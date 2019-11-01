【職業情報局】照料喪親者真正需要　殯儀師：道別是振作的起點

隨着年紀增長，大家慢慢會發現，沒有親人真正可以陪伴你一輩子，亦開始感受到死亡其實不經不覺地發生在自己觸手可及的附近。面對親人離世，應該怎樣面對？ 今年30歲的殯儀策劃師Martin﹙李晴峯﹚，五年前因機緣巧合下入行後，發覺喪禮不只是一個儀式或流程，而是最後一個讓喪親者與先人好好道別的機會。他希望可以多照料到喪親者的需要，令他們能接受道別是另一個起點。

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於2010在澳洲修畢活動策劃學士及市場營銷碩士的Martin，畢業後曾於當地工作過一年，做過運動用品行政、設計、IT及肉廠等。然而，最後還是因經濟環境不理想而回港。「返香港後，我在教育機構工作，主要負責行政事務，但工作的兩年間，雖然生活非常穩定，但我亦已能預視自己做到六十歲時的樣子，那時我便想自己是否想一輩子都這樣生活？我不覺得那份學校的工作不好，只是我自己想多作嘗試，找到屬於自己的獨特位置。」

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與哀傷者同行

Martin辭職後，用了半年時間尋找工作，「有日於搵工網上看到一個挺有意思的工作簡介：『與哀傷者同行』，我覺得有煥然一新的感覺，亦想了解更多。」於是Martin便於2014年加入現時任職的殯儀公司，日常主要處理基督教、天主教及無宗教的儀式。「我在入行前曾參加過朋友及親戚的喪禮，當時很想給予喪親者一點支持，卻又覺得自己無能為力，加上那時的儀式比較流水作業，感覺不良好。但在入行後，我知道這公司與坊間在儀式上的處理方法有點不同，它比較着重人真正的需要，也着重於安息禮及告別禮上帶出平安的感覺。」

死亡是完結，卻不代表單調，Martin在訪問中便介紹不同骨灰盅的分別，當中有傳統的，也有各種不同花紋的款式。﹙高仲明攝﹚

Martin指自己曾修讀活動策劃，而喪禮其實亦是活動策劃的一種，「因為喪親者的情緒不穩定，所以很多事都得由我們提供協助，好讓他們不用處理情緒時還得四處奔波。我們的工作包括處理文件，如到生死註冊處登記、領死亡證、到衛生署及食環署申請預訂火化爐的事宜等，之後便是安排安息禮的細節，如場地大小、棺面花、場刊樣式等。」

Martin表示，很多客人一開始與自己握手時都懷着戰兢的心，但至所有儀式完成後再與Martin握手時，卻變成帶着感激之情，這是Martin對這份工作感受最深的一點。﹙高仲明攝﹚

個性化的喪禮安排

提到場刊，Martin立即拿出一些參考樣本，那些款式及花紋選擇不僅很多，製作亦見心思。他說：「除了場刊外，吉儀信封都可有不同的設計，如果沒有一款符合客人要求或喜好，我們更可以代為設計，為的是大家可以在喪禮憶起一些與逝者的共同回憶，令大家感到安慰。」他亦補充，試過有客人在吉儀中加入書籤，因為逝者喜歡閱讀；亦有客人在信封中加入酒版、鎖匙扣等，令送別者與逝者之間多一分連繫。

除了在吉儀信封上花心思，Martin指棺面花亦可以度身訂造，「有一位曾在船廠工作多年的伯伯離開了，他的家人想頌讚他一生為船業的貢獻，所以訂造了一個船錨形的棺面花，令大家於悲傷中能憶起他一生的成就。」

各類殯儀用品（按圖了解）：

Martin指：「吉儀信封都可有不同的設計，如果沒有一款符合客人要求或喜好，我們更可以代為設計，為的是大家可以在喪禮憶起一些與逝者的共同回憶，令大家感到安慰。」﹙高仲明攝﹚

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Martin亦很鼓勵逝者家屬親手撰寫先人生平，並印在場刊上，「大家對先人都有不同的印象，將這些凌碎的片段透過不同人的文字與來者分享，就能讓大家更清楚逝者的為人，即使他多平凡或沒有任何豐功偉績，我卻相信每個人都是獨特的，並一定有其值得學習之處。當家人為摯親撰寫生平而作資料搜集，這個過程就會令他們更團結，也可加強與其他親人間的連繫。這亦是一個治療悲傷的方法，透過籌辦身後事去紀念及抒發對先人的懷念。」

面對客人及自己的情緒最吃力

雖然Martin擔任協助者的角色，但精神壓力卻不容忽視，「平均會同時間處理三至四個個案，有時客人一朝早便發送訊息給我問問題，稍為遲了解答﹐他們便會直接打電話來追問，有時真的感到有點喘不過氣。」

Martin指自己在這情況下會慢慢調節自己的心態去適應，「因為客人通常帶有很多情緒，有傷心、有焦慮、有憤怒、有恩慰，但同時我自己都有情緒，所以要很小心處理。」他指試過有事情比原定遲了完成，客人便有點暴躁，他卻要保持專業，同時解釋並令對方都要尊重是次合作。

Martin說：「因為客人通常帶有很多情緒，有傷心、有焦慮、有憤怒、有恩慰，但同時我自己都有情緒，所以要很小心處理。」﹙高仲明攝﹚

曾在工作時流淚

他分享，曾經試過在靈堂現場哭，「因為遇過一些令人傷感的個案，例如父母送別子女或有些小朋友年紀輕輕便離世，見證他們的經歷，難免會有感受。但我都很清楚自己的工作角色，所以盡量都會控制自己，提醒自己別投入太多情緒，否則難道要喪親者反過來安慰自己嗎？」Martin表示，他會時刻令自己記着他不只要向喪親者提供支持，也要面對每一位來跟先人送別的嘉賓。

喪親者面對痛失所愛的傷痛，並不是所有人都能感同身受的明白，而如Martin般的殯儀策劃師的存在，就可令他們可以少操心，不用顧慮要打點細節，只需安心地好好地憑弔與逝者過往的種種便好。始終，能給予他們平安的心，便是最大的支持和安慰。

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