變朋友嗎?(《我要準時下班》劇照)

與同事交心會影響工作?

有時候一同進入公司的人,因年紀相約、興趣相投,而在工作中亦相互扶持,很容易就培養出朋友情誼。但有時候自己也不禁要想想,其實自己是否應該和同事保持距離?畢竟與他們還是充滿競爭,可是美國公認的人際關係專家Jan Yager,於自己的著作《Friendships: The Power of Friendship and How It Shapes Our Lives》中表示,如不在職場上建立友誼是非常不智的決定,因為如果成功與同事成功建立了一段正面、健康的朋友關係,不論是否自己的生活更愉快之外,亦會對工作的生產力大大提高,更重要的是會影響自己的升遷機會!

有些老闆、上司總覺得如果同事之間過份熟絡,會影響工作表現。面對管理層的憂慮,其實不少的研究亦顯示如果員工之間的相處融洽,就會大大減低流失率,加強對公司的歸屬感。當中美國新澤西州的Rutgers University有一份研究公司內部多元化關係的發展,研究人員調查了美國東南部一家保險公司的168名員工,他們公司鼓勵員工通過與組織內的其他員工轉移職位並與其他團隊一起工作,最後發現許多最終成為朋友的同事,明顯提高了員工的工作表現,因為在工作表現上需要尋求建議或幫助的時候,公司裡的朋友會讓團體提高士氣,同時朋友間亦影響正進行工作的成功機會。

公司裡的朋友會讓團體提高士氣,同時朋友間亦影響正進行工作的成功機會。(《我要準時下班》劇照)

職場友誼需要付出代價

雖然研究都顯示出職場朋友都有不同的正面影響,可其實同樣有代價需要付出。其中最大的影響就是職場朋友的深層關係比自己的朋友來得更複雜,特別是當大家發生衝突後,大家還要上班時相處,不比自己的朋友可有一個適當的緩和期。而有些朋友關係更可能成了壓力的來源,特別是當自己或朋友職位的權力改變,友誼就產生更大的嫉妒。

職場朋友的深層關係比自己的朋友來得更複雜,特別是當大家發生衝突後,大家還要上班時相處,不比自己的朋友可有一個適當的緩和期。(《我要準時下班》劇照)

人際關係專家Jan Yager表示,說到底工作還是為我們提供了財政收入的保障,比起選擇保持收入來源和友誼,人們最後還是會選擇繼續工作,所以在職場中是否真正需要建立友誼時,大家應考慮對方的職位、權力等,無謂最後「良心當狗肺」被對方利用,最後更會令自己職業生涯中留下負面的影響。

