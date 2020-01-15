【冷門快捷鍵．上】18個截圖與文件處理Shortcut：Cap圖不只PrtSc

職場
撰文：
最後更新日期：

推薦過很多軟件快捷鍵的文章，每次推薦大家都會驚嘆，原來自以為熟練掌握的軟件，還可以有這麼多便捷的操作。

做了這麼多期Windows專欄文章的介紹，還沒有一期專門來介紹鍵盤上那些奇妙冷門的快捷鍵，實在可惜。今天做一個匯總，希望能有幾個讓大家感到驚喜。

整個系列分為上下兩集，共30個快捷鍵教學。

整個系列共有上下兩集，共30個快捷鍵教學。

▼▼▼按圖放大，以下是關於「截圖」的五個Keyboard冷門快捷鍵▼▼▼

+8
+7
+6

五個截圖快捷鍵節錄：

1.　局部截圖Win+Shift+S

2.　全屏截圖PrtSc SysRq

3.　瀏覽器長圖Ctrl+M

4.　F11 全屏工作

5.　Win + W Windows ink工作區

▼▼▼按圖放大，以下是關於「文件打開與處理」的十三個Keyboard冷門快捷鍵▼▼▼

+17
+16
+15

13個「文件打開與處理」快捷鍵節錄：

1.　視窗最大化雙擊Alt+空格+X

2.　視窗最小 Alt+空格+N

3.　關閉 Alt+空格+C

4.　恢復默認 Alt+空格+R

5.　Pgup / PgDn

6.　Home / End

7.　Ctrl + Home / End

8.　Win + E 快捷打開我的電腦

9.　F2 文件改名

10.　Win + 數字快捷打開軟件

11.　自定義快捷鍵打開軟件

12.　Win + M / Win + D 隱藏文檔

13.　Ctrl+文件

活到老，學到老。軟件操作是如此，其實在我們使用最多的Windows系統裡，在鍵盤裡其實也有很多的快捷操作同樣好用。

Cap圖淨係識PrtSc？快捷鍵、剪取工具　Windows 10兩招玩轉截圖
【實用技巧】同時擁有MacOS和Windows電腦　五大法寶互通協作
【Office教學】Windows用戶看iWork檔案？毋須上網簡單一鍵解決
Windows用戶如何看Mac機傳來的檔案？Pages轉doc檔簡單教學
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。