【搵工】廚師及美容師都榜上有名？　10大靠血汗支撐的夢想職業！

香港哋，如果唔係富二代，成功靠父幹嘅話，都難免要打返份工，做打工仔一族。古代有行業劃分階級，其實現代都有呢種概念，差在有冇講出口啫。香港哋又點劃分？緊係唔係講幾有意義理想喇，就係用搵得幾多錢去區分。 神科畢業，醫生律師會計師就聽得多，咁普遍大家覺得最慘最血汗辛苦嘅工呢？今日就等DailyView用網路大數據話你知，香港網民認為嘅血汗勞工十大排名，等大家唔好入錯行。

香港網民認為嘅血汗勞工十大排名，等大家唔好入錯行。（mel-poole／Unsplash）

10：運動員

喺香港做運動員，近年嚟都已經受到唔少市民支持、尊重，不過事實依然無改變，就係香港對運動員嘅資助唔多，欠缺培訓，更加無理過運動員退役之後嘅保障。香港運動員，往往爭取到好成績之後，都會講希望香港對運動員有更多資助。可惜到咗今日，現實都無咩大改變。運動員，有夢，都有血汗。

網民：「希望比更多支援運動員！」

香港運動員，往往爭取到好成績之後，都會講希望香港對運動員有更多資助。可惜到咗今日，現實都無咩大改變。運動員，有夢，都有血汗。（Andrew Tanglao／Unsplash）

9：音樂製作

有一種工，首先你要有足夠嘅資本，有錢去租間音樂工作室，有埋相關工具，先可以做到嘅。無錯，呢份就係音樂製作喇。如果你好運，直接搵到間公司都好少少，如果係由零開始，就認真要諗諗喇。音樂製作，你可能用咗好多時間整咗首曲出嚟，但未必有人受，就算首歌出名，九成都唔會諗到你呀。

網民：「真係數唔出有咩人出名喎！」

8：設計師

設計師，designer，聽落個名真心有型，隨時溝死仔溝死女。不過，你又知唔知做設計師有幾慘？客人多多要求，老細以為自己勁過你，將你嘅設計左改右改。更有甚者，佢哋一味只係識話咁唔得，叫你重新設計過一份，你唯有OT頂上。計返時薪，隨時最低工資都無！又要受氣，收入又低，咪話唔血汗。

網民：「幫我設計比個讚好你。」

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月11日至2020年03月09日。 網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『香港十大血汗工作』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論熱度大小，不代表網友正負評價。

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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