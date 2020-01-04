【求職錦囊】搵工靠玩Facebook？3個非傳統求職方法助你覓得好工

所謂「識人好過識字」，經濟環境轉差，不少人均希望盡快找到新工作，又或做好轉工準備，以備不時之需。除了報紙、求職網這些傳統方法到尋找工作途徑外，還有其他途徑可以獲得新的工作機會嗎？MoenySmart即為大家分享。

1. 社交媒體發展弱連結

有能力一定要讓別人知道，無人知曉，即使別人有機會，也不會給大家。所以首先就是要讓別人知道個人才能！如何讓人知？就是善用社交媒體（Facebook、Instagram、linkedin）去結交不同網友的同時，然後定時分享個人工作日常。這樣，當別人找起人時，如果大家的技能合符對方要求，對方自會想起大家！

善用社交媒體（Facebook、Instagram、linkedin）去結交不同網友的同時，然後定時分享個人工作日常。（Kon Karampelas／unsplash）

其實，上述尋找工作機會的方法，是涉及「弱連結」，一個關於人際關係的述語。與「弱連結」相對的，就是「強連結」。

何謂強連結？就是指與自己關係密切的人，或經常見面的人，例如同居的父母或另一伴、公司同事及學校同學。至於弱連結，就是關係相較薄弱的人，例如網友、一些因興趣而聚在一起的志同道合，例如打機的Game friend、釣魚活動中的釣友，又或攝影活動中的新相識同好者。

在弱連結關係網中，因為不少人的本職可能與大家不同。所以，如果大家是從事媒體創作，當弱連結的朋友想尋求相關專業人才協助時，自會想到大家。相反，與自己有「強連結」的人，不少可能是自己的行家。試問如果他們有好的工作機會，為何不自己做，反介紹大家呢？

至於弱連結，就是關係相較薄弱的人，例如網友、一些因興趣而聚在一起的志同道合，例如打機的Game friend、釣魚活動中的釣友，又或攝影活動中的新相識同好者。（Asaf R／unsplash）

2.興趣變成第二事業

另一個尋找工作機會的方法，就是從興趣創造工作機會。朋友A便是很好的例子。他的本職是一位文員，喜歡攝影及玩陶笛。他透過參加笛類的興趣班，從而認識了一班朋友，當大家知道他的攝影技術了得後，均紛紛找他求助，因而獲得不少Freelance的拍攝工作機會。

3. 廣建人脈 突顯自己的合作價值

現時不少人均喜歡透過參與一些商會、青年會或早餐會，希望為事業尋找機會。一位本地初創老闆就有以下獨特看法，小編是十分認同的，就是：「喺商業世界，最重要係要令人覺得你幫到佢，只要佢認為你有價值，可以幫佢，佢就會搵你合作。」

其次，就是與其十多人圍成一圈，作一些流於表面的交流，倒不如兩、三人約出來，作一個深層交談，看看是否能為彼此的事業創造一個雙贏局面。說到底，正如文首所說：「自己有料一定要俾人知！」

與其十多人圍成一圈，作一些流於表面的交流，倒不如兩、三人約出來，作一個深層交談，看看是否能為彼此的事業創造一個雙贏局面。（ You X Ventures／unsplash）

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