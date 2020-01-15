【冷門快捷鍵．上】18個截圖與文件處理Shortcut：Cap圖不只PrtSc

撰文：一周進步
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推薦過很多軟件快捷鍵的文章，每次推薦大家都會驚嘆，原來自以為熟練掌握的軟件，還可以有這麼多便捷的操作。
做了這麼多期Windows專欄文章的介紹，還沒有一期專門來介紹鍵盤上那些奇妙冷門的快捷鍵，實在可惜。今天做一個匯總，希望能有幾個讓大家感到驚喜。
整個系列分為上下兩集，共30個快捷鍵教學。
整個系列共有上下兩集，共30個快捷鍵教學。
▼▼▼按圖放大，以下是關於「截圖」的五個Keyboard冷門快捷鍵▼▼▼
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五個截圖快捷鍵節錄：
1. 局部截圖Win+Shift+S
2. 全屏截圖PrtSc SysRq
3. 瀏覽器長圖Ctrl+M
4. F11 全屏工作
5. Win + W Windows ink工作區
▼▼▼按圖放大，以下是關於「文件打開與處理」的十三個Keyboard冷門快捷鍵▼▼▼
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13個「文件打開與處理」快捷鍵節錄：
1. 視窗最大化雙擊Alt+空格+X
2. 視窗最小 Alt+空格+N
3. 關閉 Alt+空格+C
4. 恢復默認 Alt+空格+R
5. Pgup / PgDn
6. Home / End
7. Ctrl + Home / End
8. Win + E 快捷打開我的電腦
9. F2 文件改名
10. Win + 數字快捷打開軟件
11. 自定義快捷鍵打開軟件
12. Win + M / Win + D 隱藏文檔
13. Ctrl+文件
活到老，學到老。軟件操作是如此，其實在我們使用最多的Windows系統裡，在鍵盤裡其實也有很多的快捷操作同樣好用。