【搵工】公務員夠穩定、代購狂去旅行　網民盤點10大夢想職業！

年終領的夠本嗎？過年放假放得不開心嗎？因為新的一年開始，有不少人總會選在過年後跳槽、轉換跑道，根據人力銀行調查，大家心中夢幻職業在近幾年多有改變，受到YouTuber、網紅等KOL的影響，新鮮人或上班族最想從事的工作已逐漸變成網紅、網帥、工程師、公務員等行業，福利多、薪水高又光鮮亮麗，讓人十分嚮往。

今天，DailyView網路溫度計也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，年後轉職潮蠢蠢欲動，上班族究竟最愛什麼工作、哪個更有前景，才能成為高居心中最夢幻的職業呢？

▼▼▼即睇2020年最具吸引力職業第十至四位（按圖放大）▼▼▼

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▼以下是2020年最具吸引力職業三甲！▼

TOP3 ：空中服務員

(unsplash／free-to-use-sounds）

相信許多女孩們心中都曾有過空姐夢，綁著氣質包頭、穿著合身制服、拖著行李高雅的穿梭機場，成為全場目光焦點，空中服務員屬於高危險工作者，每天在離地面幾萬呎高的高空中，因此相對來說薪水福利也會優於一般上班族，機票便宜、每天搭飛機、飛出國也能順便玩，近日正式啟航的星宇航空更是把航空業再拉到新高度，超美制服、「金」級形象，要說是夢幻職業真的是不為過！

TOP2 ：公務員

（unsplash／hunters race）

小時候爸媽常說長大後就要捧「鐵飯碗」，穩定薪水、福利多，也能擁有一技之長，因此畢業後不少人擠破頭考遍各大國營企業，台糖、台水、台電等，公務員不僅是外界普遍認為的好缺，新鮮人畢業起薪比一般公司企業員工高，放長遠看退休生活也更有保障。

每年公務員招考，總是幾萬人搶幾百個名額，僧多粥少全是因為福利好，除了工作有保障外，婚喪假、子女教育福利，員工更有持股分紅，不為自己思考，也要為未來家庭、退休幸福生活著想啊！

TOP1 ：工程師

（unsplash／chris ried）

每天面對外人看不懂的數字世界，每天盯著電腦，成了外界認為爆肝一族的工程師，然而他們的工作技術性高、取代性低，當你學有所成，走到哪都能擁有一份高薪水。

工程師蟬聯多年求職網站調查的夢幻工作排行榜前幾名，人才、技術一直以來都是台灣的優勢，科技業例如鴻海、台積電等國際大廠，傳產業的就有如中鋼、中華電信，雖然企業改為民營，但仍有多項員工福利，因此對於許多追求穩定、高薪、想轉職工程師的人，也有很大的吸引力。

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月07日至2020年03月06日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『年後轉職夢幻職業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

夢幻職業排行榜（Dailyview授權使用）

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