【職業情報局】喬裝、偷拍全為搵料　當私家偵探關鍵：懂隱形

比起懂得寫字，記者更重要的是懂得採訪技巧，尤其是負責偵查工作時，如何在受訪者言談或蛛絲馬跡間收集所需資訊，最考功力。 曾擔任偵查組記者逾廿年，現為私家偵探社一目偵信的社長King sir﹙蔣志輝﹚，覺得不論記者還是私家偵探都是與社會民生有關的職業。於他而言，這兩個職業同樣帶給他充滿挑戰性的精彩人生經驗。

King sir有二十年傳媒經驗，他指很多人以為「一目偵信」是日本名字，但其實真的只是很簡單的解釋：「一目了然、偵探社和信心，這就是這偵探社的宗旨。」﹙歐嘉樂攝﹚

活用偵查技巧：等伏跟偷

King sir於18歲時曾做兼職私家偵探，畢業後輾轉加入了傳媒行業，「認識了雜誌社會組的記者，他們知道我做過偵探，不時會找我一起改裝器材作偷拍之用。」這亦開始了他二十年的調查記者生涯，並曾於《東周刊》擔任港聞偵查組主管，專責發掘牽涉公眾利益的新聞。「當時常常都需要『放蛇』﹙喬裝搜證﹚，因此學了很多改裝器材、等待目標、埋伏目標、跟蹤及偷拍的技巧。」

在器材方面，記者以為只是放相機或攝錄機在有網的袋中便可以了﹙電視常常看到如此進行偷拍﹚，現實中卻更多變及仔細，訪問期間，King sir向記者展示了當年的一件「戰衣」，並介紹道：「這件牛仔外套的衫袋中有一個煙盒，盒中有一個相機，你看到衫袋中有一個微小的洞嗎？其實是鏡頭所在。外套裡亦加縫了很多袋，以放電線及連接電池和後備電池，以前就以這樣的裝備在一整晚在夜場裡偷拍。」

現實中的私家偵探會是份好工嗎？﹙按圖了解各項入行要求及褔利﹚

﹙HK01製圖﹚

King sir指最好是不讓器材露眼，兩手空空最方便。「除了改裝衣服外，我們還試過改裝背包的揹帶等，總之要視乎個案而採用合適的裝備。」例如夏天沒人會穿牛仔外套、亦沒理由會有人揹書包走入夜場吧？所以每次都要選用相應裝備，幫助自己融入其中。

裝備固然重要，但更重要的是個人的潛伏技巧，King sir指過往有很多追訪明星或名人的記者因偷拍或埋伏敗露而被打，幸好自己未曾嘗試過，然而這並不是僥倖，而是他一直小心翼翼地警惕自己，注意微小的細節，「忍耐及隱形很重要，有些記者埋伏等待時不停吸煙，留下了一地煙頭，很容易會被發現；亦有些人在車上等得不耐煩，再把腳放在車內前側，一副明目張膽地等人的樣子，這樣想不露出馬腳就奇了。」

跟蹤示範，沒有戲劇的誇張，卻能體現「融入生活」，﹙按圖了解﹚

採訪當日，King sir帶上一個內裡設置了鏡頭的咖啡杯，示範在街上如果進行偷拍。﹙歐嘉樂攝﹚

曾喬裝扮收買佬、的士司機

King sir從事傳媒二十多年，已儲有一定的工作履歷，適逢十年前紙媒開始轉型，網媒網台開始興起，而大部份機構亦不願再花費大資源在偵查方面。有見傳媒生態變得追求更快更新，故令他有想轉行，並着手於傳承的一環，於是King sir在2009年開設了一目偵信。

私家偵探一職，正好可以活用King sir當記者時的所有工夫，「一開始的案件以男女感情為主，現在我們主打尋親個案。尋親個案很難去找，很多政府機構都未能正式幫得上忙，如有人移民內地而失散、或單靠名字想找回私生子女都很有難度，但記者的起底能力和資料搜集能力真的很有幫助。」

想了解更多King sir分享的尋親個案，可點擊連結。

而他曾喬裝上陣去查各類型案件，King sir笑說：「我扮過收買佬、的士佬、小巴佬及貨車佬等。為甚麼要喬裝？因為有時需要按情況地區所需，有一次在半山區，因為附近人少難掩護，埋伏觀察多個小時很容易被懷疑，所以我扮了收買佬，可以長時間坐下兼集中觀察。」他還說，若真的有人想賣電器，他會按電器新舊而照收。

「而為甚麼要扮各種不同的司機而不直接用私家車進行跟蹤呢，因為有時去一些地盤或偏避的地方時，一架私家架停泊太久或單單出現在那些地方都已經很不自然，而用的士、小巴或貨車，常人都會覺得可能在那些偏避的地方偷懶休息而已。」說到尾，「融入生活」真的很重要，King sir又指：「其實私家偵探就如戲子一樣，要投入不同角色。」

King sir曾因工作所需扮過收買佬：「有一次在半山區，因為附近人少難掩護，埋伏觀察多個小時很容易被懷疑，所以我扮了收買佬，可以長時間坐下兼集中觀察。」﹙被訪者提供照片﹚

記者轉為私家偵探 最緊要放得低

King sir指現時尋人案件收費約為3至5萬，視乎有沒有身份證號碼而定；男女感情則5至7萬起，商業調查過百萬，「尋人佔2成、男女感情佔3成，其餘為商業調查案件。」他亦指現時都不乏年輕人入行，男女皆有，「有記者底子我當然會優先歡迎，事實上我的員工中都有很多是記者出身。但由記者轉為私家偵探，最緊要放得低。因為以前跑的新聞是社會大眾所關心，有人討論時會有滿足感，但偵探所查的資料就只有委託人關心，亦不能公開予大眾，喜悅與以前不同。」

然而，King sir歡迎所有沒有經驗但具備耐性和沉穩性格的新人入行，「很多時都2至3人開工，但踩點﹙location vist﹚或上樓的工作都有機會1人進行。對於新人，我會教他們各種的跟蹤及偷拍技巧，在街上實測、找掩護地點、扮路人等。另外，其實有智能電話的出現，已經足夠應付很多中近距離的偷拍工作，愈少道具就愈好。」

話雖如此，但King sir以往都做過不少出色的道具：﹙按圖了解﹚

咖啡杯中裝有偷拍鏡頭，不仔細看的話，真的找不到。﹙歐嘉樂攝﹚

+ 3 + 2

King sir指未來希望可以平穩地發展，可能做回傳媒業也說不定，「總之我希望可以退休時，不論是記者生涯還是當偵探的日子，都可以向大家分享多個有趣有意義的故事。」﹙歐嘉樂攝﹚ 後記：看透人性 會否失望？ 其實一提私家偵探社，大家都會想到「捉姦」案件，King sir指曾有一單很深刻：「有個男士委託我查他的太太，他太太聲稱與女友人出遊，但委託人懷疑她出軌，着我到機場埋伏。結果我看到那位太太與情夫會合，然後更一起在機場用膳。」及後，King sir 向委託人展示相片，讓委託人了解事件。豈料過了兩天，委託人殺了自己的太太，King sir更為事件多次上庭作供，「因為這件事，令我的情緒困擾了近一年之久，整間偵探社的氣氛都不太好，我覺得是自己間接令到這意外發生……此後我就推掉了很多男女感情案，比起推他們行到最後一步，我會想他們考慮清楚，有沒有其他挽救感情的方法。」 記者問：「你調查過如此多案件，見盡這些人性黑暗面，會否到人感到失望呢？」King sir指必然有點影響，「有時看到大家當初對婚姻許下承諾，信誓旦旦，卻如此容易說break就break，會覺得那些所謂堅定不移的諾言，其實都不是如此無堅不摧。所以我到現在都一直單身，如果沒信心信守的承諾，不立下就好了。然而，我還是相信人本性善良的。」

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