【冷門快捷鍵．上】18個截圖與文件處理Shortcut：Cap圖不只PrtSc

推薦過很多軟件快捷鍵的文章，每次推薦大家都會驚嘆，原來自以為熟練掌握的軟件，還可以有這麼多便捷的操作。 做了這麼多期Windows專欄文章的介紹，還沒有一期專門來介紹鍵盤上那些奇妙冷門的快捷鍵，實在可惜。今天做一個匯總，希望能有幾個讓大家感到驚喜。

整個系列分為上下兩集，共30個快捷鍵教學。

整個系列共有上下兩集，共30個快捷鍵教學。

▼▼▼按圖放大，以下是關於「截圖」的五個Keyboard冷門快捷鍵▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

五個截圖快捷鍵節錄： 1. 局部截圖Win+Shift+S 2. 全屏截圖PrtSc SysRq 3. 瀏覽器長圖Ctrl+M 4. F11 全屏工作 5. Win + W Windows ink工作區

▼▼▼按圖放大，以下是關於「文件打開與處理」的十三個Keyboard冷門快捷鍵▼▼▼

+ 17 + 16 + 15

13個「文件打開與處理」快捷鍵節錄： 1. 視窗最大化雙擊Alt+空格+X 2. 視窗最小 Alt+空格+N 3. 關閉 Alt+空格+C 4. 恢復默認 Alt+空格+R 5. Pgup / PgDn 6. Home / End 7. Ctrl + Home / End 8. Win + E 快捷打開我的電腦 9. F2 文件改名 10. Win + 數字快捷打開軟件 11. 自定義快捷鍵打開軟件 12. Win + M / Win + D 隱藏文檔 13. Ctrl+文件

活到老，學到老。軟件操作是如此，其實在我們使用最多的Windows系統裡，在鍵盤裡其實也有很多的快捷操作同樣好用。